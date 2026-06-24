Configit, reconocida como proveedor destacado en el Gartner® Hype Cycle™ for Digital Commerce 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Líder mundial reconocido entre 11 proveedores en el informe de 2026.

COPENHAGUE, Dinamarca, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Configit, líder mundial en gestión del ciclo de vida de la configuración (CLM), anunció hoy que ha sido nombrada proveedor destacado en el Gartner Hype Cycle for Digital Commerce 2026, en la categoría de configuradores de productos componibles.

La IA y los agentes de IA están transformando el comercio digital a medida que evoluciona el comportamiento de compra de los clientes. Como señaló Gartner en el informe, un factor clave para la adopción de configuradores es que "los compradores y vendedores B2B desean realizar más transacciones a través del canal de comercio digital de autoservicio, ya que resulta más conveniente para los compradores y menos costoso para los vendedores. Para aumentar el volumen y el valor del negocio en línea, es necesario respaldar la venta de bienes y servicios más complejos".

Confitit Ace es una solución SaaS componible de configuración de productos y gestión de variantes diseñada para resolver los desafíos de configuración más complejos. Configit ofrece una plataforma de configuración de productos totalmente integrada, basada en su tecnología Virtual Tabulation (VT™). Sigue siendo la única capaz de resolver los problemas de configuración más complejos del mundo de forma determinista y con certeza matemática.

Gartner también señaló que "la implementación de un configurador de productos componible mejora las tasas de éxito y el valor promedio de los pedidos, reduce el coste de las muestras y la reelaboración de pedidos, y permite vender a través de todos los canales".

Johan Salenstedt, consejero delegado, Configit, comentó: "Creemos que este Hype Cycle subraya la necesidad de respaldar la configuración de productos personalizables que beneficien tanto a compradores como a vendedores en la era de la IA. Con Ace, el configurador de productos componible de Configit, los fabricantes pueden mejorar sus configuradores actuales con una solución de IA determinista para toda la empresa, eliminando errores de configuración, reduciendo el tiempo de cotización y acelerando el lanzamiento al mercado, a la vez que se facilita la colaboración interfuncional. Nos enorgullece haber sido nombrados Proveedor de Muestra, lo que refleja nuestra misión constante de reinventar la personalización y la fabricación de productos complejos a medida que las organizaciones adoptan la IA".

Aviso legal de Gartner

Gartner, Hype Cycle for Digital Commerce, 2026, Sandy Shen, 2 de junio de 2026

GARTNER e HYPE CYCLE son marcas comerciales de Gartner, Inc. y/o sus filiales. Gartner no respalda a ninguna empresa, proveedor, producto o servicio que aparezca en sus publicaciones, ni aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otras designaciones. Las publicaciones de Gartner consisten en las opiniones de la organización de análisis de negocios y tecnología de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner excluye toda garantía, ya sea expresa o implícita, con respecto a esta publicación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de ConfigitConfigit es líder mundial en soluciones de Gestión del Ciclo de Vida de la Configuración (CLM) y proveedor de software crítico para la configuración de productos complejos. Todos los productos de Configit se basan en la tecnología patentada Virtual Tabulation (VT™), que ha redefinido la configuración de productos al ofrecer mayor velocidad y una mejor gestión de la complejidad. Virtual Tabulation permite a Configit ofrecer soluciones de configuración potentes y fáciles de usar a empresas líderes a nivel mundial. Sitio web: configit.com

Contacto para medios: Diana Diaz Force4 Technology Communicationsdiana.diaz@force4.co

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