Oncothermia, un avance en oncología gracias a la labor de una clínica andaluza, Cellumed Clinic

Málaga, 27 de octubre de 2023. Si bien es cierto que hay algunas clínicas que se atribuyen el honor de haber introducido la Oncothermia vs. Nanothermia, en España, es la clínica de oncología Cellumed Clinic, de la provincia de Málaga, la que se autodefine como pionera de esta revolucionaria técnica en España, exactamente en el año 2012.

Gracias a la labor de sus oncólogos y siendo la Delegación central de Oncotherm en España, no solo presume de haber introducido el tratamiento en el país consiguiendo la autorización de las autoridades sanitarias, sino que además, ha sido la responsable de la expansión en territorio español tanto en clínicas privadas como en el Hospital Público de Valdecilla en Cantabria y de la coordinación de la formación de los profesionales que hoy día utilizan esta técnica, motivo por el cual fue premiada con el Premio Nacional de Oncología.

El cáncer sigue siendo una de las primeras causas de mortalidad hoy en día. En muchos casos, los tratamientos convencionales no son suficientes, por eso, Cellumed Clinic resalta que es necesario el apoyo de nuevas tecnologías que, gracias a su eficacia, ayuden a combatir esta grave enfermedad, como es el caso de esta novedosa terapia que está aportando un importante avance dentro de los tratamientos oncológicos.

Se trata de una terapia basada en "Nanothermia" no invasiva, dado que no tiene ningún efecto secundario. Mediante el uso de una energía electromodulada, se focaliza la terapia, generando no solo reacciones químicas, sino también térmicas, que causan la muerte natural de las células del tumor (apoptosis) sin dañar células sanas y sin causar efectos secundarios.

Según remarca el equipo de Cellumed Clinic, en Málaga, solo existen estos equipos en esta clínica. Gracias a su ubicación estratégica en Marbella, reciben muchos pacientes no solo de Málaga, sino de toda España.

El Dr. Álvaro Flores, responsable de la Unidad de Oncología de Cellumed Clinic, afirma que la diferencia y la peculiaridad de la Oncothermia / Nanothermia con respecto a otras hipertermias, es que este es un tratamiento selectivo y mucho más efectivo.

Esta tecnología la hace doblemente eficaz, incluso para pacientes que se tratan con quimioterapia o radioterapia, que conseguirán un mejor resultado. Su efecto "inmunoterápico" ayuda a detener y evitar posibles metastasis, ayudando al paciente mientras se trata, a aumentar sus defensas y la calidad de vida.

Este es un tratamiento asequible para los pacientes y puede estar al alcance de todo el mundo, no obstante y dado que es una terapia con base científica, aprobada por las autoridades sanitarias y por la Organización Médica Colegial de España, se espera que en un futuro pueda estar disponible en más hospitales públicos.

La Unidad de Oncología de Cellumed Clinic está conectada y trabaja en colaboración con la mayor red de centros oncológicos de Andalucía para combinar la Oncothermia con otras terapias convencionales, tanto en Málaga, Marbella, Benalmádena, Cádiz, Jerez, Algeciras-Campo de Gibraltar, Sevilla, Córdoba, Granada o Almería, entre otros.

