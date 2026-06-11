La Comunidad de Madrid impulsa xFutures 2026, encuentro global de innovación e inteligencia artificial

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(Información remitida por la empresa firmante)

La Consejería de Digitalización participa como partner institucional principal de XFUTURES 2026, el encuentro internacional integrado en Madrid Tech Week que reunirá en Madrid a líderes mundiales de innovación e inteligencia artificial y reforzará el posicionamiento de la Comunidad de Madrid como referente europeo en innovación, transformación digital y desarrollo tecnológico

Madrid, 11 de junio de 2026.- La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Digitalización, participará como partner institucional principal de XFUTURES 2026, el encuentro internacional sobre inteligencia artificial, innovación y transformación tecnológica que se celebrará en Madrid del 22 al 24 de octubre dentro de la programación oficial de Madrid Tech Week.



La celebración de XFUTURES contribuirá a reforzar el posicionamiento de la Comunidad de Madrid como uno de los principales ecosistemas europeos de innovación, emprendimiento y atracción de talento tecnológico, reuniendo durante tres días a líderes empresariales, responsables institucionales, investigadores, inversores y expertos internacionales.



XFUTURES, anteriormente conocido como Ecosystems 2030, celebrará en Madrid su sexta edición internacional tras consolidarse como una de las plataformas de referencia para conectar a líderes, empresas, instituciones e innovadores que están definiendo el futuro de la tecnología, la industria y la sociedad.



La edición 2026 espera congregar a cerca de 800 asistentes y más de 40 speakers internacionales para analizar el impacto de la inteligencia artificial, las tecnologías emergentes y los nuevos modelos de innovación en la economía y la sociedad.



XFUTURES formará parte de la programación oficial de Madrid Tech Week, que por tercer año consecutivo lleva realizado la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid, iniciativa que reúne algunos de los eventos, compañías, instituciones y líderes más relevantes del ecosistema tecnológico nacional e internacional, consolidando a la Comunidad de Madrid como uno de los principales polos europeos para la innovación, la digitalización y el desarrollo de la inteligencia artificial.



La participación de la Consejería de Digitalización en XFUTURES 2026 refuerza la estrategia de la Comunidad de Madrid para impulsar la innovación, acelerar la transformación digital y favorecer la atracción de inversión, empresas tecnológicas y talento internacional.



La programación arrancará el 22 de octubre con un encuentro exclusivo junto a speakers y participantes invitados en el Casino de Madrid. El 23 de octubre tendrá lugar la jornada principal del congreso en el Auditorio de la Fundación Mutua Madrileña y el 24 de octubre se celebrará una masterclass especializada orientada a profundizar en innovación, liderazgo y tecnologías emergentes.



La agenda combinará sesiones plenarias, paneles de debate, encuentros ejecutivos y espacios de networking diseñados para fomentar la colaboración entre empresas, instituciones, startups, inversores y líderes de diferentes sectores. Entre los principales temas que se abordarán destacan la inteligencia artificial, la salud, la movilidad, la sostenibilidad, el futuro del trabajo y la transformación empresarial.



"XFUTURES nace con el objetivo de conectar a líderes globales capaces de imaginar y construir el futuro. La Comunidad de Madrid representa hoy uno de los ecosistemas más dinámicos para la innovación y la inteligencia artificial en Europa, y formar parte de Madrid Tech Week supone una extraordinaria oportunidad para impulsar conversaciones transformadoras entre empresas, instituciones, investigadores y emprendedores



XFUTURES se consolida como una plataforma internacional para impulsar nuevas ideas, conexiones y oportunidades de colaboración entre los principales actores del ecosistema global de innovación.



Más información:

www.xfutures.co

Contacto

Emisor: XFUTURES

Nombre contacto: Isabel Agudo Sanchez

Descripción contacto: KOR BUSINESS MARKETING SL

Teléfono de contacto: 636425194