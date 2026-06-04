Congreso ERA: El ensayo FLOW muestra beneficios de la semaglutida

(Información remitida por la empresa firmante)

-Congreso ERA: El ensayo FLOW muestra que la semaglutida se asocia con una mejor calidad de vida en pacientes con diabetes y enfermedad renal

GLASGOW, Escocia, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Los nuevos hallazgos del trascendental ensayo FLOW, presentados en el 63º Congreso ERA, demuestran que la administración semanal de semaglutida mejoró significativamente la calidad de vida relacionada con la salud en adultos con diabetes tipo 2 (T2D) y enfermedad renal crónica (ERC), lo que equivale a aproximadamente ocho días adicionales de plena salud al año.

El ensayo ya había demostrado que la semaglutida redujo el riesgo de eventos graves de enfermedad renal en un 24 % y la mortalidad por todas las causas en un 20 % en comparación con el placebo, durante una duración media del tratamiento de 3,4 años. Este nuevo análisis aporta evidencia complementaria centrada en el paciente, que muestra que los beneficios de la semaglutida pueden ir más allá de los resultados clínicos tradicionales e influir en cómo se sienten y funcionan los pacientes en su vida diaria.

Para las personas que viven con T2D y ERC, los síntomas, la carga del tratamiento y la disminución de la capacidad física pueden afectar sustancialmente su bienestar diario, lo que convierte la calidad de vida en un objetivo terapéutico cada vez más importante.

Entre los 3.533 participantes aleatorizados en el ensayo FLOW, 1.767 recibieron semaglutida y 1.766 recibieron placebo. La calidad de vida relacionada con la salud se evaluó mediante el cuestionario EQ-5D-5L, una medida autoinformada del estado de salud y el bienestar que abarca la movilidad, el autocuidado, las actividades cotidianas, el dolor/malestar, la ansiedad/depresión y la percepción general de la salud.

Tras dos años de tratamiento, las puntuaciones de utilidad para la salud —que van de 0 (muerte) a 1 (salud perfecta)— se mantuvieron estables en el grupo de semaglutida, pero disminuyeron en el grupo placebo. La diferencia de tratamiento estimada de +0, 4 Jun. (p=0,0001) - correspondió a aproximadamente ocho días adicionales al año con plena salud.

Las puntuaciones de salud general autoinformadas también mejoraron con semaglutida, pero empeoraron con placebo, con una diferencia de tratamiento significativa de +2,15 (p<0,0001), empeorando nuevamente con placebo con el tiempo, mientras que se mantuvieron estables con semaglutida.

Cuatro de las cinco áreas evaluadas mediante el cuestionario (movilidad, autocuidado, actividades cotidianas y dolor/malestar) mejoraron significativamente con semaglutida en comparación con placebo. No se observaron diferencias significativas en la ansiedad/depresión. Los beneficios fueron, en general, consistentes en todos los subgrupos de pacientes.

"Nos sorprendió la magnitud de los beneficios en la calidad de vida observados con semaglutida, ya que no solo fueron clínicamente significativos, sino que se experimentaron de forma consistente en múltiples aspectos de la vida diaria, incluyendo el funcionamiento físico y el bienestar general", afirmó el profesor Johannes Mann, autor principal del estudio.

"Teníamos dudas sobre los resultados en la calidad de vida debido a que los efectos secundarios gastrointestinales son comunes con los agonistas del receptor GLP-1", añadió el profesor Mann. "Nuestros hallazgos confirman que los beneficios de la semaglutida en la enfermedad renal crónica van más allá de los criterios de valoración clínicos tradicionales y abarcan resultados subjetivos que son directamente importantes para los pacientes".

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