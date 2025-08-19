Los conciertos gratuitos y las experiencias premium continúan en intu Xanadú hasta finales de agosto

- El destino madrileño lleva todo el mes transformado en un resort urbano todo incluido para ofrecer experiencias premium en un espacio ambientado con hamacas, animación y espectáculos al más puro estilo hotelero

- Además, la música en directo sigue siendo protagonista en ágora, la zona de restauración de intu Xanadú, con un ciclo de conciertos gratuitos los sábados a partir de las 21 horas

Madrid, 19 de agosto de 2025.- intu Xanadú continúa ofreciendo una programación especial hasta finales de agosto para quienes se quedan en la ciudad y quieran desconectar y divertirse sin salir de Madrid. Bajo el concepto ‘¡Verano… mejor vivirlo!’, el destino madrileño se ha transformado en un auténtico resort urbano todo incluido para ofrecer a sus visitantes experiencias premium.

TropiCool VIP Resort es el espacio destinado para ello, ambientado como un exclusivo resort vacacional todo incluido dentro de intu Xanadú. Un lugar para disfrutar que cuenta con hamacas, cócteles, amenities y actividades durante toda la jornada. Un equipo de animadores es el encargado de dinamizar el ambiente con propuestas para toda la familia: juegos de habilidad, aquagym y natación sincronizada en tierra firme, tatuajes de henna y glitter, bailes hawaianos, minigolf, zona relax y masajes. Todo ello, con una atención desde la bienvenida, donde recibirán un collar hawaiano, hasta la despedida, que incluirá una coreografía.

Otra de las zonas más llamativas es la piscina de bolas instagrameable, donde cada día se esconden premios sorpresa de los operadores del centro y los participantes tendrán un minuto para atrapar una bola con premio, reforzando así la experiencia todo incluido que invita a olvidarse del calor y dejarse mimar sin salir de la ciudad. Se podrá participar en toda esta experiencia TropiCool VIP Resort de intu Xanadú de manera gratuita con la tarjeta VIP del centro.

Además, como cada verano, la música en directo sigue siendo protagonista en el espacio ágora - la zona de restauración de intu Xanadú- con un ciclo de conciertos gratuitos todos los sábados a las 21 horas. El próximo 23 de agosto, la formación The Nineties, protagonizará una actuación en versión acústica de temas emblemáticos de los años 80 y 90. Y para cerrar el mes, el sábado, 30 de agosto, el grupo Hot Pocket se subirá al escenario para interpretar temas británicos y americanos a dos voces, como broche final a este ciclo de actuaciones.

Con esta propuesta estival, intu Xanadú reafirma su compromiso por ofrecer experiencias memorables y diferentes a sus visitantes, convirtiéndose en el mejor plan de ocio y diversión para este mes de agosto en Madrid.

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES INTU XANADÚ EN AGOSTO

TROPICOOL VIP RESORT

- CUÁNDO: Hasta el 31 de agosto.

- DÓNDE: intu Xanadú. A-5, salida 22. Plaza Xanadú (planta baja).

- HORARIO: de 12h a 14h y de 17h a 21h.

- Gratuito

CICLO DE CONCIERTOS

Sábado 23 de agosto: THE NINETIES (Clásicos de los 80-90 en versión acústica)

Sábado 30 de agosto: HOT POCKET (Covers británicos y americanos a dos voces)

LUGAR: intu Xanadú, zona ágora.

HORA: 21 horas.

Gratuito.

Más información: https://www.intuxanadu.com/landing/verano-2025/

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, El Corte Inglés, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017 y Rivoli Asset Management desde su compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

