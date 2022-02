COMUNICADO:REALTY ONE GROUP ABRE EN ITALIA

Archivo - COMUNICADO: REALTY ONE GROUP, ÚNICO FRANQUICIADOR DE BIENES RAÍCES EN LA LISTA DE FRANCHISE TIMES - REALTY ONE GROUP/PR NEWSWIRE - Archivo

UNBrokerage continúa pintando el mundo de oro, abriendo en siete nuevos países y territorios en menos de un año

LAS VEGAS, 17 de febrero, 2022 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderna y orientada a un propósito y UNO de los franquiciadores de más rápido crecimiento en la actualidad, tiene nuevos socios ambiciosos y altamente experimentados en Italia que saben que el país europeo adoptará rápidamente la COOLTURE (cool + culture) enérgica de la empresa y el próspero modelo de negocio.

Lorenzo Bianchi y Marco Titti, socios inmobiliarios durante más de 15 años con una agencia de corretaje internacional, se sintieron instantáneamente atraídos por la visión de Realty ONE Group, el coraje de ser poco convencional y los valores fundamentales de la compañía de que TODOS importan y TODOS tienen voz.

"Mi familia y yo hemos creado maravillosos recuerdos visitando este hermoso país, conociendo a su gente acogedora y amable", dijo Kuba Jewgieniew, consejero delegado y fundador de Realty ONE Group. "Sabíamos que Italia sería el siguiente en nuestro plan de expansión estratégica y que Lorenzo y Marco serían socios fantásticos".

Como amigos de toda la vida, Bianchi y Titti se han convertido en un dúo poderoso en Italia, se complementan y hacen crecer un negocio floreciente. Atribuyen gran parte de su éxito a los valores que comparten, el tiempo que dedican a reunirse con sus familias o jugar al fútbol y el vínculo profundo que tienen.

"Estamos entusiasmados y muy orgullosos de traer a Italia esta marca internacional moderna e hipertecnológica con su modelo comprobado de comisión del 100%", dijo Bianchi.

"Nuestro objetivo es cambiar la vida de los profesionales de bienes raíces compartiendo nuestra COOLTURE única, dándoles una voz en nuestra empresa y ayudándolos a lograr un mayor éxito más rápido", dijo Titti.

Realty ONE Group International ha invertido mucho en su infraestructura para ofrecer un servicio y soporte extraordinarios a los propietarios de franquicias existentes y futuros, evolucionando todos los aspectos de su negocio, preparándose para ofrecer soporte a 100.000 profesionales de bienes raíces en todo el mundo. Esto incluye zONE, nuestra plataforma tecnológica patentada, así como ONE University, nuestros programas patentados de entrenamiento estructurado, ONE Support, nuestro sistema de soporte centralizado efectivo y eficiente, junto con marketing, desarrollo de marca, ventas y más.

UNBrokerage, como se le conoce en la industria, ahora cuenta con más de 17.000 profesionales de bienes raíces en más de 400 oficinas en 45 estados, Washington DC y Canadá y se abrirá en Ecuador, Costa Rica, Singapur y España, además del territorio estadounidense de Puerto Rico.

Aprenda más en www.OwnAOne.com .

Acerca de Realty ONE Group

Fundada en 2005, Realty ONE Group es un disruptor de la industria, cambiando radicalmente la cara de la franquicia de bienes inmuebles con su modelo de negocio único, coolture, la infraestructura tecnológica y el apoyo superior para sus profesionales de bienes inmuebles. La empresa ha evolucionado rápidamente hasta contar con más de 16.000 profesionales inmobiliarios en más de 300 oficinas repartidas por 45 estados de Estados Unidos, Washington D.C. y Canadá. Realty ONE Group se encuentra entre el uno por ciento más alto del país según REAL Trends, ha sido reconocida por la revista Entrepreneur como una de las cinco mejores franquicias inmobiliarias y ha estado en la lista de Inc. 500 de las empresas de mayor crecimiento durante siete años consecutivos. Realty ONE Group está avanzando, abriendo puertas, no sólo para sus clientes, sino para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para saber más, visite www.RealtyONEGroup.com .

