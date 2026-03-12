ComunicARQ Talks 2026 ha consolidado Valencia como punto de encuentro del sector AECO - ComunicARQ

La segunda edición del evento ha reunido en La Marina de Valencia a profesionales de arquitectura, construcción e innovación para analizar el impacto de la inteligencia artificial, la transformación digital y el liderazgo en el sector.

Valencia, 12 de marzo 2026.-La ciudad de Valencia se ha convertido este viernes en el epicentro del sector AECO con la celebración de la segunda edición de ComunicARQ Talks, un encuentro profesional que ha reunido en Base One, en La Marina de Valencia, a expertos en arquitectura técnica, construcción, innovación y comunicación estratégica.

Más de un centenar de profesionales —entre arquitectos técnicos, ingenieros, constructoras, promotoras y fabricantes— han participado en esta jornada que ha combinado ponencias, debate y networking en torno a los principales retos y oportunidades que afronta el sector.

El programa ha contado con la participación de perfiles estratégicos de la industria, entre ellos representantes de Bjarke Ingels Group (BIG), uno de los estudios de arquitectura más influyentes del mundo, profesionales de L35, responsables del diseño del estadio Santiago Bernabéu, así como especialistas en inteligencia artificial aplicada a procesos constructivos.

A lo largo del día se han abordado temas clave como la innovación y la transformación digital, el papel de la inteligencia artificial en la construcción, el liderazgo técnico en entornos complejos y la importancia de la comunicación estratégica y la marca personal dentro del sector.

Un encuentro para impulsar el futuro del sector

La jornada ha contado además con el respaldo de Joan Boluda, padrino del evento, quien ha destacado el valor de iniciativas que fomentan el intercambio de conocimiento y la conexión entre profesionales del sector.

“ComunicARQ Talks ha demostrado que cuando se reúnen profesionales con talento, visión y ganas de compartir, el sector avanza. Este tipo de encuentros ayudan a generar nuevas ideas, conexiones y oportunidades para toda la industria”, ha señalado.

Una comunidad profesional en crecimiento

Más allá del propio encuentro, ComunicARQ se ha consolidado como una comunidad que busca impulsar una nueva forma de comunicar y liderar dentro de la arquitectura técnica y la construcción.

El proyecto está liderado por Enrique Alario y Antonio Verdú, impulsores de esta iniciativa que conecta a profesionales de distintos ámbitos del ecosistema AECO.

“Con ComunicARQ Talks hemos querido crear un espacio donde el sector pueda parar, reflexionar y compartir conocimiento real. La respuesta que hemos visto en esta edición demuestra que existe una gran necesidad de este tipo de encuentros”, ha señalado Enrique Alario.

Por su parte, Antonio Verdú ha destacado el valor de la comunidad que se está generando alrededor del proyecto. “El sector está viviendo un momento de transformación profunda y creemos que el diálogo entre profesionales, empresas e innovadores es clave para afrontar ese futuro con más visión y colaboración”, ha afirmado.

ComunicARQ Talks 2026 ha contado con el apoyo de empresas y entidades como ABB Niessen, Nalanda, Musaat, Diasen, OCN, Estil Guru, el Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Alicante, COAT Valencia, Krystaline, CGATE, Atom, Orbis, Obras y Reformas Levante, JF Consulting, Casual Hoteles, Staying Valencia y Moasure, además del media partner Construnews.

La organización ya ha anunciado que seguirá impulsando nuevas iniciativas desde la comunidad ComunicARQ para continuar promoviendo la conversación estratégica en el sector AECO.

