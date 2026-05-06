El Congreso Smart Levante reunirá en Huércal-Overa a expertos en IA, transformación digital y turismo - Open-Ideas

(Información remitida por la empresa firmante)

La cita, impulsada por la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense en el marco del PSTD, se celebrará el 12 de mayo y podrá seguirse también en directo a través de YouTube.

Huércal-Overa, 06 de mayo de 2026.- La Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense celebrará el próximo 12 de mayo de 2026 el congreso Smart Levante: Cómo la Inteligencia Artificial está redefiniendo la transformación digital y la calidad turística, una jornada profesional organizada junto a Open-Ideas, dedicada a analizar los principales retos y oportunidades que afrontan los destinos turísticos en un contexto marcado por la innovación, la sostenibilidad y el avance de la inteligencia artificial.

El encuentro tendrá lugar en el Teatro Villa de Huércal-Overa, en horario de 9:00 a 14:00 horas, y contará con la participación de representantes institucionales, profesionales del sector turístico, empresas, entidades especializadas y agentes del territorio.

La asistencia al congreso es gratuita, previa inscripción a través del formulario disponible en la web oficial del evento: eventos.turismolevantealmeriense.es/evento/dti/

Además, con el objetivo de facilitar la participación de todas aquellas personas que no puedan desplazarse hasta Huércal-Overa, la jornada podrá seguirse también mediante retransmisión en directo a través de YouTube en el siguiente enlace: youtu.be/GkOB55Vkb4A

Un encuentro para avanzar hacia un destino más inteligente, sostenible y competitivo

El congreso se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Levante Almeriense, una iniciativa orientada a reforzar la competitividad turística del territorio, impulsar la transformación digital del destino y avanzar hacia un modelo más sostenible, inteligente y conectado con las nuevas demandas del visitante.

A lo largo de la jornada se abordarán, desde una perspectiva práctica y estratégica, cuestiones clave para el presente y futuro del turismo, como la mejora de la experiencia del visitante, la calidad turística, la incorporación de nuevas tecnologías, la toma de decisiones basada en datos, la optimización de la gestión turística y las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial tanto para empresas como para destinos.

La inteligencia artificial como palanca de transformación turística

Uno de los ejes centrales del congreso será precisamente el papel de la IA en la evolución del sector turístico. Esta tecnología está transformando la forma en la que los destinos planifican, comunican, gestionan sus recursos, interactúan con los visitantes y mejoran su posicionamiento competitivo. En este contexto, Smart Levante se plantea como un espacio para acercar estas herramientas al tejido turístico del Levante Almeriense y mostrar su aplicación real en la actividad diaria de empresas, profesionales e instituciones.

La jornada contará con la participación de perfiles de referencia en el ámbito de la innovación, la transformación digital, la calidad turística y la inteligencia artificial. Entre ellos destaca Lasse Rouhiainen, experto en inteligencia artificial, agentes de IA y ChatGPT, que impartirá una masterclass práctica bajo el título “La Inteligencia Artificial en el turismo: retos, oportunidades y la transición hacia un destino digital inteligente”.

Esta sesión estará especialmente orientada a que empresas y profesionales del sector turístico puedan experimentar con herramientas de IA y conocer aplicaciones útiles para su día a día. Por ello, se recomienda a las personas asistentes acudir con su propio dispositivo —tablet, portátil o smartphone— para participar en ejercicios en vivo y dinámicas prácticas.

Calidad turística, casos de éxito y colaboración público-privada

El programa incluirá también espacios dedicados a la transformación digital y la sostenibilidad en destinos turísticos, la calidad y competitividad turística, los casos de éxito vinculados al sistema SICTEC, así como una Masterclass by MásOrange. La jornada finalizará con un espacio de networking e intercambio profesional entre asistentes, ponentes e instituciones.

Con la organización de este congreso, la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense refuerza su compromiso con la innovación turística, la colaboración público-privada y la transición hacia un destino más competitivo, sostenible e inteligente.

Smart Levante se presenta así como una oportunidad para compartir conocimiento, generar conexiones profesionales y abrir nuevas perspectivas sobre el futuro turístico del Levante Almeriense, en un momento en el que la digitalización y la inteligencia artificial se han convertido en factores clave para la evolución de los destinos.

Sobre la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense

La Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense agrupa a 14 municipios del este de la provincia de Almería (Antas, Bédar, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Garrucha, Huércal-Overa, Los Gallardos, Lubrín, Mojácar, Pulpí, Sorbas, Taberno, Turre y Vera), que trabajan juntas para ofrecer un destino turístico de calidad. Con una gran diversidad de paisajes, desde playas mediterráneas hasta sierras y entornos rurales, esta zona combina naturaleza, cultura y tradición. El visitante puede disfrutar del sol, la gastronomía local, el patrimonio histórico y numerosas actividades al aire libre. La Mancomunidad impulsa un modelo de turismo sostenible y accesible, que protege el entorno y valora la identidad de cada pueblo. Ideal para quienes buscan descanso, aventura o experiencias auténticas en el sur de España.

Sobre Open-Ideas

Open-Ideas es una consultora especializada en transformación digital, marketing turístico, comunicación estratégica y gestión de proyectos vinculados al desarrollo territorial. Su trabajo se centra en acompañar a destinos, administraciones públicas y entidades turísticas en el diseño e implementación de soluciones innovadoras, sostenibles y orientadas a mejorar la competitividad, la comunicación y la experiencia del visitante. En el marco de Smart Levante, Open-Ideas participa en la coordinación técnica y comunicativa del congreso, contribuyendo a reforzar su enfoque profesional, práctico y orientado al sector turístico.

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