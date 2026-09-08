Conferencia internacional de BOE: la innovación "LIGHT" impulsa un nuevo capítulo de la globalización

(Información remitida por la empresa firmante)

La primera conferencia internacional de BOE en la IFA: la innovación "LIGHT" impulsa un nuevo capítulo de la globalización

BERLIN, 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El 7 de septiembre de 2026 (hora de Berlín), se inauguró en Berlín, Alemania, la BOE IPC Europe 2026, bajo el lema "Innovación, Globalización, Colaboración", que se celebró simultáneamente con la IFA 2026. Como evento sectorial para los socios del ecosistema global de pantallas e IoT de BOE, esta fue la primera vez que la IPC (BOE Innovation Partner Conference) celebró un foro en el extranjero. Más de 200 socios de toda Europa y del resto del mundo fueron invitados a debatir sobre las tendencias futuras en la industria de las pantallas y las oportunidades para una colaboración más estrecha. También se instaló una muestra de tecnología innovadora bajo el lema "LIGHT", que representa Bajo consumo, Tecnología innovadora, Servicio global, Alto rendimiento y Máxima calidad. En ella se mostraron las capacidades tecnológicas de BOE y las soluciones basadas en escenarios para el mercado europeo.

Qi Zheng, director de estrategia de BOE, señaló: "BOE profundizará el desarrollo conjunto con socios globales. Nos basaremos en la innovación, nos uniremos mediante la colaboración y nos impulsaremos hacia el éxito compartido en IFA". Leif Lindner, consejero delegado de IFA, elogió las capacidades tecnológicas de BOE y su papel en el impulso de la innovación en la industria, afirmando: "Me complace enormemente que BOE esté dando el siguiente paso lógico y demostrando su liderazgo tecnológico justo donde se reúnen los responsables de la toma de decisiones y los creadores de tendencias de la industria electrónica en IFA Berlín".

En el evento, BOE también unió fuerzas con socios europeos clave, como Saint-Gobain Sekurit, LEDCON, Barco y Vusion, para compartir aplicaciones innovadoras en áreas como techos solares regulables, MLED, IoT y papel electrónico.

En la muestra de innovación, BOE presentó su concepto "LIGHT", adaptado a las características del mercado europeo, y lo dividió en tres secciones: "LIGHT for Future", "LIGHT for Life" y "LIGHT for Society". Las exhibiciones abarcaron todo el espectro de las principales tecnologías de visualización de BOE, incluyendo LCD, OLED y MLED, así como campos emergentes como sensores, energía fotovoltaica e innovaciones en desarrollo sostenible.

Como empresa líder en innovación tecnológica, BOE invierte aproximadamente el 7 % de sus ingresos anuales en I+D y ha presentado más de 100.000 solicitudes de patente. Ha establecido centros de ventas y servicio en 15 países y regiones, atendiendo a más de 5.000 clientes globales, entre los que se incluyen más de 100 empresas incluidas en la lista Fortune Global 500. Alrededor del 50 % de los ingresos anuales de BOE se generan en el extranjero, y su filial alemana ha prestado servicios a más de 150 clientes europeos.

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