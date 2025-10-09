Comunicación tecnológica en Londres: defensa contra amenazas emergentes con computación cuántica

(Información remitida por la empresa firmante)

-Comunicación tecnológica en Londres (Reino Unido): defensa contra amenazas emergentes con computación cuántica

LONDRES, 9 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Con el apoyo de organizaciones público-privadas como la OTAN y UKQuantum durante años, la City Quantum & AI Summit concluyó con éxito el 8 de octubre de 2025 en la Mansion House del Lord Mayor de la Ciudad de Londres. Esta edición de la cumbre marcó su quinto aniversario, y " AhP-Tech Inc.", como la única empresa invitada de la industria de la computación cuántica de Taiwán, su presencia en el panel de discusión sobre resiliencia fue particularmente significativa.

Durante esta edición de la cumbre, Acharya "Shi Zhan-Ah", fundador y presidente de AhP-Tech, aceptó la invitación de la fundadora de la cumbre, Karina Robinson, para colaborar en el capítulo de Colaboración Internacional del libro blanco de la cumbre y destacó las capacidades técnicas en resiliencia que un proveedor de plataformas de computación cuántica en la nube debería desarrollar.

En una entrevista exclusiva para esta cumbre en redes sociales, el fundador y presidente también explicó la arquitectura de seguridad cuántica que AhP-Tech ha preparado para empresas globales comprometidas con la sostenibilidad. Esta arquitectura aborda las amenazas emergentes impulsadas por la IA y la computación cuántica mediante la introducción de estándares PQC compartidos, además de tecnología patentada de resistencia cuántica como una solución híbrida.

El líder de la delegación de la compañía, su director general, también participó en una mesa redonda sobre la agenda de la cumbre. En torno al tema de la resiliencia, no solo reflexionó sobre las comunicaciones transnacionales amigables en tecnología profunda, sino que también presentó la solución respaldada por la Plataforma de Computación Cuántica en la Nube (AQCCP) de AhP-Tech, que considera los requisitos prácticos de la transformación técnica para las cadenas de suministro.

AhP-Tech también anunció sus continuos avances en innovación en I+D durante este evento. Además de la solución de mejora para casos de uso RSA y ECDH heredados a través de su biblioteca Ah-Crypto, que ha obtenido la validación FIPS-203/204 emitida por el NIST basada en la configuración de conjuntos de parámetros completos, también anunció que AQCCP está introduciendo NIST SP800-227, una directriz oficial para asegurar el mecanismo de encapsulación de claves.

En cuanto al desarrollo de módulos físicos, desarrolló con éxito una fuente de entropía física de aleatoriedad real basada en su tecnología patentada. Esta es la primera empresa de la industria de la computación cuántica de Taiwán en utilizar las propiedades fotónicas para obtener una entropía ultraalta (más de 0,9 por bit de muestra) con alto rendimiento sin funciones de acondicionamiento adicionales. La fuente de entropía se ha presentado oficialmente a un laboratorio acreditado por el NIST para su validación (ESV). En el campo de la química cuántica, la empresa también prevé lograr un gran avance en su suite genérica de analizadores hamiltonianos para finales de 2026.

En esta ocasión, AhP-Tech participó activamente en esta cumbre de cooperación internacional, centrada en el papel de la cadena de suministro público-privada en la tecnología profunda. De esta manera, no solo promueve la importancia de la colaboración transnacional en las cadenas de suministro, sino que también abre una visión más amplia para la industria de la computación cuántica de Taiwán.

