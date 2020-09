Concurso internacional de ilustración 2020 Con motivo de la publicación de CLIP STUDIO PAINT para Galaxy

El 21 de agosto se lanzó al mercado CLIP STUDIO PAINT para Galaxy y, para celebrarlo, CELSYS organiza el Concurso internacional de ilustración 2020: Galaxy y el personaje más bonito de la galaxia. Pueden participar artistas de cualquier parte del mundo y consiste en dibujar el personaje más bonito de la galaxia. Los ganadores recibirán premios en efectivo y otras interesantes recompensas

Para participar, los participantes deben publicar su obra en Twitter, Facebook o Instagram utilizando el hashtag del concurso. La dibujante de cómics LavenderTowne participará en el concurso como jueza invitada. Los premios incluyen sumas importantes en metálico, monitores interactivos como Wacom Cintiq 22 o Wacom One y licencias para CLIP STUDIO PAINT EX. Se pueden presentar obras realizadas tanto con medios tradicionales como digitales, sin importar el software que se haya utilizado para crearlas.

Concurso internacional de ilustración 2020

Requisitos de la obra:

La imagen debe representar al personaje más bonito de la galaxia

Calendario:

Plazo de participación: del 10 de septiembre al 7 de octubre de 2020 (hora de Japón)

Anuncio de los resultados: a principios de noviembre de 2020

Premios:

- Primer premio (1 ganador): US$ 10 000 (8400 € aprox.), un trofeo, un monitor interactivo Wacom Cintiq 22, los Galaxy Buds Live (los nuevos auriculares inalámbricos con diseño ergonómico de Samsung) y una licencia de CLIP STUDIO PAINT EX

- Segundo premio (1 ganador): US$ 3000 (2500 € aprox.), un trofeo, un monitor interactivo Wacom One, los Galaxy Buds Live (los nuevos auriculares inalámbricos con diseño ergonómico de Samsung) y una licencia de CLIP STUDIO PAINT EX

- Premio especial de LavenderTowne (1 ganador): US$ 3000 (2500 € aprox.), un regalo especial de LavenderTowne y los Galaxy Buds Live (los nuevos auriculares inalámbricos con diseño ergonómico de Samsung)

- Del tercer al quinto puesto (3 ganadores): US$ 1000 (840 € aprox.), un trofeo conmemorativo, un monitor interactivo Wacom One, los Galaxy Buds Live (los nuevos auriculares inalámbricos con diseño ergonómico de Samsung) y una licencia de CLIP STUDIO PAINT EX

- Del sexto al décimo puesto (5 ganadores): US$ 300 (250 € aprox.), un monitor interactivo Wacom One, los Galaxy Buds Live (los nuevos auriculares inalámbricos con diseño ergonómico de Samsung) y una licencia de CLIP STUDIO PAINT PRO

- Menciones de honor (10 ganadores): Los Galaxy Buds Live (los nuevos auriculares inalámbricos con diseño ergonómico de Samsung), una camiseta de LavenderTowne (talla L) y una licencia de CLIP STUDIO PAINT PRO

Jueza invitada: LavenderTowne (dibujante de cómics)

Haley, más conocida en la red como LavenderTowne, se dedica a dibujar webcómics web y a publicar vídeos sobre arte. El canal de YouTube de LavenderTowne y sus otros sitios son muy populares por su original estilo artístico kawaii.

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCD4XIm3ZFhT72WjqhIXMN9w

Cómo participar

Para participar, se debe publicar la ilustración en Twitter, Facebook o Instagram utilizando el hashtag del concurso.

Enlace del concurso para más información:

Sitio web del concurso:​ https://www.clipstudio.net/es/galaxy/

Organizado por: CELSYS, Inc.

En colaboración con: Samsung Electronics Japan Co., Ltd. y Wacom Europe GmbH

-----------------------------------

Acerca de CLIP STUDIO PAINT para Galaxy1

CLIP STUDIO PAINT para Galaxy es una aplicación de ilustración, cómic, manga y animación que cuenta con las mismas funciones que las versiones para Windows, macOS, iPad y iPhone. Puede usarse gratis durante 6 meses al descargarla desde Galaxy Store. Una vez que la promoción inicial gratuita finalice, se puede contratar un plan de uso mensual para Galaxy/Windows/macOS/iPad/iPhone con el plan de pago que más convenga al usuario. CLIP STUDIO PAINT para Galaxy está preinstalada en las tabletas Galaxy Tab S7 y S7+, lo que las convierte en los primeros dispositivos Android con CLIP STUDIO PAINT para que los artistas puedan empezar a usar la app inmediatamente2. Los usuarios de smartphone pueden apuntarse a un plan o usar la aplicación durante una hora al día de forma gratuita sin plan.

La aplicación está optimizada para su uso con el S Pen de los dispositivos Galaxy, aprovechando características como la sensibilidad a la presión y los gestos (Air Actions3). Los gestos S Pen permiten cambiar rápidamente de herramienta con solo mover el lápiz y sin necesidad de tocar la pantalla. Estos gestos ayudan a ahorrar tiempo y a disfrutar de una experiencia de dibujo más fluida. Si no se cuenta con un lápiz S Pen, es posible conectar una Wacom Intuos o Wacom One.

Galaxy Store

https://apps.samsung.com/appquery/appDetail.as?appId=jp.co.celsys.clipstudiopaint.galaxystore

1 "CLIP STUDIO PAINT para Galaxy" es el nombre de la aplicación en la tienda Galaxy Store.

2 La aplicación solo está preinstalada en Galaxy Tab S7 y S7+. Puede que en algunos países o regiones el dispositivo no tenga la aplicación preinstalada.

3 Solo los dispositivos Galaxy Note 10, Note 10+, Note 20, Note 20 Ultra, Galaxy Tab S6, Tab S7 y Tab S7+ son compatibles con los gestos (Air Actions) de CLIP STUDIO PAINT.

CELSYS,Inc.

Celsys continuará apoyando a los artistas para que puedan seguir creando su contenido con tecnología digital.

Celsys proporciona herramientas para la creación, distribución y difusión de contenidos, incluyendo el apoyo de actividades creativas a través de CLIP STUDIO PAINT, el software de ilustración, cómic y animación, sus servicios CLIP STUDIO y su plataforma de libros electrónicos, CLIP STUDIO READER.

Sitio web corporativo: https://www.celsys.co.jp/en/

Sitio web de CLIP STUDIO PAINT: https://www.clipstudio.net/es/

Instagram: https://www.instagram.com/clipstudioofficial/

Twitter: https://twitter.com/clipstudiopaint

Facebook: https://www.facebook.com/celsys.clipstudiopaint/

