Comunicae renueva su plataforma Comunicae Media para facilitar a periodistas la gestión de notas de prensa

Canales en el nuevo Media de Comunicae - Comunicae

(Información remitida por la empresa firmante)

Comunicae presenta una nueva versión de su plataforma Comunicae Media, una herramienta gratuita pensada para que periodistas y creadores de contenido corporativo accedan de forma prioritaria y organizada a notas de prensa y convocatorias, sin saturar su correo electrónico

Madrid, 29 de enero de 2026.- Comunicae ha lanzado una versión renovada de Comunicae Media con el objetivo de mejorar el acceso de periodistas y creadores de contenido a la información corporativa.



La plataforma ofrece un entorno centralizado, ágil y actualizado desde el que consultar todas las notas de prensa y convocatorias distribuidas por Comunicae, adaptadas a los intereses de cada usuario. También incluye un calendario de comunicación con el objetivo de ayudar a sus usuarios a anticipar citas relevantes, organizar coberturas y planificar la agenda informativa.



La renovación responde a la necesidad creciente de los profesionales de los medios de gestionar grandes volúmenes de información de forma eficiente. A través de un sistema de filtrado por temas y categorías, Comunicae Media permite revisar de un solo vistazo aquellas noticias que encajan con las áreas de cobertura de cada periodista, facilitando la selección de contenidos realmente relevantes.



Esta evolución es el resultado de años de escucha activa a periodistas y creadores de contenido, que se enfrentan diariamente a la sobrecarga informativa y a la falta de tiempo en las redacciones. Por ello, Comunicae ha priorizado la usabilidad y la organización de la información, reforzando su papel como aliado en el trabajo diario de los medios.



Tal y como explica Nuno Bernardes, CEO de Comunicae, "con esta nueva versión de Media queremos ofrecer un acceso prioritario y ordenado a la información corporativa, en un momento en el que la saturación informativa es evidente y los recursos en las redacciones son cada vez más limitados. Nuestro objetivo es que Comunicae Media siga evolucionando como una herramienta viva, incorporando mejoras que respondan a la forma real en la que trabajan los periodistas y a los retos a los que se enfrentan en su día a día".



Con esta actualización, Comunicae refuerza su apuesta por la tecnología aplicada a la comunicación corporativa y consolida su posición como plataforma que conecta empresas y medios de forma eficiente, práctica y alineada con las necesidades reales del ecosistema informativo actual.

Contacto

Emisor: Comunicae

Nombre contacto: Patricia Fernández Carrelo

Descripción contacto: CMO Comunicae

Teléfono de contacto: 931 702 774



