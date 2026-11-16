El Congreso Trauma360 abordará el TEPT desde la investigación, la clínica y las experiencias personales - Trauma360

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de noviembre de 2026.- Las consecuencias de una experiencia traumática pueden prolongarse mucho después de que haya terminado el acontecimiento que las provocó. Comprender cómo se forman los recuerdos traumáticos, qué tratamientos existen y cómo acompañar a las personas afectadas será el eje de Trauma360, un congreso que reunirá el próximo 25 de noviembre en Madrid a investigadores, profesionales sanitarios y personas que han atravesado situaciones traumáticas. La jornada, organizada por DisruPep, spin-off del Centro de Neurociencias Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), abordará el trastorno de estrés postraumático (TEPT), la salud mental y las distintas formas de afrontar el trauma desde una perspectiva científica, clínica y social.

El encuentro se celebrará en la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, con entrada gratuita previa inscripción. Su programa combina intervenciones académicas, clínicas, investigación biomédica y testimonios personales, con el propósito de conectar conocimientos que habitualmente se desarrollan en ámbitos diferentes.

Del diagnóstico del TEPT a la investigación sobre la memoria traumática

El trastorno de estrés postraumático puede aparecer después de experimentar o presenciar acontecimientos especialmente amenazantes. Sus manifestaciones incluyen recuerdos intrusivos, alteraciones del sueño, evitación de situaciones relacionadas con lo sucedido y un estado persistente de alerta. Comprender estos procesos resulta fundamental para mejorar la atención clínica y desarrollar nuevas estrategias terapéuticas.

La catedrática de Psicología Clínica de la Universidad Complutense María Paz García-Vera abrirá las intervenciones científicas con una ponencia dedicada a desmontar mitos sobre el TEPT y su tratamiento. Posteriormente, el psicólogo Luis Fernando López-Martínez abordará las experiencias traumáticas durante la infancia y la adolescencia, dos etapas en las que las consecuencias psicológicas requieren una atención adaptada al desarrollo de cada persona.

La investigación biomédica tendrá especial protagonismo con Mariano Carrión-Vázquez, investigador del CSIC y director del Laboratorio de Bases Moleculares de la Memoria y la Neurodegeneración. Su intervención se centrará en la consolidación de los recuerdos y en CPB3 como posible diana terapéutica. Esta línea conecta con el trabajo de DisruPep, que investiga una estrategia farmacológica dirigida a mecanismos biológicos relacionados con la memoria traumática. El proyecto se encuentra actualmente en fase preclínica y busca generar evidencia para su futuro desarrollo en humanos.

El Dr. Ismael San Mauro, cofundador y consejero delegado de DisruPep, completará este bloque explicando el proceso de transferencia tecnológica desde el laboratorio hasta el paciente y las perspectivas de los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos.

El suicidio y las experiencias personales amplían la mirada sobre el trauma

Trauma360 también reservará espacio a las consecuencias humanas de las experiencias traumáticas. Pedro Martín-Barrajón, especialista en intervención y duelo por suicidio, abordará las vivencias de quienes sobreviven a la pérdida de una persona por esta causa. Su participación permitirá incorporar al congreso una dimensión especialmente relevante para la prevención, el acompañamiento psicológico y la atención a las personas afectadas.

El programa incluirá además dos testimonios personales. El divulgador Pablo Ojeda Jiménez compartirá su experiencia y dificultades psicológicas producidas por la obesidad infantil, el bullying y ludopatía, hasta un duro proceso de recuperación, mientras que la abogada y escritora Carla Maronda hablará de su reconstrucción vital después de sufrir una grave sepsis en 2024 que provocó la amputación de sus cuatro extremidades.

Junto con las ponencias y los debates, la organización promoverá una campaña voluntaria de financiación colectiva destinada a apoyar la investigación. La iniciativa vincula así la divulgación científica con la participación social y plantea un objetivo compartido: comprender mejor las consecuencias del trauma y avanzar en las posibilidades de atención a quienes conviven con ellas.

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