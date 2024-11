Comunicae apoya a Pymes y ONG afectadas por la DANA ofreciendo la distribución gratuita de notas de prensa

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 8 de noviembre de 2024.- Comunicae ha anunciado una nueva iniciativa destinada a apoyar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y a organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones de voluntarios afectadas por la reciente Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en la región de Valencia. La campaña permitirá a estas entidades distribuir gratuitamente hasta dos notas de prensa con el objetivo de aumentar su visibilidad y alcance en el proceso de relanzamiento de sus actividades.



La iniciativa busca contribuir a la recuperación económica y social de las zonas afectadas, facilitando que las Pymes puedan comunicar sus necesidades específicas y fortalecer su actividad profesional tras la catástrofe. Al mismo tiempo, las ONG y asociaciones podrán utilizar este servicio para amplificar el impacto de sus acciones solidarias y de apoyo a los damnificados por la DANA.



Desde la empresa comunican que las entidades interesadas en beneficiarse de esta propuesta pueden ponerse en contacto con ellos a través del correo electrónico cs@comunicae.com o por medio de sus redes sociales, en plataformas como Instagram o LinkedIn. Una vez establecida la comunicación, el equipo especializado de Comunicae trabajará conjuntamente con cada organización para valorar el mejor enfoque en su comunicación y maximizar así su alcance e impacto.



El CEO de Comunicae, Nuno Bernardes, expresa el compromiso de la empresa con la región afectada: "En Comunicae sentimos mucho pesar por la catástrofe que se está viviendo en diferentes zonas de España, principalmente en la región de Valencia. Como empresa, nuestra misión es hacer llegar noticias a medios de comunicación para que aumenten su alcance, y es a partir de este punto como hemos decidido poner nuestra plataforma al servicio de los damnificados por la DANA."



La campaña no solo se limitará a las Pymes, ya que también está abierta a otras organizaciones con iniciativas de apoyo. El énfasis estará en trasmitir información veraz y confirmada por fuentes oficiales, en un esfuerzo por combatir la desinformación y los bulos que suelen proliferar tras eventos de esta naturaleza. Para garantizar la veracidad de las comunicaciones, todas las notas de prensa pasarán por la revisión de un equipo de periodistas especializados.



Esta iniciativa estará disponible desde ahora y se extenderá durante todo el año 2025, con el objetivo de dar el tiempo necesario a las entidades para que tengan la oportunidad de expresar sus necesidades y logros. De este modo, Comunicae busca cumplir con su misión empresarial y alinear sus acciones con valores corporativos de responsabilidad social y apoyo a comunidades en momentos de crisis.



A través de este servicio, Comunicae no solo espera únicamente ayudar a que las entidades afectadas eleven su mensaje, sino también crear conexiones más efectivas entre ellas y los medios de comunicación. Es importante destacar que, de ser necesario y conforme a los casos presentados, las notas de prensa podrán ser agrupadas por tipologías temáticas con el fin de generar un mayor interés en los medios.







