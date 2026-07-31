Confecciones Nalo lanza Altaniak, una marca de pantalones inspirada en el nuevo consumidor urbano

Diseños de la nueva colección de Altaniak. - Confecciones Nalo

(Información remitida por la empresa firmante)

La firma transforma su línea LCDN Couture en una marca independiente que aúna elegancia y comodidad técnica en una única prenda

Madrid, 31 de julio de 2026.- La firma de moda Confecciones Nalo abre un nuevo capítulo en su historia con el lanzamiento de Altaniak, una marca propia concebida para conectar con un hombre extraordinariamente normal: urbano, activo y sofisticado, que entiende la elegancia desde la naturalidad y necesita prendas capaces de acompañar su ritmo de vida.



Altaniak surge a partir de la evolución de LCDN Couture, una de las líneas de la compañía, y representa un paso estratégico dentro del proceso de transformación e internacionalización que la empresa ha llevado a cabo durante los últimos años. Sin embargo, desde Nalo insisten en que Altaniak no supone una ruptura, sino una evolución natural de un producto ya consolidado.



"Entendemos que evolucionar no significa romper con el pasado, sino construir el futuro con propósito", explican desde la dirección de la firma. "Altaniak mantiene intactos nuestros estándares de calidad, patrones y tejidos premium, pero adquiere una identidad propia para conectar de manera más directa con un consumidor que busca algo más que un pantalón: busca una identidad", reconocen.



El uniforme del nuevo explorador urbano

Altaniak se dirige a un perfil de hombre contemporáneo que transita entre lo profesional y lo personal sin cambiar de ritmo. Un consumidor urbano, activo y exigente, que demanda un pantalón dinámico y versátil que lo acompañe durante toda la jornada.



La propuesta de la marca se construye sobre una combinación de tejidos técnicos, patrones funcionales y una estética limpia y minimalista. La firma define Altaniak como "la comodidad de una prenda técnica con la presencia de un pantalón de sastre. Una colección concebida como el uniforme del nuevo explorador urbano".



Oficio y sostenibilidad

Fundada en 1950 en Pozoblanco (Córdoba), y con presencia en tiendas multimarca de gran parte de Europa y Sudamérica, Confecciones Nalo culminó en 2025 un importante proceso de transformación corporativa.



Actualmente, la compañía continúa reforzando su crecimiento con un ecosistema de marcas dirigido a perfiles de consumidor muy definidos: Lucan representa la sastrería clásica, LCDN la versatilidad cotidiana y Altaniak el estilo de vida del hombre contemporáneo, urbano y sofisticado.



La nueva marca nace además alineada con la filosofía sostenible de Confecciones Nalo, basada en la creación de prendas duraderas y procesos más eficientes. Una forma de entender la moda desde la calidad y la permanencia, alejada de lo efímero y pensada para acompañar al consumidor durante más tiempo.

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