Concirrus, primera insurtech en obtener certificaciones de IA, seguridad y confianza en datos

-Concirrus se convierte en la primera insurtech en obtener triples certificaciones de IA, seguridad y confianza en los datos, estableciendo un nuevo estándar para la suscripción responsable

LONDRES, 15 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Concirrus , la insurtech líder en IA que transforma la suscripción de seguros especializados y la automatización del envío de IA, anunció hoy que ha logrado la conformidad ISO/IEC 42001 (Gobernanza de IA), ISO/IEC 27001 (Gestión de seguridad de la información) y SOC 2, convirtiéndose en la primera insurtech a nivel mundial en obtener las tres certificaciones reconocidas internacionalmente.

Este triple hito establece un nuevo referente mundial en confianza, transparencia y gobernanza en la automatización de suscripción y presentación de solicitudes impulsada por IA. Si bien muchos proveedores de tecnología están empezando a adoptar estándares de gobernanza de IA y seguridad de la información, Concirrus ha ido más allá, integrándolos con la certificación SOC 2 para ofrecer la garantía más completa disponible para aseguradoras y corredores.

"El éxito en el sector de los seguros ya no se trata solo de velocidad y precisión, sino también de confianza", afirmó Andy Yeoman, consejero delegado de Concirrus. "Estas certificaciones demuestran que Concirrus no solo está construyendo la plataforma de suscripción más rápida e inteligente, sino también la más segura y con una gestión responsable. Nos enorgullece ser un referente en el sector".

La certificación ISO/IEC 42001 confirma que Concirrus opera según el primer estándar mundial de sistemas de gestión de IA reconocido, lo que garantiza el desarrollo, la implementación y la supervisión responsables de los modelos de IA. La certificación ISO/IEC 27001 demuestra sólidos controles en torno a la seguridad de la información, protegiendo la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos de los clientes. Junto con el cumplimiento de SOC 2, estas certificaciones validan el liderazgo de Concirrus en seguridad, privacidad y gobernanza.

"Las aseguradoras se enfrentan a una creciente presión para adoptar la IA de forma responsable, a la vez que cumplen con las crecientes expectativas regulatorias y de los corredores", afirmó Ruth Polyblank, directora de Producto y Estrategia de Concirrus. "Lograr esta 'triple corona' de confianza elimina la incertidumbre y brinda a nuestros clientes la confianza para innovar. Para quienes implementan la automatización de la presentación de solicitudes con IA, esto significa una velocidad de cotización inigualable, respaldada por la garantía de que cada solicitud se procesa de forma segura, conforme a las normas e íntegramente".

Las certificaciones de Concirrus fueron auditadas de forma independiente, lo que confirma el cumplimiento de las mejores prácticas globales en gobernanza de la IA, gestión de riesgos, seguridad de la información y gestión de datos.

Acerca de Concirrus

Concirrus ofrece tecnología innovadora para seguros especializados y comerciales, convirtiendo la suscripción compleja en decisiones listas para cotizar en segundos. Con una plataforma diseñada específicamente para la automatización de la presentación de solicitudes, la toma de decisiones basada en datos y la gestión de cartera en tiempo real, ayudamos a las aseguradoras a lograr una selección de riesgos más inteligente, cotizaciones más rápidas y carteras de negocios más rentables.

Nuestras soluciones abarcan una amplia gama de líneas especializadas, incluyendo propiedad , daños , aviación , transporte , marítimo , caución , construcción , violencia política , y terrorismo . Aseguradoras líderes a nivel mundial confían en nosotros.

