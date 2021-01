- El concierto de Año Nuevo 2021 "The Sounds of Taiwan" se realiza frente a una audiencia llena en Taiwán y streaming en directo para todo el mundo

Stan Shih, coproductor, nos trae el tercer concierto anual de Año Nuevo por medio de la One Song Orchestra para los amantes de la música en Taiwán al tiempo que la isla sigue implementando las medidas destacadas de prevención de enfermedad en medio de la pandemia actual

TAIPEI, 5 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- El concierto de Año Nuevo 2021 "The Sounds of Taiwan" se ha llevado a cabo frente a una audiencia llena de personas el día 1 de enero, además de emitirse en directo por streaming para los amantes de la música de todo el mundo. Se trata del tercer concierto anual llevado a cabo por medio de la One Song Orchestra, y ha sido posible gracias a la estricta adherencia de la isla en relación a las medidas de prevención de la enfermedad.

"Los conciertos de The Sounds of Taiwan son una gran oportunidad para mejorar el conocimiento musical de los ciudadanos", indicó Stan Shih, coproductor del concierto y presidente de la StanShih Foundation. "Espero seguir con este evento anual y quizá algún día, se convierta en reconocido por sus similares occidentales del concierto de Año Nuevo de Viena".

El concierto de este año ha destacado una diversidad de sonidos en Taiwán, incluyendo éxitos destacados, la ópera de Taiwán, música indígena, nuevas piezas de compositores de Taiwán, además de la ópera de Pekín. El concierto se organizó de forma conjunta por medio de la StanShih Foundation y de Formosa TV.

La One Song Orchestra [http://www.onesongorchestra.com/] debutó en 2017, estando dirigida por el prestigioso compositor, Che-Yi Lee. La orquesta es famosa por la música escrita por artistas de Taiwán o influida por elementos de la cultura de Taiwán. La orquesta está compuesta por jóvenes artistas con formación clásica sólida.

Como preparación de las reuniones a gran escala de Año Nuevo, los Centros de Control para la Enfermedad de Taiwán publicaron claras políticas de control de la pandemia para asegurar mejor la salud de todos los asistentes. Se reforzaron las medidas estándares, incluyendo el hecho de tener que llevar mascarillas en todo momento, además de comprobar la temperatura y lavarse las manos antes de entrar a los eventos. Se han tomado medidas adicionales: no se han vendido entradas sin asiento para los eventos de interior, los organizadores de los eventos han guardado los detalles de contacto de los participantes, y mucho más.

