La compraventa de proindivisos crece en paralelo al conocimiento de esta figura inmobiliaria en 2024

Madrid, 26 de junio de 2024.- El proindiviso es una figura inmobiliaria cuyas oportunidades y particularidades son desconocidas para muchos propietarios. Aunque muchas personas al año heredan parte de una vivienda, compran fracciones de propiedades, sufren embargos de porcentajes de vivienda... aún es una figura poco reconocida. Sin embargo, el conocimiento y la utilización de esta figura están en aumento.

"He heredado parte de una vivienda y no quiero hacerme cargo" o “Me he divorciado y quiero vender mi parte de la casa que tenía con mi mujer” son frases cada vez más comunes en el despacho de Ángel García Loriente, consultor inmobiliario especialista en proindivisos.

Proyección de mercado en 2024

El aumento de las transmisiones de viviendas por herencia y divorcio desde 2021 o las crisis generadas por las guerras de Ucrania y por la cadena de suministros desde 2022, han impulsado aún más esta área del mercado inmobiliario. La demanda de compraventa de partes de viviendas sigue en alza, con un crecimiento sostenido previsto para 2024.

Según un análisis del prestigioso departamento de estudios de Fotocasa, las viviendas con alguna forma de copropiedad alcanza el 36% del parque total inmobiliario en España en 2024. Asimismo el estudio señala que el tramo de más edad (por encima de 55 años) tiene un 80% personas propietarias o copropietarias directas de algún inmueble (eran el 78% en 2023).

A pesar de la tendencia bajista durante la crisis inmobiliaria, las dificultades para acordar precios en un mercado desbocado e inestable y el uso compartido de propiedades han llevado a Gestiona tu Proindiviso a impulsar una línea de inversión para ayudar a quienes quieren deshacerse de su porcentaje de vivienda.

Aumentan las operaciones y el conocimiento de esta figura

Ángel García Loriente, Responsable de Inversión en Gestiona tu Proindiviso: “Cada vez más, acuden a nosotros personas que buscan vender su porcentaje de propiedad de viviendas, edificios o terrenos para deshacerse de los problemas típicos que genera: discusiones, gastos, desacuerdos o embargos. En 2023, experimentamos un crecimiento del 12% en el número de operaciones y prevemos un aumento adicional del 10% para 2024”.

Luis Cocero, especialista en inversiones inmobiliarias en Proindivisos Soluciones Globales certifica el crecimiento, no sólo en la compraventa de proindivisos, sino que el gran público, poco a poco, va conociendo esta realidad y los derechos que se pueden ejercitar: "Muchos clientes nos preguntan por qué iba a ser beneficioso para ellos vender un porcentaje. Yo siempre digo que ejercer tu derecho a vender un porcentaje de tu vivienda aporta liquidez inmediata, libera de discusiones y problemas, y flexibilidad respetando, además, los derechos del resto de copropietarios. Incluso la venta de un proindiviso puede ser totalmente confidencial".

