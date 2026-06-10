El Congreso de FER reclama más competitividad para fortalecer el reciclaje europeo

Llegada de autoridades al 23º Congreso FER - Federación Española de la Recuperación y el Recicl

(Información remitida por la empresa firmante)

El 23º Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado reúne en Madrid a representantes institucionales y expertos internacionales para analizar los retos de la economía circular y reivindicar el papel estratégico de la industria del reciclaje en Europa

Madrid, 10 de junio de 2026.- El presidente de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), Ion Olaeta, ha defendido hoy la necesidad de reforzar la competitividad de la industria del reciclaje para garantizar el éxito de la economía circular en Europa durante la inauguración del 23º Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado.



Celebrado en IFEMA Madrid junto a la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado (SRR 2026) y la Conferencia Europea de Reciclaje, el encuentro reúne a destacados representantes institucionales y expertos del sector.



Durante su intervención, Olaeta ha destacado que el reciclaje se ha convertido "en una actividad estratégica para reducir la dependencia de materias primas, reforzar la autonomía industrial europea y mejorar la competitividad económica". Asimismo, ha reclamado mercados sólidos para los materiales reciclados y políticas que impulsen su demanda.



El viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Rafael García, ha subrayado la importancia del sector "para la generación de empleo, la sostenibilidad y el crecimiento económico, defendiendo la colaboración público-privada como herramienta clave para acelerar la transición circular".



Por su parte, Olivier Francois, presidente de Recycling Europe, ha dejado un mensaje clave con motivo de la Conferencia Europea sobre el Reciclaje: "Europa debe apostar por mercados abiertos, una competencia leal y un marco normativo que permita a las empresas de reciclaje seguir adelante, ser competitivas y hacerse oír en el ámbito de la UE", mientras que David Moneo, director de la Semana Internacional de los Servicios al Ciudadano de IFEMA Madrid, ha resaltado la relevancia estratégica de la celebración conjunta del Congreso y SRR 2026.



Tras la apertura del congreso, ha tenido lugar la presentación de los avances del Plan Estratégico 2023-2027 de FER por parte de su directora general, Alicia García-Franco, quien ha reivindicado la participación de la Federación en 43 iniciativas legislativas durante 2025 y la formación de cerca de 1.700 profesionales.

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