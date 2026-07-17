La congestión urbana cuesta millones a las flotas europeas: así se sitúa Madrid frente a Berlín y París

(Información remitida por la empresa firmante)

Los vehículos conectados de Geotab consumieron más de 1,58 millones de litros de combustible mientras permanecían inmóviles en el tráfico de las principales capitales europeas durante 2025

MADRID, 17 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Geotab, líder mundial en operaciones conectadas, videotelemática e información generada por IA, revela que los vehículos conectados a su plataforma consumieron más de 1,58 millones de litros de combustible mientras permanecían detenidos en el tráfico de las principales capitales europeas a lo largo de 2025. En conjunto, el combustible desperdiciado durante el ralentí supuso un coste estimado de 2,6 millones de euros para las flotas analizadas durante el último año.

Estas conclusiones forman parte del Índice de eficiencia de transporte urbano de mercancías de Geotab, que analiza un año completo de datos de vehículos conectados en siete grandes capitales europeas: Berlín, Ámsterdam, Dublín, Roma, París, Londres y Madrid.

La estimación económica se ha realizado utilizando el precio medio del combustible en Europa durante 2025. Sin embargo, el precio del diésel superó los 2 euros por litro durante el primer semestre de 2026 como consecuencia de la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio, un incremento cercano al 30% que elevaría el coste del mismo volumen de combustible desperdiciado hasta aproximadamente 3,6 millones de euros.

Las ciudades, una realidad diferente

El análisis pone de manifiesto que la relación entre congestión y consumo de combustible varía significativamente de una ciudad a otra. La ciudad con mayor congestión no es necesariamente la que genera un mayor desperdicio de combustible para las flotas. La diferencia reside en cómo circula el tráfico, más que en su intensidad.

Berlín, que encabeza el índice con una puntuación de 61, registra un desperdicio de combustible en ralentí del 8,5% en vehículos pesados, entendido como el porcentaje de combustible consumido con el motor en marcha y el vehículo detenido respecto al consumo total. Su red vial policéntrica distribuye el tráfico de forma eficiente y reduce las continuas paradas y arranques que incrementan el consumo. En el caso de los vehículos de pasajeros, el porcentaje asciende al 13,2%, reforzando una de las principales conclusiones del estudio: las flotas profesionales aprovechan mejor la infraestructura viaria que el tráfico general.

Por su parte, en París, aunque los tiempos de viaje son relativamente previsibles, los vehículos comerciales desperdician casi uno de cada cinco litros de combustible mientras permanecen detenidos, registrando el peor resultado del estudio en este indicador. Las características del Périphérique y de los distritos interiores generan frecuentes situaciones de parada y arranque que afectan especialmente a las operaciones logísticas. En cambio, los turismos presentan el menor porcentaje de ralentí del análisis, con un 5,7%, lo que genera la mayor diferencia entre vehículos comerciales y particulares de todas las ciudades analizadas.

En cambio, Madrid, que ocupa la última posición del índice con 25 puntos, presenta uno de los resultados más sorprendentes en términos de consumo. A pesar de registrar el peor nivel de congestión, el desperdicio de combustible durante el ralentí en camiones se sitúa en apenas un 2,8%, igualando a Roma como el mejor resultado del estudio. En los turismos alcanza el 8,2%. Al igual que ocurre en la capital italiana, el tráfico madrileño avanza lentamente, pero rara vez se detiene por completo. La diferencia es que en Madrid la congestión apenas desaparece durante el día, lo que limita la capacidad de las flotas para planificar sus operaciones fuera de las horas punta.

"Tradicionalmente, la congestión se ha medido en términos de tiempo: cuánto duran los desplazamientos, cuánto se saturan las carreteras o cuánto afectan los retrasos a las operaciones. Sin embargo, este análisis demuestra que existe otra dimensión del problema: el coste económico y medioambiental que permanece oculto bajo esa congestión", señala Iván Lequerica, Vicepresidente de EMEA de Geotab.

"Cada minuto que un vehículo permanece detenido con el motor en marcha supone combustible desperdiciado y emisiones innecesarias. Nuestros datos muestran que ese coste asciende a millones de euros. Más allá del tiempo perdido, la congestión representa una carga económica y ambiental para las empresas. Las flotas que mejor gestionan esta realidad son aquellas que cuentan con información precisa sobre dónde y cuándo se producen estos costes."

Metodología

El Índice Europeo de Eficiencia del Transporte Urbano de Mercancías asigna a cada ciudad una puntuación de 0 a 100, basada en dos dimensiones evaluadas de forma independiente para turismos y vehículos pesados, que posteriormente se combinan mediante una ponderación del 60/40 (turismos/camiones), reflejando que la mayor parte del tráfico urbano corresponde a vehículos particulares, mientras que el componente de vehículos pesados mide específicamente la eficiencia logística.

La primera dimensión, cómo fluye el tráfico, representa el 75% de la puntuación y evalúa tres variables: el nivel de congestión acumulada durante el día (50%), las horas de circulación fluida (25%) y la variabilidad de los tiempos de viaje (25%). La segunda dimensión, el coste de la congestión, supone el 25% restante y mide el tiempo que los vehículos permanecen en ralentí durante los desplazamientos como indicador del combustible y las emisiones generadas por las ineficiencias del sistema. Cuanto mayor es el porcentaje de ralentí, mayores son los efectos de la congestión, la mala sincronización semafórica y los cuellos de botella.

El coste del combustible desperdiciado se calculó utilizando los precios medios de venta al público del diésel correspondientes a 2025 publicados por el Boletín Semanal del Petróleo de la Comisión Europea para las ciudades de la Unión Europea y la base de datos Weekly Road Fuel Prices del Gobierno británico para Londres, aplicando el tipo de cambio medio libra/euro de 1,185 correspondiente a 2025.

Todos los resultados se basan en datos correspondientes al conjunto de 2025 (enero-diciembre) obtenidos de la plataforma de vehículos conectados de Geotab en Berlín, Ámsterdam, Dublín, Roma, París, Londres y Madrid. Las puntuaciones representan comparaciones relativas normalizadas a partir de una muestra de vehículos conectados y no de un censo completo de vehículos.

Sobre Geotab

Geotab es líder mundial en operaciones conectadas, videotelemática e información basada en IA. Más de 100.000 clientes desde flotas pequeñas y medianas hasta empresas Fortune 500 y organizaciones del sector público, incluido el gobierno federal de EE. UU., confían en nosotros. Geotab conecta aproximadamente 6 millones de vehículos y activos y procesa 100.000 millones de puntos de datos a diario. La plataforma abierta y el ecosistema de más de 700 partners de Geotab unifican la seguridad, el cumplimiento de la normativa y las operaciones en un único sistema, además contamos con las certificaciones ISO/IEC 27001:2022, SOC2, FIPS 140-3 y FedRAMP. Nuestra misión es crear un mundo en movimiento más seguro, eficiente y sostenible.

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