La confianza del consumidor global bate un récord histórico (2)

La encuesta de confianza del consumidor global de Conference Board ® detecta un aumento del optimismo en medio de la agilización de la vacunación y el estímulo fiscal sostenido

NUEVA YORK, 14 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- La confianza del consumidor mundial se disparó a niveles récord en el primer trimestre de 2021, según la Encuesta de confianza del consumidor global de The Conference Board® (The Conference Board® Global Consumer Confidence Survey), a medida que se ampliaron las campañas de vacunación, se aflojaron las restricciones de viaje y los gobiernos y los bancos centrales continuaron brindando estímulos económicos.

La encuesta detectó que la confianza global del consumidor se disparó de 98 en el cuarto trimestre de 2020 a 108 en el primer trimestre de 2021. Esa cifra superó la lectura de 106 registrada en el primer trimestre de 2020 antes de la pandemia (una cifra superior a 100 se considera positiva) y es el más alto registrado desde que comenzó la encuesta en 2005. La confianza aumentó en 49 de los 65 mercados encuestados, cuando se reanudó la actividad económica, los casos de COVID-19 alcanzaron su punto máximo en muchas economías y se expandió el desarrollo y la distribución de vacunas. Las vacunas contribuyeron a esa reactivación, por lo que el nivel de acceso a ellas de las economías individuales afectará en gran medida el momento de su recuperación y aumentará la confianza de los consumidores. (Para los índices del cuarto trimestre de 2020, los resultados excluyen a China debido a las limitaciones de recopilación de datos).

"El alivio del ánimo de los consumidores a nivel mundial es un buen augurio para el gasto durante el resto del año a medida que las economías continúan emergiendo de la recesión económica inducida por la pandemia de 2020 y trabajan para detener la propagación del virus", indicó Dana Peterson, economista jefe de The Conference Board. "No obstante, es probable que la recuperación económica mundial y, en consecuencia, el sentimiento de los consumidores, sigan variando notablemente de una región a otra. Es probable que las economías con mayor acceso a las vacunas logren la inmunidad colectiva y, por lo tanto, vuelvan a un estado de normalidad antes".

Las conclusiones adicionales incluyen:

La confianza económica mundial sin precedentes se vio impulsada por aumentos en la mayoría de las regiones, pero no en todas.

La confianza aún variaba entre regiones : América Latina (hasta 13 puntos, de 86 a 99) y Europa (hasta 11 puntos, de 76 a 87) disfrutaron de las mayores ganancias en la confianza del consumidor. Pero ambas regiones partieron de bases bajas y Europa sigue siendo la región con menos confianza. América del Norte, por el contrario, cayó seis puntos, de 116 a 110, mientras que África y Oriente Medio cayeron de 101 a 97.

Las cicatrices de la recesión persistieron, con grandes preocupaciones económicas y de salud.

Una gran mayoría de consumidores (64 por ciento) dijo que su mercado todavía estaba en recesión durante el primer trimestre de 2021. Si bien esa cifra se redujo drásticamente desde fines de 2020 (17 puntos porcentuales, desde el 81 por ciento), las preocupaciones por la recesión se mantuvieron elevadas.

A nivel mundial, solo el 41 por ciento de los consumidores esperaba que su economía saliera de la recesión en 12 meses, prácticamente sin cambios con respecto al trimestre anterior.

Las preocupaciones de los consumidores sobre su propia salud (22 por ciento) y el desempeño económico (20 por ciento) dominaron sus principales preocupaciones. Es probable que esta tendencia se mantenga hasta mediados de 2021 dada la crisis continua y el tiempo que llevará detener el coronavirus y establecer la inmunidad colectiva.

"Con la incertidumbre en torno al empleo y la salud que impulsa a los consumidores a seguir economizando, parece claro que el retorno del PIB a los niveles anteriores a la pandemia no marcará en sí mismo un regreso a la antigua normalidad", comentó Dana Peterson, economista jefe de The Conference Board. "La recuperación en los mercados laborales puede llevar más tiempo, con un mayor potencial de cicatrices entre las industrias que son vulnerables a la automatización y la transformación digital".

Si bien la confianza del consumidor aumentó en general en todo el mundo, persistieron las disparidades regionales.

Europa: Si bien casi todos los países europeos mejoraron en el primer trimestre de 2021, la región siguió siendo la más pesimista de todos los encuestados.

Si bien casi todos los países europeos mejoraron en el primer trimestre de 2021, la región siguió siendo la más pesimista de todos los encuestados. Las perspectivas laborales siguieron siendo el principal obstáculo para la confianza en la región, a pesar de los esfuerzos de muchas economías individuales para contener el impacto negativo de la pandemia en el mercado laboral.



Las intenciones de gasto mejoraron en todas las grandes economías europeas, excepto en Alemania. Sin embargo, las restricciones a la actividad, que se anunciaron en marzo y abril en medio de un aumento en los casos de COVID-19, limitaron la disposición de los consumidores a gastar.

Asia-Pacífico (AP): La confianza del consumidor continuó mejorando en 10 de los 14 mercados de AP, sin incluir China , ya que las medidas de contención efectivas, los paquetes de estímulo fiscal en las economías avanzadas y emergentes de la región y una ventaja comparativa en las exportaciones de bienes y tecnología ayudaron a impulsar el sentimiento regional.

La confianza del consumidor continuó mejorando en 10 de los 14 mercados de AP, sin incluir , ya que las medidas de contención efectivas, los paquetes de estímulo fiscal en las economías avanzadas y emergentes de la región y una ventaja comparativa en las exportaciones de bienes y tecnología ayudaron a impulsar el sentimiento regional. Con una puntuación de 118, AP fue la región con mayor confianza del consumidor.



La encuesta del cuarto trimestre de 2020 no incluyó a China , pero la lectura del sentimiento allí del primer trimestre de 2021 (121) marcó una mejora drástica con respecto al segundo trimestre de 2020 (97), que fue la última vez que se incluyó a ese país en la encuesta.

, pero la lectura del sentimiento allí del primer trimestre de 2021 (121) marcó una mejora drástica con respecto al segundo trimestre de 2020 (97), que fue la última vez que se incluyó a ese país en la encuesta. Latinoamérica: Con la región experimentando el mayor aumento en el sentimiento positivo del consumidor, su indicador de confianza pasó de un territorio negativo a un territorio casi positivo, y todas las economías cubiertas por la encuesta informaron ganancias considerables en la confianza.

Con la región experimentando el mayor aumento en el sentimiento positivo del consumidor, su indicador de confianza pasó de un territorio negativo a un territorio casi positivo, y todas las economías cubiertas por la encuesta informaron ganancias considerables en la confianza. El optimismo creciente sobre las finanzas personales se tradujo en una mayor proporción de consumidores que gastaron su dinero extra, pero se mantuvieron los planes para economizar en servicios públicos y ropa.



Aunque los casos de COVID-19 continuaron aumentando en Brasil y Chile , las infecciones continuaron con una tendencia a la baja en muchas economías. Las preocupaciones generales sobre la economía disminuyeron cuando la mayoría de los gobiernos de la región aprobaron generosos paquetes de alivio fiscal.

, las infecciones continuaron con una tendencia a la baja en muchas economías. Las preocupaciones generales sobre la economía disminuyeron cuando la mayoría de los gobiernos de la región aprobaron generosos paquetes de alivio fiscal. Africa y Oriente Medio (A&ME): La confianza del consumidor en la región se redujo ligeramente en el primer trimestre de 2021 con respecto al último trimestre de 2020, lo que la convierte en una de las dos regiones, junto con América del Norte, que registra un retroceso en las perspectivas generales.

La confianza del consumidor en la región se redujo ligeramente en el primer trimestre de 2021 con respecto al último trimestre de 2020, lo que la convierte en una de las dos regiones, junto con América del Norte, que registra un retroceso en las perspectivas generales. Hubo un rango significativo de sentimiento entre los países de la región, con puntajes que van desde Marruecos en un extremo (70) a Arabia Saudita (125) en el otro. La división puede relacionarse con la exposición a fuentes de crecimiento no petroleras, con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, relativamente menos dependientes de los ingresos petroleros, reportando una mayor confianza en el primer trimestre de 2021.



La fuerte caída del consumo debido a la pandemia pareció ser efímera en el Golfo con las campañas de vacunación en camino, aunque lentas, y el repunte económico resultante en 2021.

Norteamérica: La confianza del consumidor cayó en el primer trimestre de 2021, impulsada por una caída en la confianza en EE. UU., probablemente debido al lento lanzamiento inicial de las vacunas y al aumento de las tensiones políticas de la prolongada temporada electoral, mientras que la confianza aumentó en Canadá. Se espera que la disminución sea temporal.

La confianza del consumidor cayó en el primer trimestre de 2021, impulsada por una caída en la confianza en EE. UU., probablemente debido al lento lanzamiento inicial de las vacunas y al aumento de las tensiones políticas de la prolongada temporada electoral, mientras que la confianza aumentó en Canadá. Se espera que la disminución sea temporal. En EE. UU., las preocupaciones sobre la economía cobraron gran importancia, pero disminuyeron levemente. Las preocupaciones sobre la salud aumentaron ligeramente. En particular, las preocupaciones sobre la estabilidad política parecieron disminuir luego de un repunte en el último trimestre de 2020.



En Canadá, aumentaron las preocupaciones sobre la salud y las perspectivas laborales, pero disminuyeron las preocupaciones sobre la economía.

