Congreso ESC 2025: OMRON Healthcare destaca los riesgos de insuficiencia cardíaca no diagnosticada en mujeres

- Vista previa exclusiva de la nueva gama BPM que detecta condiciones subyacentes mediante un algoritmo impulsado por IA -

KIOTO, Japón, 22 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- OMRON Healthcare Co., Ltd., la marca de monitores de presión arterial más recomendada del mundo por los profesionales de la salud, ha anunciado los detalles de su participación en el Congreso ESC 2025, que la Sociedad Europea de Cardiología celebrará del 29 de agosto al 1 de septiembre en Madrid, España.

El Congreso anual de la ESC es uno de los encuentros más importantes para la comunidad cardiológica mundial, que reúne a profesionales médicos, proveedores de tecnología sanitaria y otras profesiones afines para debatir las últimas investigaciones y avances en este campo. En la edición de 2025, que se celebrará en IFEMA Madrid, OMRON Healthcare volverá a participar como expositor y patrocinador, continuando así su larga colaboración con este importante congreso.

Tras el simposio sobre fibrilación auricular e hipertensión patrocinado por OMRON Healthcare el año pasado en el Congreso ESC 2024 en Londres, que tuvo una excelente acogida, este año OMRON Healthcare reunirá a destacados expertos para patrocinar una sesión titulada "Desvelando la amenaza oculta: reconociendo la insuficiencia cardíaca no diagnosticada en mujeres" (*), que tendrá lugar en la sala de conferencias de IFEMA en Sofía a partir de las 15:15 del 29 de agosto. El simposio incluirá presentaciones de Alta Schutte, del Instituto George para la Salud Global de Australia, Eva Gerdts, de la Universidad de Bergen, en Noruega, y Renate B. Schnabel, del Centro Universitario de Cardiología y Vascular de Hamburgo, en Alemania.

A pesar de ser la principal causa de muerte en mujeres a nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares suelen estar infradiagnosticadas y tratadas de forma insuficiente debido a sesgos arraigados en la investigación, las guías clínicas y el reconocimiento de síntomas. Un estudio realizado en 2023 en Japón por OMRON Healthcare reveló que, si bien el 50% de las mujeres encuestadas había experimentado signos de alerta temprana, como palpitaciones y dificultad para respirar, más de la mitad no había consultado al médico, y muchas desestimaban sus síntomas como signos de menopausia.(*) https://esc365.escardio.org/esc-congress/sessions/16292-unveiling-the-hidden-threat-recognising-undiagnosed-heart-failure-in-women

El estudio también halló que, si bien aproximadamente la mitad de los encuestados había oído hablar de la fibrilación auricular (comúnmente conocida como AFib, un tipo común de arritmia cuyos impactos pueden incluir síntomas como palpitaciones, dificultad para respirar y fatiga, así como formación de coágulos en las aurículas e incluso accidentes cerebrovasculares), la mayoría desconocía tanto la posible gravedad de la afección como la importancia de la detección y el tratamiento tempranos para los resultados de salud a mediano y largo plazo.

OMRON Healthcare considera fundamental la automedición regular de la presión arterial, utilizando tensiómetros que se sincronizan con la aplicación OMRON connect para analizar patrones y facilitar el intercambio de datos con los médicos. Además, aprovecha la exclusiva tecnología Intellisense AFib de la compañía para detectar síntomas de fibrilación auricular. Como parte del compromiso de la compañía con la lucha contra estos problemas, el stand de OMRON Healthcare en el Congreso ESC 2025 ofrecerá a los asistentes una vista previa exclusiva y práctica de una nueva serie de tensiómetros de brazo, cuyo lanzamiento global está previsto para finales de este año. Incorporarán un algoritmo basado en IA y otras funciones que estarán disponibles en la mayor parte del portafolio de BPM de OMRON Healthcare.

"Estamos encantados de volver al Congreso de la ESC este año", declaró Karen Benegmos-Sanders, directora general de OMRON Healthcare Europe. "Además de reunir a destacados expertos en un simposio satélite que aborda temas cruciales para el sector de la atención cardiovascular, nos complace ofrecer un avance de nuestra nueva serie de monitorización de la presión arterial (BPM) para la parte superior del brazo, que creemos tiene el potencial de transformar los resultados de salud cardíaca en todo el mundo mediante la promoción de la monitorización en casa, junto con nuestras tecnologías de cribado patentadas".

Simposio satélite, patrocinado por OMRON Healthcare Europe B.V.

Título: Unveiling the hidden threat: recognising undiagnosed heart failure in women (Desvelando la amenaza oculta: reconocer la insuficiencia cardíaca no diagnosticada en mujeres)Fecha/hora: viernes, 29 de agosto, 15:15-16:00Lugar: sala de conferencias Sofía (Centro de Convenciones Norte), IFEMA Madrid

Bias in cardiovascular care: why is cardiovascular disease often missed in women? (Sesgo en la atención cardiovascular: ¿por qué a menudo se pasa por alto la enfermedad cardiovascular en las mujeres?) Ponente: Alta Schutte , The George Institute for Global Health, Sídney, Australia

Ponente: , The George Institute for Global Health, Sídney, Risks and symptoms female heart failure (Riesgos y síntomas de la insuficiencia cardíaca femenina) Ponente: Eva Gerdts , University of Bergen , Bergen , Noruega

Ponente: , , , Noruega How early detection of atrial fibrillation can improve patient outcome (Cómo la detección temprana de la fibrilación auricular puede mejorar el pronóstico del paciente)Ponente: Renate B. Schnabel , University Heart and Vascular Centre Hamburg, Hamburgo, Alemania

Para obtener información adicional sobre el simposio satélite de OMRON Healthcare, visite:https://esc365.escardio.org/esc-congress/sessions/16292-unveiling-the-hidden-threat-recognising-undiagnosed-heart-failure-in-women

