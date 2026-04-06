La conferencia Side-by-Side reúne a cerca de 800 participantes en Malta

La conferencia Side-by-Side reúne a cerca de 800 participantes - Gedeon Richter Plc.

(Información remitida por la empresa firmante)

Hungría, 6 de abril de 2026.-

La conferencia Side-by-Side de Gedeon Richter sobre el avance en la salud de la mujer reunió a profesionales sanitarios de 40 países en un dinámico intercambio de dos días los días 26 y 27 de marzo, convirtiéndose en el mayor evento de este tipo organizado nunca por la compañía

Desarrollado en colaboración con expertos reconocidos internacionalmente y basado en datos revisados por pares, el programa proporcionó actualizaciones basadas en evidencia sobre los recientes avances e innovaciones en áreas terapéuticas clave, subrayando la integridad científica y las discusiones basadas en evidencia.



Más allá de la ciencia, la conferencia puso el foco en cómo una comunicación eficaz entre profesionales sanitarios y pacientes puede conducir a una mayor precisión diagnóstica, mejor adherencia al tratamiento y una mayor satisfacción general del paciente, como enfatizó en su conferencia magistral Sukhbir Sony Singh, profesor titular y jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Ottawa.



El Día 1 se centró en la endometriosis y los miomas uterinos. Los paneles del día, con la participación de reconocidos especialistas del campo, siguieron el recorrido del paciente a lo largo de un amplio espectro clínico, desde factores externos influyentes y la mejora del diagnóstico hasta la importancia de iniciar el tratamiento de forma temprana cuando se sospecha una afección uterina. También abordaron el papel del tratamiento médico hormonal en estas enfermedades complejas y pusieron el foco en grupos de pacientes a menudo infrarrepresentados en la conversación, incluidas las pacientes con adenomiosis y los casos relacionados con el embarazo y la cirugía. Un enfoque científico central fue la única terapia combinada antagonista de GnRH actualmente disponible en el mundo, subrayando su relevancia en el panorama evolutivo del tratamiento.



"Necesitamos tratar al paciente, no solo la enfermedad. Este cambio de mentalidad es particularmente importante en la endometriosis, una condición difícil de diagnosticar y tratar, propensa a la recurrencia y que por tanto requiere compromiso y confianza tanto de los profesionales sanitarios como de los pacientes. Las discusiones de hoy ofrecieron una esperanza real al destacar un cambio de paradigma en la medicina y el diagnóstico: uno que se aleja de la cirugía como opción por defecto y se dirige hacia un enfoque médico holístico, centrado en el paciente y a largo plazo", afirmó Silvia Vannuccini, profesora asociada en la Universidad de Florencia, hablando el Día 1 de la conferencia.



El Día 2 se centró en cómo la elección del estrógeno en la anticoncepción afecta a la seguridad, la salud de la mujer y el bienestar general, al tiempo que abordó la evolución del debate en torno a la terapia de reemplazo hormonal.



El programa destacó hallazgos del comité científico internacional ESCONEC sobre la seguridad y la experiencia de las usuarias de anticonceptivos orales combinados, junto con nuevas evidencias clínicas y del mundo real sobre la anticoncepción basada en E4 presentadas a lo largo del día.



"Mi conclusión del segundo día es que necesitamos reevaluar los estándares para el uso de anticonceptivos orales combinados de primera línea. Existe un cuerpo consistente de evidencia en múltiples aspectos de la salud —incluyendo la tolerabilidad y el impacto en el estado de ánimo— que muestra que los regímenes de anticonceptivos orales combinados basados en estrógeno natural, y especialmente los basados en estetrol, ofrecen ventajas significativas. Esto está respaldado por estudios del mundo real que reflejan los hallazgos de los ensayos clínicos", afirmó Mitchell Creinin, profesor distinguido de Obstetricia y Ginecología en la Universidad de California, quien presidió ambos paneles del Día 2 de la conferencia.



Durante el congreso, se destacó la importancia de la comunicación abierta entre profesionales sanitarios y mujeres en todas las etapas de la vida. Gedeon Richter está comprometida a apoyar a los profesionales sanitarios con una serie de programas de asesoramiento desarrollados con expertos reconocidos de toda Europa. El viernes por la mañana, Helena Kopp Kallner, profesora y catedrática del Instituto Karolinska en Suecia, y Teresa Bombas, presidenta de la Sociedad Europea de Contracepción y Salud Reproductiva, presentaron un marco práctico para mejorar el asesoramiento anticonceptivo a través del Programa Educativo "Making Sense of Contraception" y lo hicieron realidad con ejercicios interactivos de taller. Más tarde, Petra Stute, presidenta de la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia, presentó el Proyecto de Modernización del Asesoramiento en Menopausia, que tiene como objetivo apoyar un diálogo significativo entre clínicos y mujeres que experimentan síntomas de la menopausia. En ambas iniciativas, la confianza desempeña un papel fundamental. Reforzar la confianza entre clínicos y mujeres —y apoyar la confianza de las mujeres en la opción elegida— es esencial para permitir una toma de decisiones compartida efectiva y ofrecer una atención holística.



Sobre Richter

Richter aspira a ser un innovador global en algunos campos científicos clave, al mismo tiempo que está comprometido con hacer los medicamentos más accesibles en todo el mundo. Fundada en 1901, con sede en Hungría, con una capitalización bursátil de 4,8 mil millones de euros y ventas de 2,3 mil millones de euros en 2025, opera el mayor centro de I+D de Europa Central. Su investigación impulsa avances en neuropsiquiatría y salud de la mujer, mientras que la biotecnología y los medicamentos generales fortalecen su cartera de tratamientos asequibles. Comprometida con el crecimiento sostenible, Richter invierte en I+D, excelencia en fabricación y digitalización para avanzar en la innovación médica. Más información en www.gedeonrichter.com.







Contacto

Nombre contacto: Zsuzsanna Beke

Descripción contacto: Director de Relaciones Públicas Globales, RSE y Asuntos Públicos en Gedeon Richter Plc.

Teléfono de contacto: +36 20 291 6781



