Conow hace su gran debut europeo en Intersolar Europe 2026 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Conow, con tecnología Tuya, hace su gran debut europeo en Intersolar Europe 2026 con su cartera de soluciones energéticas domésticas basadas en IA

MÚNICH, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391), proveedor global de servicios de plataforma en la nube con IA, ha dado a conocer hoy su último avance en la gestión de energía doméstica basada en IA. Conow, una marca de ecosistema de energía digital basada en IA e impulsada por la infraestructura global de IA+IoT de Tuya, hizo su debut europeo en Intersolar Europe en Múnich, Alemania, donde llevó a cabo la presentación de la cartera de productos innovadores y tecnologías de apoyo que transforman la gestión de la energía doméstica, pasando de dispositivos de hardware aislados a redes energéticas inteligentes y autónomas. Como muestra de su éxito, Conow también fue reconocida en el Top Innovation Germany 2026 de EUPD Research, un galardón que refleja sus avances en el sector de las energías renovables.

El lanzamiento se produce al mismo tiempo que la rápida entrada de Europa en la era de la energía autónoma basada en IA, donde el hardware de almacenamiento convencional por sí solo ya no puede satisfacer la creciente demanda de una verdadera independencia energética en los hogares. Alemania, el mercado más avanzado de la región en energía descentralizada, con una amplia adopción de paneles solares en balcones, precios dinámicos y mercados de flexibilidad emergentes, proporciona una plataforma de lanzamiento ideal para que Conow redefina el sistema energético doméstico, pasando de dispositivos aislados a una red inteligente que permita a cada hogar visualizar, optimizar y, finalmente, monetizar su propia energía.

En Intersolar Europe, Conow ha dado a conocer una gama completa de productos diseñados para hacer que la autonomía energética sea accesible a todos los hogares, desde apartamentos hasta villas, lo que despertó un gran interés entre los expertos del sector y los visitantes:

Serie Lyra 2500: El primer sistema de almacenamiento solar inalámbrico y escalable para balcones de Alemania. La serie incluye:

Lyra 2500 Pro: Sistema multi-MPPT de alta capacidad para instalación en toda la casa.

Lyra 2500 AC: Solución ligera con conexión a CA para una integración perfecta con las actualizaciones de sistemas existentes.

Atlas 6000 AC: Un sistema enchufable de 3 kW/6 kWh acoplado a CA con la capacidad única de escalar a una fuente de alimentación trifásica a través de PowerSync, a la vez que permite la gestión predictiva por IA en tiempo real y la integración nativa con Tuya y Home Assistant.

PowerSync: Una plataforma energética trifásica que ofrece una potencia de salida de hasta 12 kW, carga integrada para vehículos eléctricos de 11 kW y protección de respaldo en menos de 10 milisegundos, impulsada por IA nativa de borde que sigue funcionando de forma inteligente incluso sin conexión a la nube.

Nova Air: Un sistema de almacenamiento de energía residencial monofásico todo en uno que ofrece un diseño modular flexible y apilable que se puede ampliar hasta 30 kWh por torre, respaldado por una garantía de 10 años y una vida útil operativa de 15 años.

CoreX: Una puerta de enlace de energía doméstica impulsada por IA que unifica la IA local, la optimización dinámica de tarifas, la orquestación de dispositivos de diferentes marcas y la preparación para redes inteligentes en una plataforma de energía autónoma.

Detrás de estos productos está presente la tecnología patentada AirMesh™ de Conow, que permite la conexión inalámbrica en paralelo y el control coordinado de hasta 10 unidades, sin el complejo cableado, los sistemas de gestión de energía (EMS) de terceros ni la instalación profesional que requieren los sistemas multiunidad tradicionales. Los hogares pueden ampliar de forma libre la capacidad de almacenamiento y ubicar las unidades en cualquier punto de la casa, y cada una proporciona respaldo local para cargas críticas cercanas, como refrigeradores, oficinas en casa o dispositivos médicos, todo ello sin depender de inversores centralizados.

En el centro de este ecosistema se encuentra Conow AIX, también conocida como la Plataforma de Inteligencia Energética de Conow: un motor de orquestación de IA de alto nivel responsable de la optimización energética avanzada, la gestión dinámica de tarifas, la previsión fotovoltaica y la coordinación perfecta de bombas de calor, cargadores de vehículos eléctricos y dispositivos domésticos inteligentes. Al ofrecer ahorros de costes de hasta un 76% en más de 6.000 modelos de dispositivos inteligentes, guía a los hogares en un viaje del ahorro a la generación de ingresos, convirtiendo los activos de energía distribuida en una fuente de valor en lugar de un centro de costes.

"El futuro de la energía doméstica no se trata solo de almacenar electricidad. Se trata también de permitir que cada hogar se convierta en un nodo energético inteligente, capaz de optimizar, coordinar y, en última instancia, monetizar la energía de forma autónoma. Con esta cartera de productos y Conow AIX, estamos llevando la inteligencia energética de nivel empresarial a los hogares de todos los días", declaró Daisy Yang, vicepresidenta de producto de Conow.

El 23 de junio, día de la inauguración de Intersolar Europe, Conow organizó "Conow Open", un encuentro sectorial que reunió a expertos y socios europeos en el sector energético para explorar la autonomía energética basada en IA. El programa ha incluido ponencias magistrales, una presentación sobre las últimas tendencias del sector y la presentación de Conow AIX, además de una ceremonia de certificación y firma de alianzas estratégicas.

Durante la celebración del evento, Conow firmó acuerdos de colaboración con clientes como ELEKTRAMAT, Tepto GmbH, Weecoo GmbH y Flexisolar GmbH. Esto permite combinar las soluciones energéticas basadas en IA y las tecnologías probadas de Conow con el liderazgo de mercado y los recursos de sus socios en Alemania y los Países Bajos para acelerar el despliegue de sistemas energéticos domésticos basados en IA en toda Europa y más allá.

"La IA tiene un papel fundamental que desempeñar para hacer que la gestión de la energía solar sea más eficiente. De cara al futuro, Tepto se basará en nuestra colaboración con Conow en inteligencia energética mediante IA para maximizar los beneficios y la comodidad de los usuarios, capacitando a los hogares europeos para participar activamente y beneficiarse de la revolución de la energía inteligente", explicó Tobias Wiebe, gerente de estrategia comercial de Tepto.

Conow se basa en la infraestructura global de IAoT de Tuya, presente en más de 200 países y regiones, y que combina 15 años de experiencia en el sector, más de 200 patentes innovadoras clave y cuatro centros globales de I+D. Su presentación en Intersolar Europe supone un paso fundamental en lo que hace referencia a la estrategia europea de Conow para construir una infraestructura energética doméstica nativa de IA y hacer que la energía inteligente y autónoma sea accesible para los hogares de todo el continente, transformando la energía doméstica de un servicio pasivo a un sistema gestionado activamente y optimizado continuamente, y permitiendo que cada usuario disfrute de una verdadera libertad energética.

Acerca de Tuya Smart

Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391) es un proveedor líder mundial de servicios de plataforma en la nube de IA, dedicado a integrar la IA en la vida cotidiana. A través de su marco de desarrollo de código abierto TuyaOpen y sus motores universales de agentes de IA, incluida la plataforma de desarrollo de agentes de IA, Tuya integra capacidades de IA multimodal para reducir las barreras al desarrollo de la IA, impulsando de manera eficiente la creación de estilos de vida basados en IA y acelerando la integración de la IA con el mundo físico. Tuya ofrece soluciones innovadoras de IA física para dispositivos inteligentes, aplicaciones comerciales y desarrolladores industriales mediante sus capacidades de computación en la nube e inteligencia espacial. También proporciona un ecosistema global de IAoT completo, abierto y neutral. Este enfoque fomenta una vibrante comunidad global de desarrolladores compuesta por marcas, fabricantes de equipos originales (OEM), agentes de IA, integradores de sistemas y proveedores de software independientes que colaboran para crear ecosistemas de soluciones inteligentes que incorporan los principios de sostenibilidad, seguridad, eficiencia, agilidad y apertura.A fecha de 31 de marzo de 2026, la plataforma para desarrolladores de IA de Tuya contaba con más de 1.970.000 desarrolladores de IA registrados procedentes de más de 200 países y regiones.

Si desea más información visite la página web: www.tuya.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3000337/image1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3000336/image2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/3000333/image3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/3000332/image4.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/3000335/image5.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/3000331/image6.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/3000334/image7.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/3000329/image8.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/3000330/image9.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/conow-hace-su-gran-debut-europeo-en-intersolar-europe-2026-302812102.html