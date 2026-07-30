Comunicado oficial de INGLOT S.A. sobre su cooperación con HIPERCOSMO S.L.

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- A la luz de las declaraciones públicas emitidas por Hipercosmo S.L., que presentan una versión unilateral de las circunstancias que rodean la finalización de su cooperación con INGLOT, deseamos presentar los hechos que constituyen las razones reales de la situación.

Durante más de 15 años, INGLOT cooperó con su antiguo socio en el desarrollo de la marca INGLOT en los mercados de España, Portugal y Andorra. Juntos, construimos la presencia de la marca, ampliamos la red minorista y fortalecimos su reconocimiento en el mercado.

Nos gustaría dejar claro que la decisión de poner fin a la cooperación no fue el resultado de ningún cambio en la estrategia comercial de INGLOT ni fue un intento de eliminar a un socio local. El único motivo de esta decisión fue el prolongado incumplimiento por parte de Hipercosmo de sus obligaciones financieras con INGLOT.

Durante muchos meses, mantuvimos intensas conversaciones con nuestro socio y realizamos numerosos esfuerzos para preservar nuestra cooperación. En múltiples ocasiones, propusimos calendarios de pago revisados, ampliamos los plazos de pago y buscamos soluciones mutuamente aceptables que permitieran continuar la relación comercial. A pesar de estos esfuerzos, en cierto momento Hipercosmo interrumpió toda comunicación con nosotros, y los importes pendientes siguen sin pagarse hasta la fecha de hoy.

INGLOT hizo todo lo posible por preservar esta relación comercial de larga trayectoria y alcanzar una solución amistosa a la situación. La decisión de finalizar la cooperación se tomó solo después de haber agotado todas las posibilidades razonables de continuar la relación sobre la base del cumplimiento mutuo de las obligaciones contractuales.

Ninguna empresa gestionada responsablemente puede seguir suministrando bienes cuando existen obligaciones financieras pendientes de pago. Es inaceptable esperar nuevas entregas mientras se incumplen las obligaciones de pago durante un período prolongado.

Las declaraciones públicas que alegan la invalidez de la rescisión del acuerdo constituyen, a nuestro juicio, un intento de desviar la atención del verdadero origen de la disputa. La esencia de este asunto no radica en la interpretación de las cláusulas contractuales, sino en la falta de pago de productos ya entregados, lo que finalmente provocó la rescisión de nuestra colaboración.

Rechazamos categóricamente cualquier insinuación de que la intención de INGLOT fuera eliminar a su socio local. La colaboración con franquiciados y distribuidores sigue siendo uno de los pilares fundamentales del modelo de negocio de INGLOT y se ha implementado con éxito en numerosos mercados a nivel mundial. Esta estrategia permanece inalterada.

La situación actual también representa un desafío importante para INGLOT. Además de las cuentas por cobrar pendientes, estamos experimentando las consecuencias de la interrupción de la actividad comercial en uno de nuestros mercados europeos. Somos conscientes de que esta situación también ha afectado a clientes y socios comerciales que dependían de las operaciones de Hipercosmo. Este es un escenario que hicimos todo lo posible por evitar y que no fue provocado por INGLOT.

España sigue siendo uno de los mercados estratégicos clave de INGLOT, y estamos plenamente comprometidos con el desarrollo continuo de la marca en el país. Los clientes ya pueden adquirir productos INGLOT originales a través de la página web oficial de la marca: www.inglotcosmetics.com. Al mismo tiempo, estamos realizando un intenso esfuerzo para ampliar nuestra presencia y reconstruir nuestra red de distribución en el mercado español. Nuestra prioridad sigue siendo garantizar el acceso ininterrumpido a los productos INGLOT para nuestros clientes y restablecer la plena disponibilidad de la marca en España lo antes posible.

Asimismo, queremos destacar que la situación actual es un caso aislado. Colaboramos con socios en numerosos mercados internacionales, y nuestras relaciones comerciales se basan en la confianza mutua, la transparencia y el cumplimiento puntual de las obligaciones contractuales. Nuestros socios pueden tener la seguridad de que INGLOT cumple sistemáticamente sus compromisos y espera los mismos estándares de todos sus socios comerciales.

Asimismo, deseamos informar que Hipercosmo ya no es socio autorizado de INGLOT y no tiene derecho a utilizar las marcas registradas de INGLOT ni ninguna propiedad intelectual perteneciente a nuestra empresa. INGLOT seguirá adoptando todas las medidas legales disponibles para proteger sus marcas registradas y derechos de propiedad intelectual.

Debido al proceso judicial en curso, no haremos más comentarios sobre los detalles de este asunto. Creemos firmemente que cualquier disputa debe resolverse mediante los procedimientos legales pertinentes, en lugar de mediante declaraciones públicas.

En conclusión, deseamos reiterar de forma inequívoca que INGLOT no rescindió su colaboración con Hipercosmo como consecuencia de ningún cambio en su estrategia comercial o en su modelo de colaboración. El único motivo de la rescisión fue el prolongado incumplimiento por parte de Hipercosmo de sus obligaciones financieras, a pesar de los numerosos intentos por resolver el asunto amistosamente y continuar nuestra colaboración. Este es el verdadero origen de la disputa actual.

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