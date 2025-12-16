El concurso BE OPEN Regional Art establece alianzas para la región de África Occidental

(Información remitida por la empresa firmante)

LUGANO, Suiza, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El concurso regional para artistas emergentes BE OPEN Regional Art, desarrollado por el centro de estudios humanitarios BE OPEN de Elena Baturina, se enorgullece de anunciar las alianzas establecidas para la región de África Occidental.

BE OPEN Regional Art culmina el programa 2025 seleccionando a los artistas cuyo arte mejor represente sus identidades regionales, culturales y étnicas para presentarlos en la galería de BE OPEN Art y ofrecerles apoyo y mayor visibilidad. La 12ª fase del programa abarca Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Liberia, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo, Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha.

En cuanto al concurso para África Occidental, BE OPEN Regional Art contó con el apoyo de organizaciones como el African Heritage Centre, la Society of Nigerian Artists (SNA), la Association Arts Burkina y la National Gallery of Art (Abuja).

El African Heritage Centre es una organización sin ánimo de lucro con sede en Canadá, creada con la misión de celebrar y difundir la belleza, la profundidad y la riqueza de las culturas y tradiciones africanas. El Centro organiza eventos, organiza exposiciones digitales, apoya a artistas y creadores, y ofrece recursos educativos que resaltan la belleza y la fuerza del patrimonio africano.

La Society of Nigerian Artists (SNA) es la principal organización profesional de Nigeria dedicada a apoyar y promover el campo de las artes visuales. Su misión es celebrar el arte visual nigeriano y fomentar una comunidad inclusiva que conecte a artistas locales, entusiastas y defensores de la cultura, y fomente la creatividad, el crecimiento profesional y el orgullo cultural.

La Association Arts Burkina es una asociación de artistas de Burkina Faso cuyo objetivo es promover el arte y la cultura burkineses en todas sus facetas, tanto a nivel regional como internacional. Reúne y representa obras originales de artistas burkineses.

La National Gallery of Art en Abuja es la principal galería que supervisa las actividades de todas las galerías de Nigeria, tanto públicas como privadas. La National Gallery of Art se creó para albergar el espíritu creativo de Nigeria y promover el arte moderno nigeriano a nivel local e internacional.

BE OPEN expresa su profunda gratitud a esta organización por su continuo apoyo a los artistas locales y su ayuda para conectar con los jóvenes talentos de la región.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-concurso-be-open-regional-art-establece-alianzas-para-la-region-de-africa-occidental-302643585.html