El concentrado de fresa de Baor Products optimiza la producción industrial de helados - Baor Products

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de abril de 2026.- La industria de los helados mantiene una evolución constante impulsada por la demanda de sabores auténticos, estabilidad técnica y eficiencia productiva. Entre las frutas más representativas, la fresa ocupa un lugar destacado por su versatilidad y aceptación global en múltiples formatos, desde helados tradicionales hasta elaboraciones más complejas.

En este escenario, el uso de soluciones estandarizadas como el concentrado de fresa para helados permite a los fabricantes garantizar uniformidad y calidad en sus procesos. Baor Products se posiciona como proveedor especializado al desarrollar ingredientes diseñados específicamente para responder a las exigencias técnicas y sensoriales de la producción industrial de postres congelados.

Soluciones técnicas para una fresa estable en procesos de congelación

La elaboración de helados y postres congelados requiere ingredientes capaces de mantener sus propiedades durante todo el ciclo productivo. Los concentrados de fresa desarrollados por Baor Products responden a estas necesidades mediante un procesamiento controlado que preserva el equilibrio entre dulzura, acidez y aroma.

Estos productos han sido diseñados para conservar el color tras la congelación, integrarse de forma homogénea en la base y evitar alteraciones en la textura final. Además, los niveles Brix controlados facilitan una dosificación precisa, permitiendo ajustar el contenido de azúcar y asegurar una consistencia uniforme en producciones a gran escala.

“Los concentrados estandarizados permiten mantener un perfil de sabor constante durante todo el año”, señalan desde la compañía, destacando su utilidad para reducir la variabilidad entre lotes. Esta estabilidad resulta clave para fabricantes que buscan fiabilidad técnica sin depender de la estacionalidad de la fruta.

El concentrado de puré de fresa con valores entre 28 y 32° Brix ofrece un equilibrio adecuado entre intensidad y textura, aportando carácter frutal y atractivo visual. Su integración en sistemas industriales permite su uso tanto en líneas automatizadas como en producciones semiartesanales.

Textura, funcionalidad y consistencia para una amplia gama de productos

El desarrollo de soluciones específicas incluye también concentrados de fresa con semillas, orientados a productos donde la textura visual adquiere relevancia. Estas variantes aportan una percepción más natural, especialmente en aplicaciones como remolinos, efectos marmoleados o helados de gama alta.

La presencia de pulpa y semillas contribuye a una experiencia sensorial más completa sin comprometer la estabilidad requerida en entornos industriales. Esta característica posibilita diferenciar productos en segmentos donde la apariencia y la autenticidad tienen un papel determinante.

El concentrado de fresa para helados se adapta a múltiples formulaciones, desde sorbetes hasta yogures helados o postres por capas, facilitando resultados homogéneos en diferentes recetas. Esta flexibilidad favorece su incorporación en catálogos amplios, optimizando recursos y simplificando procesos productivos.

Baor Products refuerza su posicionamiento como socio estratégico al ofrecer soluciones con especificaciones técnicas definidas, formatos industriales adaptables y una logística que garantiza la conservación óptima del producto. La combinación de estandarización, control de calidad y capacidad de suministro continuo consolida su papel en la evolución de la industria del helado.

Contacto

Emisor: Baor Products

Contacto: Baor Products

Número de contacto: 968612364