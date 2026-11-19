V Congreso Regenera: 13 y 14 de febrero en Barcelona - CMO Regenera

(Información remitida por la empresa firmante)

El encuentro reunirá los días 13 y 14 de febrero a profesionales de la medicina, la engermería, la nutrición, la fisioterapia y la psiconeuroinmunología para abordar nuevas perspectivas sobre la prevención, la salud metabólica y el bienestar desde un enfoque integrativo.

Barcelona, 19 de noviembre de 2026.- La ciudad condal se prepara un año más para recibir una nueva edición del Congreso Regenera, un encuentro dedicado a la salud integrativa que celebrará su quinta edición los próximos 13 y 14 de febrero de 2027 en el Auditori L’illa de Barcelona.

Durante dos jornadas, el evento reunirá a profesionales sanitarios, especialistas y divulgadores para compartir conocimientos, experiencias clínicas y reflexiones sobre la relación entre los hábitos de vida, el funcionamiento del organismo y los procesos de salud y enfermedad.

Organizado por Regenera, el congreso está patrocinado por las marcas Solaray, Sura Vitasan, Fepadiet, Norsan, Bonusan, Labo'life, Alkanatur, Zenement, Pharma Nord, CFN, Mitofit-X, Puro Omega y Zreen Nutracéutica.

Este encuentro anual busca impulsar una visión de la salud que tenga en cuenta la interacción entre los factores físicos, psicológicos y ambientales, con especial atención a la medicina del estilo de vida y la Psiconeuroinmunología Clínica (PNI).

Un programa que conecta diferentes disciplinas de la salud

La quinta edición contará con un programa que abordará cuestiones como la salud hormonal, la nutrición oncológica, la epigenética, la neurobiología del sueño, la salud ósea y la importancia de la actividad física en el contexto de distintas enfermedades.

Entre los participantes destaca David Vargas, fundador de Regenera, que inaugurará las sesiones con una ponencia dedicada al estímulo hormético y la ley del interés compuesto aplicada a la salud.

También participará Mario Redondo, fisioterapeuta especializado en ejercicio físico para personas con cáncer, quien analizará la relación entre la condición física y la salud metabólica en pacientes oncológicos.

La doctora Ana Conde abordará la neurobiología del sueño y la consciencia, mientras que la doctora Elena Fernández centrará su intervención en la importancia de la prevención para preservar la salud ósea.

El programa incluirá, además, las intervenciones de Mabel Ojeda, especializada en nutrición clínica, y del doctor Manuel Pedro Jiménez García, que tratarán cuestiones relacionadas con la nutrición oncológica, la epigenética y la interacción entre el tumor y el organismo.

Completan el cartel profesionales como Dídac Pastor, Antonio Valenzuela y Miodrag Borges, con ponencias que explorarán diferentes dimensiones de la salud desde la perspectiva integrativa.

De la teoría a la práctica clínica

Uno de los elementos destacados del Congreso Regenera será su orientación hacia la aplicación práctica de los conocimientos.

Además de las conferencias, el encuentro incluirá una mesa redonda en la que los ponentes responderán a las preguntas del público, así como una sesión de caso clínico en directo conducida por Carlos Pérez, fundador de Regenera y especialista en PNI clínica.

Con este formato, Regenera favorece el intercambio de experiencias y la reflexión sobre cómo abordar situaciones clínicas complejas desde distintas perspectivas profesionales.

El evento también ofrecerá espacios de encuentro y networking, con el objetivo de facilitar el diálogo entre profesionales de diferentes disciplinas y fomentar nuevas conexiones dentro del sector de la salud.

Un encuentro abierto a profesionales y personas interesadas en la salud

Aunque el congreso cuenta con un marcado componente profesional, la organización también dirige esta cita a personas interesadas en ampliar sus conocimientos sobre salud, prevención y hábitos de vida.

La programación se desarrollará presencialmente durante el sábado 13 y el domingo 14 de febrero. Para quienes no puedan desplazarse hasta Barcelona, se ofrece la posibilidad de adquirir las grabaciones de las ponencias y acceder a los contenidos en diferido durante un año.

Con esta quinta edición, el Congreso Regenera dará continuidad a una iniciativa que busca crear espacios de diálogo y formación en torno a la salud integrativa, la práctica clínica y el papel de los estilos de vida en el bienestar de las personas.

SOBRE REGENERA:

Regenera es la empresa especializada en Psiconeuroinmunología Clínica y medicina integrativa líder en el sector de la salud en español. Además, es responsable de la Facultad de Medicina Integrativa Regenera. Con más de 20 años de experiencia, su enfoque está dirigido tanto a la formación de profesionales de la salud como al tratamiento de pacientes en la Clínica Regenera.

La misión de la compañía es proporcionar el conocimiento necesario para transformar la vida de las personas que no se conforman. Regenera es, además, un movimiento que llega a una audiencia de más de 1 millón de estudiantes, pacientes y seguidores alrededor de todo el mundo.

CONTACTO PARA PRENSA:

Lorena García, CMO Regenera

Contacto: lorena@regenerapni.com.

Contacto

Emisor: CMO Regenera

Contacto: CMO Regenera

Email de contacto: lorena@regenerapni.com