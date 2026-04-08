Comunicae colabora con Escuela de Unidad Editorial para abordar la evolución de las notas de prensa

Comunicae colabora con Escuela de Unidad Editorial - Comunicae

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma participa en el Máster en Gestión Editorial y Marketing Digital para analizar el papel de las noticias corporativas en un entorno donde conviven medios, canales digitales y sistemas de inteligencia artificial

Madrid, 8 de abril de 2026.- Comunicae, la plataforma tecnológica líder en la creación, distribución y seguimiento de notas de prensa en lengua hispana, participará como entidad colaboradora en el Máster en Formación Permanente en Gestión Editorial y Marketing Digital (Online) de Escuela de Unidad Editorial y de la Universidad de Alcalá.



Esta colaboración responde al objetivo común de conectar el entorno académico con la realidad del sector, acercando al alumnado las últimas tendencias en comunicación y el uso de soluciones tecnológicas aplicadas a la creación y distribución de contenidos.



Durante la sesión, se abordará el papel de las notas de prensa dentro del ecosistema actual de contenidos, en línea con los cambios que afectan a la creación, distribución y consumo de información en entornos digitales. En particular, se analizará cómo las noticias corporativas se integran hoy en estrategias más amplias de marketing y comunicación, y cómo su visibilidad depende tanto de los medios como de nuevos canales.



Patricia Fernández Carrelo, CMO de Comunicae, señala que "es un placer poder hablar de la nueva vida de las notas de prensa en un entorno como este. Hoy las noticias corporativas se escriben para que las lean los periodistas y los medios, pero también la inteligencia artificial, que se ha convertido en un nuevo canal de visibilidad para las empresas". Además, añade que "es un lujo poder colaborar con una entidad formativa tan especializada como Escuela de Unidad Editorial, en concreto en este Máster de El Mundo, de la mano de su codirectora académica Elena Bazán y de la profesora Natàlia Damià".



Por su parte, la profesora Natàlia Damià afirma que "este tipo de colaboraciones ofrecen al alumnado la posibilidad de conocer de primera mano cómo se trabaja hoy la comunicación en el sector editorial y cuál es el valor real de una nota de prensa bien planteada. También les permite entender que el contenido ya no solo se escribe para medios o audiencias humanas, sino también para entornos donde la inteligencia artificial influye cada vez más en la visibilidad y circulación de la información".



El Máster en Gestión Editorial y Marketing Digital ofrece una visión integral del sector, abordando desde la transformación del mundo del libro hasta los modelos de negocio digitales, los procesos de edición, la propiedad intelectual o el diseño de planes de marketing y comunicación para productos editoriales. Los alumnos del Máster que lo solicitan pueden hacer prácticas universitarias en empresas en el marco de un convenio con la Universidad de Alcalá.



En la actualidad, los alumnos realizan prácticas en diferentes empresas y el máster está abierto a nuevas propuestas de compañías del sector editorial que apuesten por el talento joven.



La participación de Comunicae en este Máster refuerza su compromiso con la formación de profesionales en un contexto donde los contenidos, la distribución digital y la visibilidad en entornos automatizados son cada vez más relevantes.



Esta iniciativa se suma a otras colaboraciones de Comunicae con instituciones académicas orientadas a conectar la formación con la realidad del mercado y las nuevas dinámicas de la comunicación corporativa.

Contacto

Emisor: Comunicae

Nombre contacto: Patricia Fernández Carrelo

Descripción contacto: CMO

Teléfono de contacto: 931702774