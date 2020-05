COMUNICADO: Concurso Internacional de Estudiantes de BE OPEN y Cumulus

- Los proyectos ganadores del Concurso Internacional de Estudiantes de BE OPEN y Cumulus adoptan SDGs de las Naciones Unidas para hacer del mundo un lugar mejor

LONDRES, 22 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- En 2019, BE OPEN [http://beopenfuture.com/] y Cumulus [https://www.cumulusassociation.org/] unieron fuerzas para celebrar un concurso internacional para estudiantes y graduados de cursos creativos de universidades. El concurso 'Second Life of Things in Design' se convirtió en una parte integral de Cumulus Green 2020: For A New Circular Economy, y se inspiró en el programa SDG de Naciones Unidas.

Todos los Estados Miembro de las Naciones Unidas adoptaron los SDG como un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Se alentó a los estudiantes de cursos universitarios relacionados con el arte, diseño y arquitectura a presentar obras que demuestren una visión creativa y orientada al diseño sobre los problemas de sostenibilidad, producción más sabia y consumo formulado por SDG12.

Los tres ganadores han sido seleccionados de un total de 683 propuestas de 44 países, y recibirán los premios de 5.000, 3.000 y 2.000 euros de cada uno, BE OPEN y Cumulus.

El primer premio es para Valerio Di Giannantonio, estudiante de un Máster en la Universidad de las Artes de Islandia por su FiloSkin, un producto especulativo hecho de microalga capaz de producir oxígeno y filtrar CO2. Filoskin podría mitigar los problemas ambientales mientras adapta a los seres humanos a las condiciones de contaminación.

El segundo premio es para Natalie Ferry y Stefano Pagani, estudiantes BFA en diseño de producto en Parsons School of Design, The New School en Nueva York, para su Bloom, una red de biorreactores compuesta por una estructura a base de algas impresa en 3D que puede hacer realidad el biocombustible a base de algas.

El tercer premio es parar Frida van der Drift Breivik y FrøyaThue, estudiantes de Master en The Oslo School of Architecture and Design de Noruega, por el concepto de DYPP. Explora el potencial de las algas marinas como bioplástico, desde la introducción de un nuevo biomaterial hasta el embalaje desafiante tal como lo vemos hoy en día.

Además de los tres ganadores, los jueces seleccionaron 50 menciones honoríficas, de las cuales se nombrarán dos ganadores más de 'Second Life of Things in Design': uno seleccionado por la fundadora de BE OPEN Elena Baturina, y otro seleccionado por una votación abierta online [http://sltd2019.com/choose-your-winner/]. Ambos ganadores recibirán 2.000 euros.

Elena Baturina, fundadora de BE OPEN explica el propósito de la competición: "Es vital dar a las mentes creativas más jóvenes todo el apoyo que necesitan para llevar a buen nivel sus ideas, porque es la originalidad del pensamiento la que se requiere para hacer cualquier avance, y la gente más joven posee esa originalidad. El objetivo de BE OPEN es apoyar, promover y ayudar a realizar ideas que realmente cambiarán el mundo para mejor. Al mismo tiempo, buscamos apoyar a las personas que son capaces de producir estas ideas y darles la inspiración y la confianza para hacerlas progresar."

Mariana Amatullo, PhD, presidente, Cumulus, Vice Provost for Global Strategic Initiatives, The New School comentó: "Estamos encantados de asociarnos con BE OPEN en esta iniciativa de competencia complementaria. Deseo expresar mi sincero agradecimiento a BE OPEN por su generoso apoyo en la celebración de los proyectos ganadores con Cumulus. Estamos encantados de que los estudiantes detrás de los 50 proyectos honorables ahora tengan la oportunidad de ser reconocidos con dos importantes premios adicionales. En este momento de noticias en su mayoría difíciles en el contexto de la pandemia global COVID-19, es fundamental que asociaciones como Cumulus se unan con socios como BE OPEN para destacar el talento de nuestra próxima generación de líderes de diseño que están imaginando un mundo más sostenible."

La ceremonia y celebración de los premios de todos los ganadores pasarán a formar parte de la asamblea y la conferencia educativa del 30 aniversario de Cumulus.

CONTACTO: CONTACTO: Oficina de prensa y comunicación de BE OPEN, LiliaValieva, T.: +7-495-937-2362, press@beopenfuture.com

Sitio Web: http://beopenfuture.com//