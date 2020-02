COMUNICADO: Connectria lanza una "Nube Verde" neutra en carbono en América del Norte y la Unión Europea

Ofrece las nubes IBM i y VMware conectadas a Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure

SAN LUIS, 26 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Connectria, un proveedor mundial de alojamiento en la nube y servicios gestionados de nube, ha lanzado una "Nube Verde" neutra en carbono tanto en América del Norte como en la Unión Europea (UE). La Nube Verde de Connectria permite a las empresas operar los sistemas IBM i y VMware para reducir su consumo energético en hasta un 95% y ser neutras en carbono al utilizar las cargas de trabajo IBM i y VMware. El ahorro energético es posible gracias a una arquitectura de sistemas única que ha sido diseñada e implementada por Connectria, y mediante los avanzados centros de datos de Connectria, incluido su centro más reciente en Ámsterdam.

"El centro de datos de Connectria en Ámsterdam es un modelo de sostenibilidad y eficiencia energética que ha sido designado con la certificación de instalación LEED Gold", dijo Rusty Putzler, director de Operaciones de Connectria. "Las instalaciones cuentan con las certificaciones ISO 14001 y 50001, y usan una mezcla de biomasa y energía hidroeléctrica para conseguir un consumo energético 100% renovable, al mismo tiempo que mantienen la fiabilidad para nuestros clientes. El calor generado por el centro de datos es captado y utilizado para calentar edificios en el campus de la Universidad de Ámsterdam. Se trata de uno de los centros de datos con mayor eficiencia energética del mundo y nos ayuda a ofrecer una huella neutra en carbono en nuestras nubes IBM i y VMware".

"La Iniciativa Nube Verde está en perfecta armonía con nuestra filosofía No Jerks Allowed (no se admiten cretinos)", dijo Rich Waidmann, fundador, presidente y consejero delegado de Connectria. "Hablamos mucho sobre No Jerks Allowed en cuanto a la forma en que tratamos a nuestros clientes y empleados, pero realmente es mucho más que eso. Los centros de datos son responsables de aproximadamente el 3% del consumo energético total a nivel internacional, porcentaje que sigue aumentando, y queremos ser buenos protectores de nuestro planeta. Con la creación de las nubes IBM i y VMware neutras en carbono, en Connectria aportamos nuestro granito de arena para cuidar de nuestro planeta, y no ser unos cretinos".

Acerca de ConnectriaFundada en 1996, Connectria se ha clasificado en 15 ocasiones como Mejor Lugar de Trabajo y proporciona alojamiento en la nube, servicios gestionados de nube, seguridad en la nube y software de gestión en la nube galardonados a más de 1000 clientes en todo el mundo. Fuimos la primera empresa de alojamiento gestionado en cumplir con la Ley de Responsabilidad y Transferibilidad de Seguros Médicos (HIPAA) y también la primera empresa en ofrecer cumplimiento con la HIPAA y con el sector de las tarjetas de pago (PCI, por sus siglas en inglés) en AWS y Azure. Además, somos el mayor proveedor en la nube de IBM i (AS/400) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2728883-1&h=359299039&u=...(AS%25252F400)%252Bcloud%252Bprovider%26a%3DIBM%2Bi%2B(AS%252F400)%2Bcloud%2Bprovider&a=proveedor+en+la+nube+de+IBM+i+(AS%2F400)] del mundo. Asimismo, mediante la incorporación de WSM en 2019, nos hemos convertido en un líder en la prestación de servicios de transformación y migración a la nube para organizaciones de todos los tamaños.

La esencia de Connectria es nuestra filosofía de empresa No Jerks Allowed [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2728883-1&h=3464688093&u...](®) (no se admiten cretinos), según la cual cada empleado va "más allá" para cuidar a nuestros clientes. El hecho de ser The Jerk Free Company(® )(la empresa sin cretinos) va también más allá de nuestra gente. Es fácil hacer negocios con nosotros gracias a nuestros plazos flexibles, soluciones escalables y fijación de precios simple para satisfacer las necesidades tecnológicas de organizaciones de todos los tamaños.

