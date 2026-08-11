(Información remitida por la empresa firmante)

- Configit, reconocida como proveedor destacado en el Gartner Hype Cycle™ para Tecnología de Ingresos y Ventas, 2026

Proveedor destacado global, reconocido entre 11 proveedores en el informe

COPENHAGUE, Dinamarca, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Configit, líder mundial en gestión del ciclo de vida de la configuración (CLM), ha dado a conocer hoy su nombramiento como proveedor destacado en el Gartner Hype Cycle para tecnología de ingresos y ventas de 2026 en la categoría de configuradores de productos componibles.

Al mismo tiempo que los clientes exigen mayor variedad y flexibilidad, las organizaciones adoptan cada vez más soluciones de configuración. Como señala Gartner en su informe, "los configuradores de productos componibles permiten a los proveedores aumentar las ventas totales y los márgenes al incrementar la proporción de ventas realizadas a través del canal de autoservicio. Garantizan la coherencia en todos los canales de venta".

Confitit Ace es una solución SaaS componible de configuración de productos y gestión de variantes diseñada para resolver los desafíos de configuración más complejos. Configit ofrece una plataforma de configuración de productos totalmente integrada, basada en su tecnología Virtual Tabulation (VT™). Sigue siendo la solución única capaz de resolver los problemas de configuración más complejos del mundo de forma determinista y con certeza matemática.

Gartner también señaló que "Implementar un configurador de productos componible mejora las tasas de éxito y el valor promedio de los pedidos, reduce el coste de las muestras y la reelaboración de pedidos, y permite vender a través de todos los canales. Estos productos serán ofrecidos tanto por los proveedores tradicionales de configuración, precios y cotizaciones (CPQ) que han desagregado su tecnología como por los nuevos participantes que crean un producto modular desde el principio".

Johan Salenstedt, consejero delegado de Configit, afirmó: "En nuestra opinión, existe una razón por la que Gartner otorgó una calificación de "Alta" a los configuradores de productos componibles: no solo mejoran el autoservicio y la satisfacción del cliente, sino que también aumentan las tasas de éxito y el valor promedio de los pedidos. Nuestra tecnología de Tabulación Virtual marca la diferencia, proporcionando a los fabricantes una base de datos de configuración de productos rápida, determinista, transparente, escalable y fiable. Además, ayuda a que los procesos impulsados por IA produzcan resultados más fiables, ya que se basan en datos de producto controlados. Para nosotros, nuestra condición de Proveedor de Muestra demuestra nuestro compromiso de ofrecer a los clientes las soluciones de configuración de la más alta calidad disponibles en la actualidad".

Descargo de responsabilidad de GartnerGartner, Hype Cycle para la Tecnología de Ingresos y Ventas 2026, Sandhya Mahadevan, Kelly Fischbein y Paul Vignati, 2 de julio de 2026

GARTNER y HYPE CYCLE son marcas comerciales de Gartner, Inc. y/o sus filiales. Gartner no respalda a ninguna empresa, proveedor, producto o servicio que aparezca en sus publicaciones, ni aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otras designaciones. Las publicaciones de Gartner consisten en las opiniones de la organización de análisis de negocios y tecnología de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta publicación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de ConfigitConfigit es líder mundial en soluciones de gestión de ciclo de vida de la configuración (CLM) y proveedor de software crítico para la configuración de productos complejos. Todos los productos de Configit se basan en la tecnología patentada Virtual Tabulation (VT™), que ha redefinido la configuración de productos al ofrecer mayor velocidad y una mejor gestión de la complejidad. Virtual Tabulation permite a Configit ofrecer soluciones de configuración potentes y fáciles de usar a empresas líderes a nivel mundial. Sitio web: configit.com

Contacto para medios:Diana DiazForce4 Technology Communicationsdiana.diaz@force4.co

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