Conferencia de Cooperación Económica y Comercial Qingdao-España celebrada en Barcelona

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Noticia de iQingdao:

El pasado 19 de mayo de 2026 (hora local), se celebró en Barcelona la Conferencia de Cooperación Económica y Comercial Qingdao-España, que reunió a unos 150 representantes chinos y españoles pertenecientes a organismos gubernamentales, empresas, asociaciones comerciales y comunidades chinas en el extranjero. El evento sirvió para establecer una plataforma internacional dedicada a la comunicación gubernamental, la búsqueda de socios comerciales y las interacciones industriales, impulsando así una cooperación profunda y pragmática entre Qingdao y Cataluña.

El evento consiguió una gran atención en toda la comunidad local, y contó con la participación activa de importantes organizaciones económicas y comerciales locales y empresas líderes como PIMEC, la Cámara de Comercio de Barcelona, Catalonia Trade and Investment, Puerto de Barcelona, Grifols y Abanca. Meng Yuhong, Cónsul General de China en Barcelona, Nadia Quevedo, Comisionada de Promoción Económica, Comercio y Restauración, y Mireia López Leonar, directora de Promoción Internacional de Catalonia Trade and Investment, pronunciaron discursos en el evento. El profesor Augusto Soto, drector del Proyecto Diálogo con China y embajador de la amistad China-España, y el representante de Haier Smart Home a cargo de la región de Europa Central, compartieron su experiencia en cooperación transfronteriza y propusieron sugerencias para impulsar los intercambios económicos, comerciales y culturales entre ambas partes.

Qingdao es una importante ciudad costera central, una moderna metrópolis marítima, una ciudad histórica y cultural de renombre y un centro de transporte internacional integral en China. La ciudad dispone de una gran área terrestre y marítima con una población permanente que supera los 10 millones de habitantes. Cuenta con una sólida red industrial y una robusta resiliencia económica. En 2025, su PIB superó los 1,75 billones de yuanes, con un comercio exterior total que superó los 910.000 millones de yuanes. Qingdao ha sido incluida repetidamente en la lista de las ciudades chinas más atractivas para el talento extranjero.

En los últimos años, los lazos económicos y comerciales entre Qingdao y España se han estrechado cada vez más, dando lugar a resultados fructíferos en la cooperación bilateral en materia de comercio e inversión. Las estadísticas muestran que el volumen comercial entre ambas partes alcanzó los 1.258 millones de euros en el año 2025, manteniendo un fuerte dinamismo. Hasta la fecha, más de 20 empresas españolas se han establecido y expandido sus operaciones en Qingdao. Asimismo, las principales empresas de Qingdao han explorado activamente el mercado español y han ampliado su presencia industrial en el extranjero.

Representantes de organismos gubernamentales de Qingdao afirmaron que la ciudad aprovechará las fortalezas complementarias con España para impulsar una cooperación pragmática en diversos ámbitos, especialmente en innovación industrial, economía marítima, sanidad, energías renovables y servicios modernos. Se trabajará para fortalecer los lazos gubernamentales, facilitando al mismo tiempo la creación de redes de contactos empresariales, intercambios técnicos y colaboración en proyectos para que las iniciativas de cooperación se traduzcan en resultados tangibles.

Funcionarios del gobierno español y representantes de la industria mostraron unas grandes expectativas respecto a la cooperación entre Qingdao y España. Funcionarios de los gobiernos de Cataluña y Barcelona manifestaron su deseo de potenciar la colaboración integral y elevar la cooperación económica, comercial e industrial a nuevos niveles. Las organizaciones y empresas participantes de Barcelona, Madrid y Valencia mostraron un gran interés en la cooperación. Tienen previsto aprovechar la celebración de la conferencia para establecer una plataforma de contactos a largo plazo, explorar el potencial de cooperación en diversos sectores y lograr un desarrollo coordinado y mutuamente beneficioso.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2988456/image1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2988455/image2.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/conferencia-de-cooperacion-economica-y-comercial-qingdao-espana-celebrada-en-barcelona-302786908.html