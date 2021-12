La conferencia internacional 2022 sobre la ciencia de la expresión escrita

Del 21 al 23 de enero de 2022 - ¡Un evento virtual!

COLUMBUS, Ohio, 13 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- En las aulas de hoy, el énfasis en el rendimiento de los estudiantes a través de la expresión escrita está en su punto más alto.

La investigación actual sobre la escritura define la expresión escrita como "el complejo proceso autodirigido que involucra las habilidades cognitivas de orden superior de generación de ideas, planificación, organización, traducción y revisión de ideas en un producto escrito que comunica significado".

En The Handwriting Collaborative nos dedicamos a brindarles a los educadores acceso a la investigación y los recursos que son clave para mejorar el desarrollo de la escritura de todos los alumnos. Con este objetivo en mente, hemos reunido a más de 30 investigadores internacionales líderes en los campos de alfabetización, psicología, neurociencia, terapia ocupacional y más para compartir los hallazgos de su trabajo más reciente en nuestra Conferencia Internacional 2022 sobre la ciencia de la expresión escrita. Esta conferencia en línea, que cubre TODOS los aspectos de la ciencia de la escritura, se llevará a cabo del 21 al 23 de enero de 2022.

Acerca de la conferencia

La Conferencia Internacional virtual sobre la ciencia de la expresión escrita exhibirá tres (3) días completos de presentaciones de más de treinta (30+) oradores reconocidos internacionalmente de todo el mundo. Oxford Brookings University (Reino Unido), Teachers 'College Columbia (Estados Unidos), Texas A&M (Estados Unidos), Universidad de Porto (Portugal), Universidad de Verona (Italia), así como el Instituto Nacional de Salud (Estados Unidos) Son solo algunos de las instituciones educativas que estarán representadas por nuestros ponentes. Para obtener una lista completa de los oradores y sus sesiones, visite: https://conference.handwritingcollaborative.org/speakers

Ponentes principales del 21 al 23 de enero de 2022

21 de enero, 2022 Young-Suk Grace Kim, PhD., Senior Associate Dean, School of Education, University of California, Irvine22 de enero, 2022 Charles MacArthur, PhD., University of Delaware23 de enero, 2022 Anna Barnett, PhD., Oxford Brookes University

Acerca de The Handwriting Collaborative

The Handwriting Collaborative se fundó en el otoño de 2019 por nuestra fundadora y directora ejecutiva, Kathleen Wright. La visión de Kathleen era reunir a un equipo diverso de especialistas en currículos de escritura a mano, educadores, investigadores académicos y terapeutas ocupacionales escolares que están comprometidos a apoyar a los niños, padres, maestros y administradores escolares con el desarrollo de habilidades de escritura a mano. La misión de nuestra colaboración es proporcionar la capacitación de desarrollo profesional y los servicios de consultoría necesarios para ayudar a los educadores en todos los niveles a alinear la instrucción y la práctica de la escritura a mano con la investigación académica actual.

Para más información sobre el equipo de The Handwriting Collaborative, visite: https://handwritingcollaborative.org/about-us

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1706993/NewLogo_Logo.jpg