Conocer gente viajando; el auge de los viajes en grupo entre los jóvenes españoles - TROPALIA TRAVEL SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de junio de 2026.-

En un mundo hiperconectado, paradójicamente cada vez más jóvenes afirman sentirse solos. En este contexto están surgiendo nuevas propuestas centradas en conocer gente, compartir planes y vivir experiencias fuera del entorno habitual. Una de las tendencias que más fuerza está ganando entre los jóvenes adultos son los viajes en grupo con desconocidos. En esa línea trabaja Tropalia, una plataforma española de Social Travel que se sitúa a medio camino entre una agencia de viajes experiencial y una comunidad de viajeros. Su objetivo es conectar a personas de edades similares e inquietudes afines a través de viajes organizados, acompañados por creadores de contenido, expertos en un destino o perfiles especializados en una temática concreta.

El planteamiento se aleja del recorrido turístico convencional para poner el foco en la experiencia y, sobre todo, en las personas que la comparten. Cada viaje reúne habitualmente a grupos reducidos de entre ocho y quince participantes en torno a un anfitrión, una figura propia de la plataforma denominada TropLeader (líder de tropa). Este puede ser un creador de contenido, un experto local o una persona con conocimiento específico sobre el destino o la actividad principal del viaje.

El modelo abre una vía de negocio para creadores de contenido y personas con una comunidad, que pueden diseñar y liderar sus propios viajes junto a Tropalia (que se encarga de la parte logística, legal, pagos, etc.), permitiéndoles así vivir experiencias únicas junto a su audiencia, mientras ganan dinero.

Para el viajero, la propuesta supone la posibilidad de descubrir un destino acompañado por alguien con quien comparte intereses, además de coincidir con una comunidad de personas que buscan una forma de viajar más social, auténtica y cuidada.

La marca apuesta por itinerarios que combinan naturaleza, cultura local, actividades de aventura y momentos sociales pensados para que el grupo conecte desde el primer día. Entre sus destinos destacan lugares como Costa Rica, Sri Lanka, Marruecos, Tailandia o Indonesia, con propuestas que pueden incluir surf, excursiones, convivencia local, rutas por la naturaleza y experiencias diseñadas para crear recuerdos duraderos.

Más allá de organizar viajes, Tropalia busca construir una comunidad de viajeros con intereses, valores y energía similares. Su propuesta encaja con una generación que valora cada vez más las experiencias por encima de los bienes materiales y que busca viajes con significado, buen ambiente y conexión real con otras personas.

Con esta visión, Tropalia se posiciona como una alternativa emergente dentro del turismo experiencial en España, un segmento que continúa creciendo impulsado por viajeros que quieren descubrir el mundo de una forma más humana, aventurera y compartida. Quienes quieran conocer sus próximos destinos pueden seguir a la compañía en Instagram (@tropalia_) o visitar su web, tropalia.com

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