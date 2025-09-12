Confianza en más de 100 países: YR Fitness lleva el diseño independiente al escenario global

(Información remitida por la empresa firmante)

FUYANG, China, 12 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- YR Fitness , fabricante líder de equipos de gimnasio comerciales de China, se dispone a expandir su presencia global. La empresa, que ya cuenta con la confianza de más de 100 países, presentará sus últimas innovaciones en varios eventos importantes del sector, como la Feria del Muscular de Dubái en 2025, seguida de HFA USA, FIBO y la Feria Deportiva de China en 2026. Estas presentaciones mostrarán por qué los profesionales del fitness de todo el mundo confían en YR Fitness para obtener equipos duraderos y de alta calidad.

Fundada en 1997 y con raíces en 1991, YR Fitness ha evolucionado desde el servicio a equipos nacionales hasta convertirse en uno de los principales fabricantes de equipos de gimnasio comerciales de China, de confianza mundial. Con sede en Anhui, I+D en Pekín y ventas en Shanghái, combinamos escala con liderazgo en diseño.

El fundador, George Yang, cree en la creación de equipos duraderos e inspiradores:"Fabricamos productos con corazón. Fabricamos productos con estándares".

Su visión ha dado forma a más de 200 patentes y series icónicas como 73 Tough, 61A Racing y C4 Revival, demostrando que YR puede estar a la altura de los líderes internacionales.

YR Fitness también es reconocido como uno de los mejores proveedores de equipos de fuerza, especializado en máquinas de gimnasio con carga de pasadores y discos que marcan la pauta en biomecánica, ergonomía y durabilidad. Nuestra filosofía: "El diseño es la clave. Simple pero significativo" impulsa la innovación.

Desde máquinas Smith y racks de potencia hasta multiestaciones, pesas libres, cardio y accesorios, ofrecemos un cartera completa. La capacidad integral de YR apoya a los gimnasios con servicios de diseño de distribución y la herramienta de Presupuesto Rápido, que permite planificar el equipo por serie o grupo muscular.

La calidad es nuestro estándar: tubos de acero Q235 de 3,0 mm, soldadura láser robótica, rodamientos industriales, espuma de alta densidad, recubrimiento electrostático y garantía de por vida para los bastidores principales. Certificados por CE, TÜV e ISO 20957, y respaldados por patentes y marcas registradas globales, nuestros productos cumplen con los estándares internacionales. También nos enorgullecemos de operar una fábrica ecológica, minimizando los residuos y utilizando materiales sostenibles.

YR ofrece soluciones integrales OEM y ODM para marca, colores, materiales y diseño. Nuestros precios directos de fábrica ofrecen la calidad de grandes marcas a una quinta parte del precio, sin pedido mínimo para pedidos de prueba y con condiciones flexibles para envíos grandes.

Las colaboraciones a largo plazo con distribuidores incluyen territorios exclusivos, marketing, soporte técnico y repuestos garantizados. Con servicio 24 horas, garantías de hasta ocho años y suministro de repuestos, nuestro servicio posventa garantiza la fiabilidad. Además de la fabricación, YR apoya a emprendedores de gimnasios con asesoramiento sobre entrada al mercado, financiación, planificación del diseño y fidelización de socios.

Desde estudios boutique hasta cadenas a gran escala, YR Fitness destaca como un fabricante líder mundial de equipos de fitness comerciales y un socio de confianza, que ofrece soluciones completas, calidad certificada e innovación continua.

YR Fitness

Sitio web: yanrefitness.es E-mail: sales@yanrefitness.com Tel: +86 186 2119 7751

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/confianza-en-mas-de-100-paises-yr-fitness-lleva-el-diseno-independiente-al-escenario-global-302555308.html