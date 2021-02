La Conferencia Internacional de distribuidores 2021 de GAC MOTOR se celebró online

- La Conferencia Internacional de distribuidores 2021de GAC MOTOR se celebró online, bajo el lema "Together, Go Better"

GUANGZHOU, China, 24 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- El 28 de enero, GAC MOTOR celebró una gran Conferencia Internacional de distribuidores 2021. Unidos por el lema de la conferencia de "Together, Go Better" (Juntos todo irá mejor), los distribuidores de 26 países se reunieron "en las nubes", superando las diferencias de hora y localización, para tener una interacción en vivo con GAC MOTOR online.

Con el fuerte respaldo de los socios globales en 2020, GAC MOTOR pudo superar una pandemia mundial y las recesiones económicas. La compañía registró un crecimiento de año en año en las exportaciones del 18%, colocándose entre los tres exportadores de automóviles de más rápido crecimiento en China.

Para afirmar y reconocer los desempeños destacados de los distribuidores, GAC MOTOR entregó el premio Al Jomaih Automotive Company the Outstanding Distributor Diamond Award. En 2020, la productiva asociación de Al Jomaih y GAC MOTOR vio unos resultados increíbles en el mercado de Arabia Saudí.

Durante la conferencia, GAC MOTOR anunció sus planes para 2021 en cuanto al crecimiento total para empoderar a actividad de ventas y asegurar un crecimiento más rápido como socios de GAC MOTOR con distribuidores en todo el mundo.

En cuanto a estrategia de producto, GAC MOTOR planea introducir cuatro modelos de combustible y dos nuevos modelos energéticos en todo el mundo. Estos se añadirán a los modelos que son personalizados para preferencias regionales.

GAC MOTOR también explorará nuevos canales, como coches comerciales, coches de segunda mano y opciones de viaje móvil.

El presidente de GAC MOTOR, Yu Jun, señaló que GAC MOTOR seguiría adelante en todos los frentes para mejorar su posición en la industria. GAC MOTOR se basará y posicionará como "la marca de gama media y alta Premium de China con reclamo internacional".

El director general de GAC MOTOR, Zeng He Bin, explicó: "GAC MOTOR seguirá centrándose en la creación de marca con un enfoque orientado al mercado a través de nuestros valores de marca principales".

GAC MOTOR también celebró conferencias regionales con sus distribuidores respectivos para formular políticas empresariales detalladas y estrategias de mercado para cada mercado. Asimismo, la conferencia de distribuidores regional de Rusia se celebrará online el 25 de febrero.

La Conferencia Internacional de Distribuidores 2021 de GAC MOTOR ha mostrado las ambiciones y energía de GAC MOTOR, despertando la confianza de todos los distribuidores y socios. Más adelante, GAC MOTOR se centrará en mercados estratégicos y modelos de coches, ofreciendo su valor de marca y mejorando su reputación de marca. Como resultado, los consumidores disfrutarán productos de calidad superior, una experiencia de vanguardia y un estilo de vida de automoción más satisfactorio.

CONTACTO: CONTACTO: YuChi, +86 13502273642