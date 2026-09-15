(Información remitida por la empresa firmante)

-Confitex Technology gana el INDEX Award y el Hygienix Innovation Award por sus productos de higiene absorbentes lavables no tejidos, pioneros en el mundo

Confitex Technology, fabricante de productos de higiene absorbentes reutilizables, ha ganado los dos premios a la innovación más importantes del sector, validando así las alternativas lavables a las compresas y protectores desechables para la menstruación y la incontinencia, y señalando un futuro más sostenible para la higiene personal.

AUCKLAND, Nueva Zelanda, 15 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Confitex Technology se ha convertido en la primera empresa en ganar los dos premios más importantes de la industria mundial de telas no tejidas: el INDEX Award, entregado en la feria INDEX26 en Ginebra en mayo de 2026, y el Hygienix Innovation Award, entregado en Estados Unidos en noviembre de 2025. Sus innovadores productos de higiene absorbentes lavables de tela no tejida demuestran que los materiales no tejidos utilizados en compresas, protectores, protectores para la incontinencia y protectores de cama, todos ellos desechables, pueden estabilizarse para resistir el lavado a máquina y el secado en secadora, y que se puede lograr una excelente capacidad de absorción sin polímeros superabsorbentes (SAP) derivados del petróleo.

El fundador y consejero delegado de Confitex Technology, Frantisek Riha-Scott, afirma que las implicaciones son enormes. "Lo que ha logrado Confitex Technology es abrir una categoría de producto completamente nueva: productos de higiene absorbentes, lavables y reutilizables que funcionan igual o mejor que los desechables, a un precio accesible para el consumidor promedio y los minoristas de gran distribución. Es el comienzo de un cambio en el sector de consumo comparable al paso de las bolsas de plástico de un solo uso a las reutilizables".

El mercado global de productos de higiene absorbentes (AHP) está valorado en aproximadamente 123.500 millones de dólares, de los cuales menos del 15% corresponde a productos reutilizables, pero con un crecimiento anual compuesto del 6,89%. La presión regulatoria de la UE impulsa el abandono de los productos de plástico de un solo uso, y el gobierno francés anunció recientemente subsidios para la equidad menstrual destinados a la ropa interior menstrual reutilizable a nivel poblacional.

El jurado del INDEX Award, un panel de expertos internacionales de la industria convocado por EDANA, organismo sectorial de productos de higiene absorbentes con sede en Bruselas, destacó la oportunidad de mercado: "Al lograr que los tejidos no tejidos absorbentes sean totalmente aptos para el lavado, esta tecnología permite a los proveedores de tejidos no tejidos acceder al mercado de productos reutilizables, en rápido crecimiento y tradicionalmente dominado por los productos textiles. Al mismo tiempo, el producto ofrece una mayor capacidad de absorción, protección contra fugas y facilidad de cuidado para los usuarios, a la vez que contribuye a los objetivos de sostenibilidad mediante la reutilización y el uso de fibras predominantemente naturales".

Las galardonadas compresas reutilizables no tejidas de Confitex Technology contienen hasta un 90 % de materiales de origen biológico, no contienen SAPS y han sido sometidas a pruebas de laboratorio independientes por Intertek, que demuestran que su capacidad de absorción iguala o supera la de las compresas desechables. Todas las materias primas a granel se analizan para detectar la presencia de PFAS (sustancias químicas persistentes) y todos los productos de Confitex Technology cumplen con la certificación OEKO-TEX Standard 100.

La directora ejecutiva de Confitex Technology, Lisa Voyle, afirma que la empresa se está asociando con minoristas globales y empresas líderes de bienes de consumo para impulsar la adopción generalizada de la categoría de productos no tejidos lavables en los mercados europeos y norteamericanos.

Acerca de los premios

Los INDEX Awards son otorgados cada tres años por la asociación de fabricantes de no tejidos EDANA, con sede en Bruselas, y se consideran el máximo galardón del sector. El Hygienix Innovation Award es otorgado anualmente por la organización industrial estadounidense INDA para reconocer las tecnologías innovadoras que impulsan el sector AHP.

Acerca de Confitex Technology

Confitex Technology es líder tecnológico en higiene absorbente reutilizable: diseña y fabrica productos de higiene absorbente lavables (incluyendo compresas y protectores menstruales reutilizables, ropa interior menstrual, ropa interior para la incontinencia, productos para la incontinencia, productos de minoristas de marca blanca, marcas y distribuidores maternidad, productos para mascotas, productos para bebés y protectores de cama) para en todo el mundo desde sus propias instalaciones automatizadas en Asia y Europa. Las innovaciones de Confitex Technology están protegidas por más de 60 patentes concedidas y sus operaciones cuentan con las certificaciones ISO 13485, EU Medical Device CE Mark, MDSAP, OEKO-TEX STeP, Good Manufacturing Practice (GMP), Business Social Compliance Initiative (BSCI), Global Organic Textile Standard (GOTS), Recycled Claim Standard (RCS) y FSC Chain of Custody (FSC CoC)

Más información en confitextechnology.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/confitex-technology-gana-el-index-award-y-el-hygienix-innovation-award-302877166.html