Configit reconocido como proveedor destacado en Gartner® Hype Cycle™ para Tecnologías de Fabricación Discreta, 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

COPENHAGUE, Dinamarca, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Configit, líder mundial en gestión del ciclo de vida de la configuración (CLM), anunció hoy que la compañía ha sido nombrada proveedor destacado en Gartner Hype Cycle para tecnologías de fabricación discreta de 2026, tanto en la categoría de plataforma de configuración de productos como en la de renovación de productos.

Como señala Gartner, los fabricantes trabajan para evolucionar hacia negocios más rentables transformando los modelos de ingeniería bajo pedido (ETO) en modelos de configuración bajo pedido (CTO). A nuestro juicio, esto está impulsando la demanda de plataformas de configuración de productos, dado que —según Gartner— existe un interés por parte de los fabricantes en contar con herramientas eficientes para gestionar variantes de productos cada vez más complejas, con el fin de satisfacer mejor la demanda de clientes B2B y consumidores de productos personalizados y servitizados adaptados a sus necesidades.

Paralelamente, el movimiento de sostenibilidad sigue influyendo en las decisiones de los consumidores, lo que lleva a los fabricantes a buscar métodos para extender el ciclo de vida de sus productos mediante el diseño modular. Gartner afirma en el informe, con respecto a la categoría de Renovación de Productos: "Los productos definidos por software, construidos sobre plataformas estandarizadas, están generando nuevas fuentes de ingresos, lo que hace esencial actualizar el hardware para dar soporte a las capacidades digitales en constante evolución. Adoptar una filosofía de 'construir para durar' amplía este valor".

Configit Ace es una solución SaaS componible para la configuración de productos y la gestión de variantes que unifica los datos de producto en toda la organización, creando una base de datos centralizada para productos configurables. Configit ofrece una plataforma de configuración de productos totalmente integrada, basada en su tecnología Virtual Tabulation (VT™), que gestiona la lógica de configuración altamente compleja con precisión determinista y rendimiento a escala empresarial, eliminando los errores de configuración. La solución conecta los datos y procesos de configuración de productos de principio a fin durante todo el ciclo de vida del producto configurable, desde el diseño inicial hasta la entrega, el mantenimiento y la renovación.

Gartner señaló: "Las ofertas basadas en servicios, como la reparación, la renovación y las actualizaciones, generan nuevas fuentes de ingresos, lo que permite a las empresas monetizar la longevidad y la modularidad de sus productos. La extensión del ciclo de vida de los productos mediante el diseño modular y la refabricación reduce los costes al disminuir la eliminación de residuos y el uso de materias primas vírgenes".

Actualmente, muchos fabricantes se centran en optimizar el mantenimiento, la reparación y la actualización de los equipos existentes. Los clientes de Configit confían en una base de datos precisa de su base instalada para ofrecer las soluciones de mantenimiento y actualización más adecuadas a sus clientes. Al disponer de una base de datos centralizada y verificada de todas las configuraciones existentes, los fabricantes pueden ayudar a sus clientes a actualizar y mejorar el tiempo de funcionamiento de las máquinas, minimizando así el tiempo de inactividad.

Johan Salenstedt, consejero delegado de Configit, comentó: "Configit se fundó para ayudar a los fabricantes a gestionar la complejidad de los productos con mayor precisión y confianza. En el camino, descubrimos que nuestras soluciones no solo ahorran tiempo y dinero, sino que también fomentan prácticas empresariales más sostenibles. Además, con el lanzamiento de Configit Ace Prompt, ayudamos a nuestros clientes a aprovechar los últimos avances en IA para impulsar la próxima generación de la industria manufacturera. Consideramos que nuestra inclusión por parte de Gartner como proveedor representativo en dos categorías confirma que nuestra misión es polifacética, escalable y sólida".

Aviso legal de Gartner

Gartner, Hype Cycle for Discrete Manufacturing Technologies 2026, Alexander Hoeppe, Sudip Pattanayak, Marc Halpern, Kentaro Shikanai, 6 de julio de 2026

GARTNER e HYPE CYCLE son marcas comerciales de Gartner, Inc. y/o sus filiales. Gartner no respalda a ninguna empresa, proveedor, producto o servicio que aparezca en sus publicaciones, ni aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otras designaciones. Las publicaciones de Gartner reflejan las opiniones de su equipo de análisis de negocios y tecnología, y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner se exime de toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta publicación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de Configit

Configit es líder mundial en soluciones de Gestión del Ciclo de Vida de la Configuración (CLM) y proveedor de software crítico para la configuración de productos complejos. Todos los productos de Configit se basan en la tecnología patentada Virtual Tabulation (VT™), que ha redefinido la configuración de productos al ofrecer mayor velocidad y una mejor gestión de la complejidad. Virtual Tabulation permite a Configit ofrecer soluciones de configuración potentes y fáciles de usar a empresas líderes a nivel mundial. Sitio web: configit.com

Contacto para medios: Jeff AlexanderForce4 Technology CommunicationsJeff.alexander@force4.co

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