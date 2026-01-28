Conducir un coche clásico está de moda - Año Cero Comunicación

Madrid, 28 de enero de 2026.- Luis Sanguino, el car bróker español de éxito, afirma que disfrutar de un coche histórico con 30 años y conducir sin problemas de restricciones en cualquier ciudad del mundo es perfectamente posible.

En el momento más complicado de la automoción en el mundo, en medio de eléctricos, híbridos, restricciones medioambientales… surge con más fuerza que nunca el mercado de los clásicos o históricos, una solución urbana perfecta para hoy.

Luis Sanguino, CEO de Sanguino Luxury Cars, explica en una entrevista reciente el creciente interés de los amantes de los vehículos por el coleccionismo en estas circunstancias: ''Poder conducir por Madrid con un Golf MK2 Karman cabrio… o con un Mercedes 300D W123 o W124, y poder entrar en todas las zonas restringidas de una ciudad, y en toda Europa; incluso, disfrutar de un tesoro de colección como FORD THUNDERBIRD de 1966 para ir a tomar un café. O un Porsche Carrera 993… Incluso Mercedes típicos que llevaba tu padre automático y en un estado maravilloso por un precio excepcional''.

Estos vehículos con 30 años de antigüedad son considerados CLASICOS, con lo que ello implica en la cueota de seguros más baratos, mantenimientos diferentes y económicos, cero problemas de filtros y partículas, con electrónica muy fácil o casi nula… y seguros, muy seguros y cómodos.

Son considerados como VEHÍCULOS DE COLECCIÓN, pero desde Sanguino Luxury Cars, explican que son vehículos de uso, que pueden ser perfectamente los que utilice cualquier usuario en la ciudad como segundo coche, comodísimo y práctico.

Son especialistas en la realización de todas las gestiones burocráticas para lograrlo. Porque no solo se trata de coches “bonitos” e históricos como se suele pensar. Si no que todo vehículo que supere los 30 años y se ajuste a unos requisitos, puede considerarse como vehículo histórico.

La consideración de vehículo histórico lleva aparejada ciertos requisitos pero también muchos beneficios. Los beneficios más llamativos son la considerable rebaja en el seguro de conducción, desgravaciones fiscales, espaciamiento (o incluso eliminación) de someterse a las revisiones periódicas de ITV y, algo que casi nadie sabe, la no obligación de verse sujetos a las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones. Esto son solo algunas de las consideraciones positivas de los vehículos catalogados como históricos.

Según declaraciones del propio Luis Sanguino y basadas en su larga trayectoria y experiencia como Car Broker, "ha surgido con los años una nueva figura de “amante del vehículo”. Personas que quieren conducir y sentirse “al volante” de sus vehículos, dejando de lado o casi desechando la adquisición de vehículos con las últimas tecnologías". Conductores que se sienten más seguros tomando las decisiones al volante y controlando las reacciones tanto suyas como del vehículo. Así evitando la conducción autónoma que ya ofrecen varios vehículos o las medidas de seguridad que reaccionan por sí solas ante un posible obstáculo y que no siempre toman las decisiones más acertadas para la situación.

Es gracias a este perfil de conductor, por el que muchos usuarios optan por coches con menos electrónica y menos sistemas de seguridad activa que, en muchos casos, dificultan la conducción y dan más de un susto al volante, en algunos casos incluso dificultan los adelantamientos o, incluso, el poder aparcar y desaparcar de manera normal. No solo es vehículo clásico ese coche antiguo que aparece en las películas en blanco y negro, sino que todo coche con más de 30 años de antigüedad, en buen estado y sin modificaciones sustanciales en sus elementos distintivos y esenciales, también puede ser considerado como clásico.

Aquí estarían estos coches que no tienen apenas ningún tipo de electrónica, se conducen totalmente por el conductor del vehículo y recuerdan totalmente a ese slogan tan famoso que acompañó a más de una generación “¿… te gusta conducir?”

LUIS SANGUINO hace una distinción dentro de los vehículos clásicos:

Los nuevos Clásicos, vehículos en buen estado con más de 30 años, esos que son considerados como habituales. Estos son los que están ahora mismo en auge y corresponden a este nuevo perfil de comprador. El que huye de las nuevas tecnologías y muchos de sus avances, porque estos coches “aguantan lo que haga falta”. Además, son vehículos que han formado parte de varias generaciones y que evocan nostalgia, el clásico golf GTI II o, incluso el golf 3, El Toyota Celica, el Mercedes SL, los Porsche 964 o 993, o sedanes como los propios Clase S o BMW serie 7, incluso aquellos Renault 21 turbo o Peugeot 405 Mi16: volver a experimentar las sensaciones que transmitían estos coches frente a la despersonalización y falta de identidad de los coches nuevos, que todos se conducen prácticamente igual sin ofrecernos grandes sensaciones al volante a pesar de ser más potentes y con mejores aceleraciones.

Clásico en su consideración de Vehículo Histórico:

Esta es la imagen que todos tenemos en mente y que la Dirección General de Tráfico (DGT) define como: “Se considera histórico aquel vehículo que por su antigüedad, interés o singularidad merezca una consideración especial que proteja su carácter representativo. La figura de vehículo histórico ofrece una protección que permite resguardar el patrimonio cultural y simbólico de nuestro tiempo, a la vez que permite la utilización del vehículo con la debida seguridad técnica y mecánica.”

Por tanto, se explica a continuación qué beneficios y requisitos debe de tener un vehículo para poder solicitar esta calificación para el vehículo.

BENEFICIOS:

- Considerable rebaja en el seguro de conducción

- Rebajas fiscales

- Revisiones en ITV más espaciadas e incluso inexistentes

- Posibilidad de Acceder a las Zonas de Bajas Emisiones

REQUISITOS:

- Tener más de 30 años de antigüedad

- No haber sufrido modificaciones relevantes en sus elementos esenciales y característicos como frenos, amortiguadores, motor o carrocería.

La firma Sanguino Luxury Cars se ha convertido en un reputado especialista no solo en la importación de vehículos de lujo y vehículos con unas características especiales, también en la gestión de las licencias de vehículo histórico entre otras muchas gestiones relacionadas con el sector del motor más exclusivo y exigente.



