Conocer a los finalistas de los Premios al Mejor Comercio del Año y Mejor Comercio Online del Año 2026

Barcelona, 09 de octubre de 2025

El Hotel Alexandre Fira Congress de Barcelona acogerá la presentación oficial de los finalistas de la 15a edición de los Premios al Mejor Comercio del Año y Mejor Comercio Online del Año 2026, en el marco de la jornada “La Revolución en el Mundo del Retail 2025”.

Un año más, estos galardones —los únicos del sector sin jurado— ponen en el centro al consumidor, que con su voto elige las marcas que considera referentes en su categoría. Con casi 60 categorías y casi 100,000 votos recibidos, los premios se consolidan como el barómetro más fiable de la satisfacción del cliente y un sello de confianza, calidad y prestigio tanto para las marcas como para los consumidores.

Una jornada que celebra la innovación, la experiencia y el valor del retail

El evento, presentado por David Arráez, periodista, conferenciante y formador en estrategias digitales, reunirá a grandes referentes del sector retail, la experiencia de cliente y la estrategia comercial.

Entre las intervenciones destacadas se encuentra la mesa redonda “Tendencias en el Retail Físico para 2026”, con la participación de José Serrano, CEO de IZO | CX Evangelist, y Henri-Noël Bouvet, France and Iberia Director en Shopfully.

Durante la jornada también participarán Maribel Torres, CEO de Comercio del Año en España; Bárbara González, directora de Qualimetrie España; Mónica Mendoza, speaker motivacional y experta en ventas; y Benoit Mahé, CEO de CapKelenn y referente internacional en Retail Coaching.

A continuación, Marcia Paola Rodríguez, CEO de Hola Marketing, y Alicia Cantalejo, Entrepreneurship Project Manager en Tecnocampus, presentarán los premios a la Mejor Retail Startup 2026, reconociendo el papel de la innovación como motor del crecimiento en el comercio actual.

Además de anunciar a los finalistas de las categorías Mejor Comercio del Año, Mejor Franquicia del Año, Mejor Comercio Online del Año, Mejor Experiencia de Cliente, Mejor Atención al Cliente y Mejor Retail Startup, el evento incluirá ponencias inspiradoras sobre cómo conquistar al cliente, potenciar equipos comerciales y mejorar la experiencia de compra.

La jornada se cerrará con la clausura a cargo de Maribel Torres, seguida de un networking lunch con las marcas finalistas y profesionales del sector.

Premios referentes para las marcas y los consumidores

Los Premios al Mejor Comercio del Año y Mejor Comercio Online del Año se han consolidado como un referente nacional del sector retail, distinguiendo cada año a las marcas que destacan por su servicio, atención, confianza y experiencia de cliente.

“Estos galardones reflejan la voz del consumidor y ofrecen a las marcas una radiografía real de su posición en el mercado”, afirma Maribel Torres, CEO de Comercio del Año en España.

Según Bárbara González, de Qualimetrie, “los datos provienen de la mayor encuesta de consumidores en España, lo que convierte a estos premios en una herramienta estratégica para mejorar la relación entre marca y cliente”.

Patrocinadores y colaboradores

Patrocinadores: InPost, Gift Campaign y Shopfully

Media Partners: Hi Retail e InfoRetail

Partner: Qualimetrie

Colaboradores: Asociación de Marketing de España, Hola Marketing – agencia de marketing & tech, Club de Marketing de Barcelona, AECOC, Cámara de Comercio Francesa, CapKelenn y Tecnocampus.

Finalistas por categoría

Mejor Comercio del Año 2026

Cosmética Natural: La Botica de los Perfumes / Yves Rocher Perfumería y Cosmética: Clarel / Primor Óptica: Alain Afflelou / General Óptica Hipermercados: Alcampo / Eroski Productos Eco y Bio: Lidl / Veritas Productos Frescos: Aldi / Eroski Supermercados: Aldi / Mercadona Supermercados de Proximidad: Carrefour Express – Carrefour Market / Eroski

City – Caprabo

Tiendas Gourmet y Delicatessen: Enrique Tomás / Sabor a España Supermercados Discount: Aldi / PrimaPrix Bricolaje: Brico Dépôt / Leroy Merlin Cocinas: Éggo / Schmidt Jardinería: Jardiland / Leroy Merlin Menaje, Artículos para el Hogar y Regalos: Casa / TEDi Muebles, Decoración y Textil Hogar: Ikea / Maisons du Monde Joyería: Pandora / Uno de 50 Moda Mujer: Mango / Primark Moda General: Kiabi / Primark Zapaterías: Deichmann / Skechers Cafeterías y Heladerías: Häagen-Dazs / Starbucks Hamburgueserías: Goiko / TGB – The Good Burger Panaderías - Degustación: Bertiz / Granier Restaurantes de Comida Casual: Grosso Napoletano / Tagliatella Restaurantes de Comida Internacional: Taco Bell / UDON Restaurantes de Servicio Rápido: Burger King / McDonald’s Tapas y Cervecerías: 100 Montaditos / Lizarrán Electrónica, Informática, Tecnología y Electrodomésticos: Fnac / Media Markt Libros y Música: Casa del Libro / Fnac Tiendas de Deportes: Decathlon / Sprinter Multiproducto: Miniso / TEDi

Mejor Comercio Online del Año 2026

Cosmética Natural: Freshly Cosmetics / Yves Rocher Farmacia y Parafarmacia: Atida | Mifarma / FarmaciasDirect Perfumería y Cosmética: Druni / Primor Supermercados e Hipermercados: Eroski – Caprabo / Gadis Bricolaje: Brico Dépôt / Leroy Merlin Electrodomésticos: Media Markt / Worten Flores y Plantas a Domicilio: Interflora / Original Flor Menaje, Artículos para el Hogar y Regalos: Casa / Muy Mucho Muebles, Decoración y Textil Hogar: Ikea / Maisons du Monde Joyería: Tous / Uno de 50 Moda General: H&M / Mango Moda Infantil: Kiabi / Mayoral Moda Íntima y Baño: Intimissimi / Women’secret Zapatería: Skechers / Ulanka Pizzas a Domicilio: Domino’s / Telepizza Electrónica, Informática y Tecnología: Media Markt / PC Componentes Juguetes y Videojuegos: Game / Juguettos Papelería y Material de Oficina: 123tinta.es / Carlin Tiendas de Deportes: Decathlon / Sprinter Alimentos y Productos para Mascotas: Kiwoko / Tiendanimal Marketplace Venta Propia y Venta de Vendedores: Carrefour / El Corte Inglés Puericultura y Artículos para el Bebé: BebéCenter / Prenatal Tiendas y Plataformas de Segunda Mano: Vinted / Wallapop

