La comunicación se convierte en experiencia; Miguel Ángel Pérez Laguna anticipa el futuro de los eventos - Agencia Marcas Que Enamoran

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de mayo de 2026.- La transformación de la comunicación en experiencia está marcando una nueva etapa para las marcas, un cambio de paradigma en el que la visión de Miguel Ángel Pérez Laguna se sitúa como una de las referencias más destacadas del sector. Reconocido como TOP 10 DIRCOM People&Brand en España y Medalla de Oro al Mérito Profesional 2025, Pérez Laguna es uno de los comunicadores de empresa más influyentes del país.

Director del programa líder de audiencia “Humanos en la Oficina” en Capital Radio y creador de la gala Top Human Leaders, Premio al Mejor Evento Profesional de España en los Iberian Festival Awards, ha liderado recientemente la comunicación de CTx Tech Experience, el evento de beon. Worldwide celebrado en el emblemático espacio de la Expo 92 de Sevilla, que reunió a miles de asistentes de todo el mundo.

En este contexto, el sector vive una transformación profunda en la forma en que las marcas se relacionan con sus audiencias. Según Pérez Laguna, se está produciendo “un cambio de paradigma brutal” en el que las marcas dejan de controlar el relato para pasar a construir reputación de manera sostenible, a través de ecosistemas vivos capaces de crecer por sí mismos. La experiencia de marca, afirma, se ha convertido en un elemento necesariamente conector.

El crecimiento del marketing experiencial respalda esta evolución. El gasto global en este ámbito alcanzó los 128,35 mil millones de dólares en 2024, y las grandes compañías prevén incrementar sus inversiones de forma constante en los próximos años. Más allá de las cifras, los datos también reflejan un cambio en el comportamiento del consumidor: la confianza en los valores y en la calidad humana de las marcas se traduce en una mayor fidelización tras la interacción presencial.

En este nuevo escenario, las marcas buscan convertir su filosofía en acción tangible. La narrativa ya no se construye únicamente desde el discurso, sino desde la experiencia vivida.

La tecnología juega un papel clave en esta transformación. La integración de herramientas como la realidad aumentada, el mapeo de proyección o los entornos LED interactivos está dando lugar a espacios narrativos inmersivos en los que el público deja de ser espectador para convertirse en protagonista. Este modelo, conocido como experiencias phygital —la fusión entre lo físico y lo digital— está redefiniendo las reglas del sector.

Sin embargo, la tecnología no es el fin, sino el medio. La inteligencia artificial ya se utiliza para analizar el comportamiento de los asistentes, optimizar flujos y mejorar la distribución de los espacios en tiempo real, generando experiencias más fluidas y eficientes. Las marcas que destacan son aquellas capaces de orquestar experiencias donde cada punto de contacto está diseñado para generar una emoción medible.

La medición del impacto también ha evolucionado. El éxito de un evento ya no se evalúa únicamente en su ejecución, sino en la calidad del engagement y en su impacto posterior. En este sentido, el análisis predictivo permite anticipar comportamientos y mejorar la toma de decisiones, con resultados significativos: un 32% más de calidad en los leads y ciclos de ventas un 27% más rápidos en aquellas organizaciones que lo implementan.

La evidencia científica refuerza esta tendencia. Según estudios de Harvard Business Review, los clientes emocionalmente conectados resultan un 50% más valiosos que aquellos únicamente satisfechos. El valor de la conexión emocional se consolida así como un factor clave en la relación entre marcas y consumidores.

De cara a 2026, la comunicación corporativa avanza hacia un modelo basado en la autenticidad radical y la personalización extrema. Las experiencias se diseñan desde su origen con el objetivo de generar continuidad, extendiendo su impacto más allá del evento y manteniendo la relación activa con las audiencias.

En este nuevo entorno, el equilibrio será fundamental: la tecnología asumirá la gestión de la complejidad y el análisis de datos a gran escala, mientras que las personas se centrarán en la construcción de relaciones auténticas.

El futuro de la comunicación no dependerá del tamaño de los presupuestos, sino de la capacidad de las marcas para utilizarlos como una caja de resonancia de experiencias significativas. El objetivo ya no es solo inspirar, sino provocar transformación, generar comunidad y convertir a las audiencias en auténticos embajadores.

Contacto

Emisor: Tops Human Leaders

Contacto: Agencia Marcas Que Enamoran

Número de contacto: +34605925368