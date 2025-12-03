El concurso mundial de folletos de respuesta a emergencias GoAERO anuncia los equipos ganadores de prototipos

GoAERO Stage 2 Winners - GOAERO/PR NEWSWIRE

Se otorgaron 320.000 dólares a 8 ganadores de prototipos para apoyar la creación de su avión salvavidas en la primera fase de vuelo de la competencia

NUEVA YORK, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Premio GoAERO, la competencia internacional de más de 2 millones de dólares para crear Aviones de Respuesta a Emergencias, anunció hoy a los 8 ganadores de prototipos que recibirán un total de 320.000 dólares en premios GoAERO. Con el apoyo de la NASA, RTX, Honeywell y más de 20 organizaciones colaboradoras, los equipos ganadores volarán sus aeronaves en una prueba final de vuelo en el Centro de Investigación Ames de la NASA, en el Área de la Bahía de San Francisco. Vea el nuevo vídeo de los ganadores aquí.

Los 8 prototipos ganadores son:

CraneAERO — Cranfield, Reino Unido

Elevate — Delft, Países Bajos

Harmony — Texas , Estados Unidos

, Estados Unidos HORYZN — Múnich, Alemania

LIFT + UT Austin / Texas Aerial Robotics — Texas , Estados Unidos

, Estados Unidos Rescue Pack — North Carolina , Estados Unidos

, Estados Unidos Soteria — Pennsylvania , Estados Unidos

, Estados Unidos VSDDL — Alabama , Estados Unidos

La aeronave segura, portátil y autónoma en desarrollo se utilizará para rescatar personas y responder a desastres naturales, emergencias médicas cotidianas y crisis humanitarias. El anuncio de los ganadores de los prototipos llega tras un año históricamente difícil para la respuesta a emergencias globales: inundaciones mortales azotaron el centro de Texas, incendios forestales arrasaron California, Jamaica fue devastada por uno de los huracanes más fuertes que jamás haya tocado tierra, la península rusa de Kamchatka sufrió uno de los terremotos más potentes jamás registrados y se rompieron récords mundiales de olas de calor. Mientras tanto, la financiación para FEMA y otras agencias de socorro en casos de desastre se volvió más limitada, la congestión vial empeoró, con los estadounidenses pasando más tiempo atrapados en el tráfico que nunca, y los tiempos de respuesta de los servicios médicos de emergencia (SME) continuaron siendo lentos tanto en zonas urbanas como en comunidades rurales.

"Las aeronaves GoAERO son más necesarias que nunca", afirmó Gwen Lighter, fundadora y consejera delegada de GoAERO. "GoAERO se fundó para crear tecnologías de vuelo transformadoras que salvan vidas, así como una red de colaboración entre la industria, el gobierno y las organizaciones de primera respuesta para garantizar el despliegue seguro y eficaz de estas aeronaves de respuesta a emergencias en el futuro".

GoAERO está compuesto actualmente por 201 equipos de 85 países de todo el mundo que crean sus Volantes de Respuesta a Emergencias. Los equipos no necesitan ganar un premio de una etapa anterior para pasar a la siguiente ronda de la competencia, y nuevos equipos pueden unirse en cualquier momento, independientemente de si participaron o no en etapas anteriores. El evento final de GoAERO Fly-Off constará de tres misiones independientes que pondrán a prueba habilidades y capacidades específicas relevantes para misiones de bien público, y se otorgarán 1,65 millones de dólares adicionales a los equipos ganadores.

Acerca de GoAERO

En 2024, GoAERO lanzó el Premio GoAERO, una competencia global dedicada a inspirar la creación de Voladores de Respuesta a Emergencias que rescaten a personas en peligro y respondan a desastres dondequiera que ocurran. Con más de 2 millones de dólares en premios, la competencia creará volantes seguros, portátiles, robustos y autónomos. Los equipos que compiten en el Premio GoAERO competirán durante tres años y se beneficiarán de mentoría experta, visibilidad global, acceso a software, productos y servicios, y premios monetarios. Para inscribir un equipo o conocer más sobre el Premio GoAERO, visite: GoAEROprize.com.

