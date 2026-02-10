La comunicación como puente entre personas y tecnología; La experiencia CTx 2026 - CTx 2026

Madrid, 10 de febrero de 2026.- Con más de dos décadas liderando estrategias de comunicación y marketing y reconocido con más de ocho premios nacionales e internacionales, Miguel Ángel Pérez Laguna se ha consolidado como uno de los directores de comunicación más interesantes, influyentes y queridos en el panorama empresarial actual.

Su trayectoria, marcada por posiciones de liderazgo en organizaciones innovadoras y una visión humanista y cercana como creador de plataformas que conectan talento intergeneracional, le ha otorgado una visión estratégica poco común: la comunicación como motor de negocio, reputación y transformación cultural.

Esa visión se proyecta con fuerza en su actual responsabilidad como Director de Comunicación de CTX, el evento que aspira a convertirse en 2026 en el mayor encuentro de tecnología, emprendimiento e innovación del sur de Europa.

Para Pérez Laguna, el reto de la comunicación en la era de la inteligencia artificial no es técnico, es humano: “La tecnología avanza a una velocidad extraordinaria, pero si no sabemos contar para qué sirve y cómo mejora nuestra vida diaria, se convierte en ruido. La comunicación tiene la responsabilidad de traducir el futuro a un lenguaje cercano.”

Su planteamiento parte de una convicción clara: la innovación necesita relato. Y ese relato debe ser comprensible, inspirador y accionable: “El papel del director de comunicación hoy es estratégico. No se trata solo de proteger la reputación, sino de generar conversación, atraer talento, abrir mercados y crear confianza en torno a proyectos que pueden cambiar industrias enteras.”

En CTX, esa filosofía se convierte en experiencia. La estrategia de comunicación del evento va más allá de cifras o titulares; se trata de generar conexiones entre startups e inversores, oportunidades de negocio tangibles y un posicionamiento internacional como hub tecnológico competitivo. Con el respaldo de instituciones, empresas líderes y un ecosistema emprendedor en plena expansión, CTX 2026 se presenta como un punto de inflexión. La ambición es clara: reunir a empresas, emprendedores, corporaciones, fondos de inversión, instituciones y líderes tecnológicos en un entorno diseñado para generar alianzas estratégicas.

La llamada al futuro

El programa contará con grandes referentes internacionales del ámbito tecnológico y empresarial, como el empresario José Elías, el director general de AI e Innovación de Microsoft, David Carmona, o el presidente ejecutivo y confundador de ISDI Javier Rodríguez Zapatero. En este mismo ámbito de relevancia, se unen grandes figuras como José Luis Crespo, Steve Cadigan, Aureli Soria-Frisch, Brad Shuck, Carlos Grau, Emilio Froján, Laia Grassi, Julieta Rueff, o el expiloto de Formula 1, Jaime Alguersuari, entre otros muchos.

Personajes de actualidad que representan lo mejor del talento innovador actual. Fundadores, inversores, expertos en inteligencia artificial, sostenibilidad y transformación digital compartirán escenario en una agenda concebida para anticipar tendencias y activar oportunidades.

Para el equipo de comunicación, CTx es un espacio donde se decide parte del futuro empresarial, integrando comunicación, marketing, relaciones institucionales y estrategia corporativa en una misma hoja de ruta.

CTx 2026, creado por beon. Worldwide y VESS Venture studio , se celebra los días 19 y 20 de marzo en Sevilla TechPark. Y se perfila como uno de los grandes escenarios donde esa visión se materializará, sobre todo para empresas, inversores y profesionales que buscan posicionarse en la vanguardia tecnológica.

Esta experiencia innovadora contará además con el aliciente de estar abierta también al público general, con innumerables actividades de ocio y conexión desde el Boulevard Experience, y con acceso disponible para ver y experimentar la tecnología que muy pronto será capaz de crear grandes cambios en la vida diaria.

Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial del evento.

