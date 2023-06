Conciertos de verano, festivales, exposiciones y teatro en Bérgamo y Brescia durante la Capitalidad Italiana de la Cultu

Bergamo, Piazza Duomo by night - Ph: Fabio Toschi

Bergamo, Piazza Duomo by night - Ph: Fabio Toschi - ITALIAN CAPITAL OF CULTURE 2023/PR NEWSWIRE

BERGAMO, Italia y BRESCIA, Italia, 9 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Un largo verano de pop celebrará la Capital Italiana de la Cultura 2023: cientos de eventos en Bérgamo y Brescia para llenar los días y las noches de verano con vida, música y color.

"La capa de arlequín", un festival de teatro y arte participativo del Teatro Tascabile de Bérgamo hasta el 30 de septiembre, cuenta con artistas internacionales como Kaarina Kaikkonen y Vero Cendoya.

El Centro Teatrale Bresciano marca el centenario del nacimiento de Italo Calvino con "Las ciudades invisibles. El futuro es un deber", donde 20 artistas actuarán del 27 de junio al 9 de julio en un espectáculo visionario.

Miles de artistas locales participarán en Festadella Music en Bérgamo a partir del 21 de junio y en Brescia a partir del 24 de junio. Bérgamo acoge "Lazzaretto Estate 2023", quince noches del 27 de junio al 30 de julio protagonizadas por grandes artistas como Madame (7 de julio), Snarky Puppy (10 de julio), Pat Metheny (19 de julio), Francesca Michielin (28 de julio), Jethro Tull (28 de julio). La revisión de Cipiesse traerá a Brescia Mr Rain (15 de julio), Coma Cose (24 de julio) y Dardast (26 de julio), Steve Hackett (6 de julio).

Artistas internacionales actuarán en el Festival Jazz on the road de Brescia (del 10 al 14 de julio): Jonathan Coel & Artchipel Orchestra; Dave Holland "Nuevo cuarteto"; Bill Frisell "Cuatro"; Cuarteto Serena Brancale. Asimismo, el festival Sub Limen (a partir del 21 de julio en ambas ciudades) ofrece 6 presentaciones contemporáneas entre música electrónica, pop y experimental.

El arte toma protagonismo a partir del 23 de junio en Bérgamo en GAMeC con "Rachel Whiteread... And the animals were sold", donde la célebre artista inglesa examina las relaciones entre el presente y el pasado, y "Vivian Suter. Home", la primera exposición de la artista argentina. en un museo italiano. Por su parte, Accademia Carrara pone en escena "Picos de luz. Naoki Ishikawa en los Alpes bergamescos", mostrando pinturas del siglo XIX y fotografías contemporáneas.

Cientos de películas de grandes directores contemporáneos y producciones italianas y extranjeras se proyectarán en festivales de cine al aire libre: en el "L'Eden d'Estate" del 9 de junio al 8 de septiembre en el Museo Parco del Viridarium de Santa Giulia de Brescia; en el "Esterno Notte" del 15 de junio al 6 de septiembre en la Biblioteca Caversazzi de Bérgamo.

Para más detalles, visite: https://bergamobrescia2023.it/

Bergamo Brescia Capital Italiana de la Cultura 2023 cuenta con el apoyo de los socios principales Intesa Sanpaolo y A2A, el socio del sistema Brembo y el socio de área Ferrovie dello Stato Italiane y SACBO. El Ministerio de Cultura y la Fondazione Cariplo son socios institucionales.

