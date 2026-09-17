Comunicae presenta un nuevo editor de notas de prensa y Comunicae Criteria

Nuevo editor de notas de prensa y Comunicae Criteria - Comunicae
(Información remitida por la empresa firmante)
La plataforma integra ahora nuevas funcionalidades de inteligencia artificial para acompañar a los usuarios durante la creación de sus comunicados y mejorar su adecuación a medios y periodistas, sin prescindir del criterio humano
Madrid, 17 de septiembre de 2026.- Comunicae, plataforma tecnológica especializada en la creación, distribución y seguimiento de notas de prensa y vídeo noticias, continúa ampliando las herramientas que ofrece a empresas y profesionales de la comunicación para facilitar la creación de contenidos dirigidos a medios y periodistas.
La compañía ha desarrollado un nuevo editor de notas de prensa y ha incorporado Comunicae Criteria, una funcionalidad que analiza el contenido antes de su publicación y ofrece recomendaciones para mejorar su adecuación periodística.
Con este desarrollo, Comunicae busca acompañar al usuario también durante la fase de creación de la nota de prensa, incorporando la inteligencia artificial como herramienta de apoyo a la redacción y revisión del contenido, siempre bajo el criterio de la persona que comunica.
"La inteligencia artificial nos permite ayudar mucho más al usuario durante el proceso de creación, pero nuestro objetivo no es automatizar por automatizar. Queremos utilizar la tecnología para conseguir mejores notas de prensa, más adaptadas a lo que necesitan los medios y con mayores posibilidades de resultar relevantes para un periodista", explica Nuno Bernardes, CEO de Comunicae.
Diferentes puntos de partida para crear una nota de prensa
El nuevo editor amplía las posibilidades para comenzar a trabajar un comunicado en función del material del que disponga cada usuario.
La nota puede redactarse desde cero, partir de un borrador existente, generarse a partir de un documento, utilizar el contenido disponible en una URL como punto de partida o recurrir a Laia, la inteligencia artificial de Comunicae, que recopila previamente la información necesaria para generar una primera versión del comunicado.
Una vez dentro del editor, la inteligencia artificial también funciona como asistente durante la redacción. El usuario puede seleccionar fragmentos concretos del contenido para acortarlos, ampliarlos, reformularlos o modificar su tono, sin necesidad de abandonar el espacio de trabajo.
De esta forma, la compañía busca integrar la IA en el propio flujo de creación de la nota de prensa y no únicamente como una herramienta destinada a generar un primer borrador.
Comunicae Criteria: analizar antes de publicar
Junto al nuevo editor, Comunicae ha lanzado Comunicae Criteria, una nueva funcionalidad destinada a analizar la nota de prensa antes de su publicación.
El sistema revisa diferentes aspectos relacionados con la estructura, el estilo y la adecuación periodística del contenido y detecta posibles puntos de mejora. Entre otros elementos, analiza la organización de la información, determinadas características del lenguaje empleado o la presencia de recursos habituales en una nota de prensa, como las declaraciones de portavoces.
A partir de este análisis, Criteria propone recomendaciones que el usuario puede aplicar o descartar. La decisión final sobre el contenido permanece siempre en manos de quien redacta la nota.
Inteligencia artificial y criterio humano
La incorporación de nuevas funcionalidades de inteligencia artificial forma parte de la evolución tecnológica que Comunicae ha llevado a cabo durante los últimos años para facilitar el trabajo de empresas, agencias y profesionales de la comunicación.
La plataforma ya había incorporado Laia para ayudar en la redacción de notas de prensa y otras funcionalidades basadas en IA, como la creación de vídeo noticias a partir de sus notas de prensa distribuidas. Ahora, el nuevo editor y Comunicae Criteria amplían ese apoyo tecnológico a distintas fases del proceso de creación.
Sin embargo, la compañía mantiene la revisión humana como parte de su modelo. Una vez que el usuario finaliza el comunicado, las notas de prensa continúan siendo revisadas por el equipo de periodistas de Comunicae antes de su distribución.
La combinación de ambas capas, tecnología para facilitar y mejorar la creación y criterio profesional antes de la difusión, responde a la apuesta de Comunicae por utilizar la inteligencia artificial como herramienta de apoyo al profesional, y no como sustituto del conocimiento periodístico.
Con este lanzamiento, Comunicae continúa evolucionando su plataforma para cubrir de forma cada vez más completa el proceso de creación, distribución y seguimiento de notas de prensa y facilitar que empresas y organizaciones puedan convertir su información corporativa en contenidos adecuados para los medios de comunicación.
Contacto
Nombre contacto: Patricia Fernández Carrelo
Descripción contacto: Comunicae / CMO
Teléfono de contacto: 931 702 774