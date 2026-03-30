El Simposio Global de Estética Singclean hace un debut histórico en Mónaco

(Información remitida por la empresa firmante)

MÓNACO, 30 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Del 26 al 28 de marzo, Singclean Medical organizó con éxito la segunda parada del Simposio Global de Maestría en Estética Singclean 2026 en AMWC Monaco. Con su marca insignia de rellenos, Singderm, como protagonista, el simposio ofreció dos clases magistrales de gran impacto que combinaron la precisión anatómica con el arte de Singderm.

Anatomía y estética se unen: Singderm en el rejuvenecimiento facial completo

El 26 de marzo, el doctor João Pithon, consejero delegado del Instituto Pithon Napoli, presentó "Anatomía cadavérica avanzada para el relleno de ácido hialurónico facial completo en el contorno facial con Singderm". Su conferencia ofreció un enfoque integral para el rejuvenecimiento facial completo, centrándose en los puntos de referencia anatómicos, las zonas de seguridad vascular y las estrategias de inyección capa por capa.

Comentó: "Hasta la fecha, he utilizado más de mil jeringas de Singderm en la práctica clínica sin ninguna inflamación ni complicación. Esta es la razón principal por la que recomiendo este producto".

Singderm: esculpiendo el cuerpo, definiendo el arte

El 27 de marzo, el doctor Roberto Chacur, autor del libro "Ciencia y arte de los rellenos", impartió una sesión titulada "Ácido hialurónico para el aumento de glúteos y el tratamiento de la celulitis de forma simultánea". Señaló que la tendencia global hacia glúteos simétricos, tonificados y con mayor volumen es cada vez más popular. "Al inyectar ácido hialurónico con precisión en la capa fascial superficial", explicó, "se puede mejorar la celulitis causada por la acumulación de grasa. Singderm, con su excelente soporte y estabilidad, se ha convertido en mi material inyectable principal para el modelado de glúteos".

Singderm en Brasil: un modelo de alianza estratégica

Además de colaborar con médicos de primer nivel, Singclean se está expandiendo a nivel mundial a través de alianzas estratégicas, como la que mantiene con Prow Aesthetics en Brasil, donde los esfuerzos conjuntos en promoción académica y desarrollo de marca han consolidado a Singderm como un nombre de confianza.

Más allá de los rellenos: Gestión estética integral

Además de sus rellenos de ácido hialurónico, Singclean Medical presentó una gama cada vez mayor de soluciones estéticas regenerativas, como los rellenos de PLLA, así como productos para el cuidado postoperatorio, como la esencia de PDRN. Esta expansión constituye la estrategia de la compañía para materializar su visión de "Gestión estética integral".

Según Prow Aesthetics, pocas empresas en el mercado actual mantienen la innovación constante en sus productos y la actualización tecnológica. Sin embargo, la excepcional trayectoria de Singclean Medical se ha ganado su profunda confianza y ha propiciado un acuerdo de cooperación a largo plazo. Este otoño, Prow Aesthetics llevará a un grupo selecto de médicos de la industria de la medicina estética a la fábrica de Singclean en Hangzhou para recorrer las líneas de producción, evaluar los sistemas de calidad y comprobar de primera mano por qué Singderm es una opción tan fiable.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2945006/highlight_video.mp4 Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2945007/Dr__Jo_o_Pithon.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2945008/Dr__Roberto_Chacur.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2945009/SKformula_PDRN_essence.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2945010/Singclean___Prow.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/comunicadoel-simposio-global-de-estetica-singclean-hace-un-debut-historico-en-monaco-302728392.html