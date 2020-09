Los conmutadores CloudEngine de Huawei, reconocidos como líderes

- Los conmutadores de centro de datos CloudEngine de Huawei, reconocidos como líderes por una firma de investigación independiente

SHENZHEN, China, 4 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Huawei ha anunciado hoy que, en el informe del tercer trimestre de The Forrester Wave((TM)): Open, Programmable Switches For A Businesswide SDN, sus conmutadores de centro de datos de CloudEngine fueron reconocidos como líderes por Forrester. Estos conmutadores alcanzaron la más alta puntuación en la actual oferta así como marcas completas en los siguientes siete criterios: soporte de hardware, hardware de conmutador y estrategia SO, automatización y estrategia de programabilidad, formación de evolución, redes abiertas, ingenieros y socios. Huawei cree que esto refleja totalmente la posición líder de sus productos y servicios.

"Las firmas necesitan la flexibilidad para distribuir aplicaciones y datos en las áreas de la nube privada, nube pública y edge compute... Un solo tejido de conmutación en la empresa se convertirá en la arquitectura de facto". Estas son tendencias futuras reconocidas en el informe Forrester Wave((TM)). Esto también significa que aún hay un gran vacío entre muchas empresas ya que aún están utilizando redes que carecen de flexibilidad y agilidad.

Según el informe, "Con un gran número de ingenieros y personal de apoyo, [Huawei] ha estado trabajando en nuevos ASICs y soluciones de monitorización avanzadas para desarrollar una red de conducción autónoma, en combinación con asegurar que la plataforma de conmutación y el sistema operativo apoyan un amplio rango de herramientas, hipervisores y plataformas de nube. Los clientes de referencia dijeron a Forrester que Huawei ofrece un gran despliegue de apoyo y una guía sobre lo que la organización debería hacer. Las firmas que busquen un vendedor con un amplio alcance global y aprendizaje sobre una profunda cartera de producto en lugar de desarrollar sus herramientas de configuración deberían poner a Huawei en sus listas".

El informe Forrester también afirmó totalmente que: "Huawei tiene una de las mayores carteras de red de datos en vendedores de redes empresariales y mantiene la mayor cuota de mercado de redes en China, con una fuerte presencia en África, Asia, Europa y Sudamérica".

"Estamos orgullosos de que Forrester nombrase líderes a los conmutadores CloudEngine para centro de datos de Huawei", dijo Leon Wang, director general del Huawei Data Center Network Domain. "Huawei cree que el rendimiento, transparencia y flexibilidad de conmutación son muy importantes. Los conmutadores CloudEngine tienen un buen rendimiento en estos aspectos y obtienen el reconocimiento de la industria. También nos centraremos en una experiencia inteligente de súper capacidad 400 GE, y pérdida de paquete cero, así como una red de conducción autónoma para ofrecer la solución óptima, construir redes de centro de datos en la era de la inteligencia y ayudar a los clientes a alcanzar el éxito empresarial".

Desde el lanzamiento de la serie en 2012, los conmutadores CloudEngine de Huawei han mantenido un robusto crecimiento del mercado debido a sus capacidades de producto líderes y han servido a más de 9.200 empresas en más de 140 países, especialmente en las industrias financieras, Internet y telecomunicaciones, acelerando la transformación digital de las industrias.

Para más información sobre los conmutadores de Huawei CloudEngine, visite:https://e.huawei.com/en/products/enterprise-networking/switc... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2908543-1&h=1751977557&u...]

CONTACTO: CONTACTO: Charlotte Jia, jiazichen@huawei.com

Sitio Web: www.huawei.com/cn/