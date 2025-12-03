CONMEBOL suma a Atos como su nuevo Innovation Partner Oficial para Competiciones de Clubes

CONMEBOL - Atos

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) refuerza su compromiso con el futbol sudamericano al anunciar el acuerdo con la empresa Atos, líder mundial en transformación digital impulsada por la IA, que durante más de tres décadas ha prestado servicios orientados a la excelencia y soporte técnico a los principales eventos deportivos, y que ahora se convierte en el primer Innovation Partner Oficial de las competencias de clubes de CONMEBOL

Madrid, 3 de diciembre.- Entre otras responsabilidades, el socio desarrollará las nuevas propuestas de web y app para las competencias de CONMEBOL Libertadores y CONMEBOL Sudamericana, buscando potenciar la interacción con los fans mejorando su experiencia digital.



Atos es una sociedad tecnológica global, impulsada por Inteligencia Artificial, que ofrece soluciones digitales a los clientes. Especialista y líder en tecnología, innovación y con más de 30 años en Sudamérica, ahora se une a las principales competiciones de clubes del continente, que incluyen CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, CONMEBOL Libertadores Femenina, CONMEBOL Recopa, CONMEBOL eLibertadores y CONMEBOL Key Annual Events (KAE).



CONMEBOL continúa comprometida en invertir en innovación y eficiencia en TI, incorporando tecnologías y socios de alto nivel, elevando el estándar de las competiciones, dentro y fuera del campo, y la comunicación con los amantes del fútbol sudamericano. En este contexto, Atos será esencial, por su amplia experiencia en el sector tecnológico y conocimiento del ecosistema deportivo, con asociaciones consolidadas en todo el mundo.



"En CONMEBOL trabajamos cada día para impulsar el crecimiento de nuestras competiciones y ofrecer experiencias innovadoras a los millones de aficionados del fútbol sudamericano. La alianza con Atos, un referente global en soluciones tecnológicas, nos permite seguir avanzando con firmeza en esa visión. Estamos convencidos de que este acuerdo fortalecerá aún más la calidad, la eficiencia y la conexión con nuestros hinchas en todas nuestras plataformas digitales" dijo Alejandro Domínguez, Presidente de CONMEBOL.



"En Atos, llevamos más de treinta años acompañando a las principales organizaciones deportivas en su transformación digital, aportando soluciones tecnológicas que marcan la diferencia en los eventos más prestigiosos del mundo. Convertirnos en Innovation Partner Oficial de las competiciones de clubes de CONMEBOL refuerza nuestro compromiso con la innovación y con el desarrollo del fútbol sudamericano, una región con una pasión única y un potencial extraordinario. Gracias a nuestra experiencia global y a un sólido historial en proyectos de gran escala, trabajaremos junto a CONMEBOL para ofrecer plataformas digitales avanzadas que conecten a millones de aficionados, eleven el estándar de las competiciones y contribuyan a la modernización del ecosistema deportivo en toda la región", declaró Nacho Moros, Head of Atos Major Events.



"No hay nada más valioso en el deporte que la conexión con los aficionados. Esta asociación con CONMEBOL es otro paso importante en nuestra misión de aportar innovación continua a nuestros socios mediante soluciones disruptivas. Al transformar la forma en que millones de aficionados viven el fútbol, reforzamos nuestra capacidad para ofrecer tecnología de alto rendimiento y una experiencia digital excepcional", añadió Nelson Campelo, CEO de Atos Sudamérica.



Atos es la única empresa internacional de servicios de tecnología de la información que, desde hace más de 30 años, cuenta con una división dedicada a Deportes y Grandes Eventos. Esta experiencia, ofreciendo soluciones innovadoras para las competiciones más prestigiosas del mundo, le permiten ofrecer la flexibilidad y la excelencia tecnológica necesarias para atender todo tipo de eventos, desde competiciones locales hasta grandes citas globales. Al frente de este liderazgo está su papel como Socio Oficial de TI de UEFA para el Futbol de Selecciones Nacionales desde finales de 2022, así como su larga trayectoria con los Movimientos Olímpico y Paralímpico desde 1992 y 2002 respectivamente, prestando servicios de TI avanzados hasta los exitosos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.



CONMEBOL trabajará en estrecha colaboración con Atos en esta alianza estratégica para consolidar el compromiso con la modernización a través de la incorporación de tecnologías y acciones de vanguardia, con el fin de ofrecer a cientos de millones de aficionados la mejor experiencia.







