Congreso EADV 2025: Los fármacos GLP-1RA reducen el riesgo cardiovascular en pacientes con psoriasis

-Congreso EADV 2025: Los fármacos GLP-1RA reducen drásticamente el riesgo cardiovascular y de muerte en pacientes con psoriasis

PARÍS, 18 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Los pacientes con psoriasis tratados con agonistas del receptor del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1RAs) presentan un riesgo un 78 % menor de muerte y un 44 % menor de eventos cardiovasculares importantes en comparación con quienes toman otros medicamentos para la diabetes o para bajar de peso, según ha demostrado una nueva investigación.

El estudio, el más grande de su tipo y presentado hoy en el Congreso 2025 de la Academia Europea de Dermatología y Venereología (EADV), también reveló que GLP-1RAs redujeron significativamente el riesgo de abuso de alcohol en un 65 % y el de abuso de sustancias en casi un 50 %.

La psoriasis es una enfermedad cutánea crónica que afecta al 2-3 % de la población y está relacionada no solo con síntomas visibles, sino también con un mayor riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y problemas psiquiátricos, como depresión, ansiedad y un mayor consumo de alcohol o sustancias. GLP-1RAs, como la semaglutida y la liraglutida, se utilizan ampliamente para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad. Sin embargo, esta nueva evidencia sugiere que también podrían ofrecer importantes beneficios a los pacientes con psoriasis.

Los investigadores recuperaron datos de una base de datos de más de 110 millones de pacientes en Estados Unidos. Se compararon los resultados de más de 6.000 pacientes con psoriasis, diabetes u obesidad, durante un período de dos años, incluyendo 3.048 tratados con GLP-1RAs y 3.048 que recibieron otros fármacos antidiabéticos o antiobesidad.

Tras el emparejamiento por edad, sexo y comorbilidades, los beneficios de GLP-1RAs fueron claros y consistentes en todos los análisis de sensibilidad, utilizando el emparejamiento por puntuación de propensión para controlar posibles factores de confusión.

El profesor Ralf Ludwig, autor principal del estudio, comentó: "Nuestros hallazgos sugieren que los agonistas del receptor GLP-1 podrían ofrecer beneficios más allá de sus efectos sobre el control del peso y la glucosa, en particular en lo que respecta a los resultados cardiovasculares y psiquiátricos en personas con psoriasis. Nuestra hipótesis es que la activación del receptor GLP-1 podría inhibir los mediadores proinflamatorios, cuyos niveles están elevados en personas con psoriasis. Además, los receptores GLP-1 se expresan en partes del cerebro implicadas en el estado de ánimo y el sistema de recompensa, lo que podría explicar las reducciones observadas en el consumo de alcohol y otras sustancias".

Estos beneficios fueron especialmente pronunciados en pacientes con psoriasis en comparación con controles emparejados, lo que sugiere una posible sinergia entre la inflamación sistémica en la psoriasis y los mecanismos de los agonistas del receptor GLP-1. Los resultados de seguridad fueron consistentes con los observados en la población general, sin un aumento significativo de efectos adversos como hipoglucemia, náuseas o estreñimiento.

"Dado su perfil de seguridad y la variedad de beneficios observados, los GLP-1RAs podrían convertirse en el tratamiento de referencia para las personas con psoriasis que también requieren tratamiento para la diabetes o el control del peso", concluyó el profesor Ludwig.

